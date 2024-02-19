Несколько лет назад на территории горного парка «Рускеала» появилась уникальная достопримечательность — музей деревянной скульптуры «Обитель ангелов». В высоком каркасном павильоне расположились необычные скульптуры, связанные единой задумкой и композицией.

Интересные нетипичные «герои» музея способны заинтересовать как взрослых, так и детей.

История создания музея

Традиционная выставка парковых скульптур проводится на открытом воздухе. Однако автор всех экспонатов музея — воронежский мастер Александр Ивченко — решил собрать масштабную композицию из нескольких десятков персонажей под одной крышей. Помимо чемпиона России по парковой скульптуре и победителя разных международных конкурсов по резьбе по дереву в работе принимал участие его напарник Александр Алферов.

Впервые идея о создании музея пришла авторам после проведения карельского фестиваля деревянной скульптуры «Забытое прошлое». Спустя чуть больше года ожиданий и 4 месяца кропотливого труда над экспозицией ее наконец-то удалось воплотить в жизнь. И классика интерьерной скульптуры стала доступна для осмотра всеми желающими. Особенно удивляет, что изящные деревянные изделия виртуозно выполнены бензопилой. В результате появилось настоящее чудо, не имеющее аналогов в мире.

Экспонаты музея

Многие посетители музей отмечают необычную атмосферу этого места и схожесть композиции с застывшей театральной сценой. По сюжету в центре находится шестиметровая рука Создателя, состоящая из 4000 деревянных элементов. Далее располагается основная плоскость — фигуры ангелов, выполненные в человеческий рост. Также присутствуют многочисленные маленькие фигурки людей на круглой шахматной доске.

Посетители музея сразу оказываются на одном уровне с фигурками ангелов и начинают отождествлять себя с ними. Тем более, что по замыслу авторов те имеют явные человеческие черты. Здесь присутствует ангел-дворник с метлой, ангел-музыкант за роялем, ангел-садовник с лейкой и ангел-рыбак, закидывающий сеть. А также фотограф, художница, хулиган с рогаткой и множество других узнаваемых персонажей. И каждый из них играет свою роль, определенную Создателем.

Фигурки людей заслуживают не меньшего внимания. Здесь каждый сможет увидеть знакомые сюжеты. Авторы заставляют глубоко задуматься о молодости и старости, здоровье и немощи, богатстве и бедности. Этот музей нельзя посещать в спешке, требуется время и настрой, чтобы осознать и прочувствовать идеи мастеров. Несмотря на разрозненность композиции каждый «герой» находится на своем месте и выполняет определенную задачу, помогая общей картине. У скульптур есть таблички с пояснениями, чтобы в полной мере раскрыть замысел художников. Неспешно осматривая экспозицию, посетитель задумывается о важных жизненных вещах и настраивается на философский лад. В этом музее как нельзя лучше ощущается сила искусства, недаром его девизом стало выражение — «научись смотреть сердцем».

Как добраться до объекта

Музей деревянной скульптуры «Обитель ангелов» находится в карельском поселке Рускеала, улица Мраморная, дом 1. Найти его на территории Горного парка помогают указатели. Добраться до парка из Санкт-Петербурга можно на поезде с пересадкой в г. Сортавала. Или на автомобиле, выехав из северной столицы по автотрассе А-121 до г. Приозерска, затем двигаясь до г. Сортавала. За поселком Хелюля нужно свернуть налево на дорогу 86К-332 и через 20 км появится поселок Рускеала. Почти сразу за ним имеется поворот и знак «Горный парк Рускеала». Отсюда остается проехать еще около 1 км.