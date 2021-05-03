Если хотите приятно провести время в столице Карелии, непременно загляните в Музыкальный театр Петрозаводска. На большой сцене буквально кипит культурная жизнь с интересными и разнообразными программами для детей и взрослых.

История театра

Она началась в 1940 году с появления театра музыкальной комедии республики. С 1941 года он работал во временной столице Карело-Финской ССР — городе Беломорске. В то время артисты выезжали в воинские части и госпитали, на позиции Северного фронта и в гастроли по Заполярью. Однако вскоре после окончания второй мировой войны — весной 1948 года — театр был расформирован. Поскольку подходящего здания в городе не было, несколько лет Петрозаводск оставался без своего музыкального театра.

Нынешнее здание театра возведено в 1955 году по проекту архитектора Саввы Бродского. Оно расположилось на площади Кирова практически на месте снесенного Святодуховского собора. Зрительный зал театра вмещает 607 мест. А фронтон и фризы украшает композиция «Дружба» от известного художника Сергея Коненкова. По замыслу автора скульптуры и барельефы должны олицетворять содружество финского, карельского и русского народов.

Открытие Музыкального театра Карелии состоялось 5 ноября 1955 года. Первой поставкой стала оперетта И.О. Дунаевского «Вольный ветер». Однако этому событию предшествовало создание труппы практически заново. По инициативе первого директора театра С.П. Звездина в Карелию были приглашены как молодые, так и опытные музыкальные артисты. А основой нового хора и оркестра стали выпускники местного музучилища.

Изначально коллектив подбирался под постановку оперетт. Но со временем театр расширил творческий состав, и в репертуаре появилась опера, балет, мюзикл, народные театрализованные постановки. Молодой театр формировал свой почерк, стиль и традиции, в основу которых легла лирика, драматургия, тонкий юмор и яркий вокал.

Осенью 2005 года творческий коллектив отметил 50-летний юбилей постановкой оперетты Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Очередная жизненная глава театра началась после масштабной реконструкции 2006–2009 годов, в ходе которой проведены капитальные ремонтные работы и установлено современное оборудование.

Работа и репертуар театра

Обновленные после реконструкции театральные труппы задали новую динамику развития творческого коллектива. Юные яркие дарования и опытные профессиональные наставники привнесли ощутимый дух свежести. И постановки получили новое, актуальное звучание. Сегодня театральный репертуар отличается разнообразием музыкально сценических жанров. Здесь можно получить удовольствие от:

оперы и оперетты;

мюзикла и балета;

сказки и музыкальной комедии.

С театром сотрудничают ведущие постановщики страны. Ряд спектаклей отмечены престижными премиями, среди которых — «Золотая маска» и «Арлекин». Особой оригинальностью отличается балетная труппа театра, в которой работают 10 японских артистов. После окончания соответствующих учебных заведений России они решили присоединиться к известному коллективу.

За год в театре бывает порядка 50 тыс. зрителей. Карельские артисты часто выезжают на гастроли и фестивали, а также принимают у себя популярные российские театральные труппы.

Непременно приходите в Музыкальный театр Петрозаводска. Здесь вас ждут «Кармен» и «Травиата», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Лебединое озеро» и «Севильский цирюльник» и множество других спектаклей. А экскурсия по закулисью дадут возможность прикоснуться к сердцу театра изнутри.