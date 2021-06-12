Myllärit — самая известная музыкальная группа Карелии Показать народную музыку как стильную и современную — задача крайне непростая. Но с ней успешно справилась группа Myllärit или Мю́ллярит, название которой в переводе с финского и карельского означает «Мельники».

Благодаря ее творчеству Петрозаводск надолго приобрел звание столицы фолка. А его главным саундтреком и визитной карточкой стала песня Petroskoi о попутчиках, едущих в Петрозаводск.

История создания ансамбля

Карельская группа Myllärit образовалась в 1992 году в столице республики. Ее история началась годом ранее, когда представители республиканского ансамбля песни и пляски получили приглашение поучаствовать в концерте на день города Тюбингена (Германия). Во время этой поездки и прогулки по Штутгарту музыканты решили исполнить несколько песен на центральной пешеходной улице города. Этот небольшой импровизированный концерт навсегда изменил их будущее. Здесь их заметил руководитель местного музыкального общества — Рольф Грубер. И предложили в мае 1992 года приехать на городскую весеннюю ярмарку. Это событие дало старт к рождению новой музыкальной группы.

Творчество ансамбля

Вдохновленный коллектив приступил к работе над репертуаром и активным репетициям. Новая фолк-группа активно выступала на фестивалях и самых разных музыкальных мероприятиях. И в первое время ее лучше узнавали в Европе, чем на родине.

В 1994 году репертуар Myllärit был дополнен новыми песнями, и началось активное покорение родной Карелии. 22 апреля Национальный театр республики стал сценой для большого творческого концерта. А всего год спустя музыканты приступили к записи своего первого альбома «Eta pravda». Его открывал настоящий хит — Petroskoi, который был написан в 1960-х годах жителем Ведлозера Иваном Левкиным.

Ансамбль продолжал успешно гастролировать по европейским странам. И даже выступать совместно с программой колокольных звонов, где свое мастерство показывали звонари Кижей. Большое впечатление на музыкантов оказали первые заокеанские гастроли 1996–1997 гг. Совместные выступления с «The Sample» изменили подход Myllärit к музыке и в группе появились ударные. Всего ансамбль использовал более 20 инструментов — аккордеон, скрипку, мандолину, контрабас, йоухикко и многие другие.

С выходом весной 1997 года CD «Eta pravda» популярность группы стремительно выросла. Концерт в честь ее 5-летия прошел с полным аншлагом. Коллектив выступал на большом фестивале в Хельсинки, участвовал в главной музыкальной программе финского MTV3 «Levyraati».

Участники ансамбля

Изначально группа собралась вокруг лидера — Александра Быкадорова. Причем «Дедушка» не имел финских или ливвиковских корней. Большой любитель рока и будущая фолк-легенда прибыл в Петрозаводск из Самары для обучения на дирижерском факультете консерватории. Первый опыт выступлений он приобрел еще в родном городе, а в Карелии присоединился к проекту Santtu Karhu & Talvisovat Santtu Karhu & Talvisovat. А позже в 1988 году стал участником «Кантеле», откуда и вышел коллектив Myllärit.

В первые годы помимо Александра Быкадорова группа состояла из Сергея Зобнева, Елены Самсонович, Андрея Варкентина, Марии Фроловой и Дмитрия Демина. Колоритный заросший бородой и длинными волосами «Дедушка» выглядел ярко и даже эпатажно. Именно он подбирал новый музыкальный материал и участвовал в аранжировке композиций.

В 1994 году в ансамбле появился солист Арто Ринне. Благодаря пению на-финском он расширил финно-угорский репертуар. Арто Ринне принес несколько музыкальных заготовок, в том числе ряд песен ингерманландских финнов. Трепетное отношение к фольклору помогло сохранить этому народу много интересного материала. Именно из него появилась композиция «Eta pravda».

В 1999 году в ансамбль пришел новый харизматичный солист — Лео Севец. Вместе с ним появилась яркая финно-угорская искра в выступлениях коллектива, а сама музыка стала еще более эпичной.

Со временем состав группы менялся. Но музыканты продолжали давать успешные концерты, ездили на гастроли, участвовали в телевизионных программах, а их музыку крутили по радио.

Большая заслуга в этом участника и директора коллектива Сергея Зобнева. Последний альбом ансамбля — Король Леса или Metsolan kuningas — вышел осенью 2005 года. К сожалению, после ухода из жизни Александра Быкадорова в 2010 году новый материал больше не появлялся, и ансамбль прекратил свою активность. Но слушатели со всего мира продолжают наслаждаться актуальной и разнообразной национальной музыкой Севера от самой известной группы Карелии Myllärit.