Кемский краеведческий городской музей «Поморье» является одним из крупнейших в Карелии. В нем экспонируются более 10 тысяч предметов, связанных с жизнью удивительного северного народа – поморов. Среди них – старинная утварь, картины, иконы, монеты, исторические документы и т.д.

История возникновения и переименования

Этнографический музей появился в Кеми благодаря усилиям двух человек – зав.отдела культуры О.И.Смольковой и журналиста местной газеты В.С.Баркина. Официально был открыт в 1980 году.

Первая экспозиция была посвящена истории Карелии, содержала 80 экспонатов и давала общее представление о том, как жили в этих краях поморы на протяжении нескольких тысяч лет.

Затем выставочный фонд начал быстро пополняться. В новых залах появились:

предметы поморского быта;

изделия прикладного искусства;

мебель;

рыбацкие снасти и т.д.

Вскоре места стало не хватать, и 5 лет спустя, к 200-летнему юбилею г.Кемь, музею предоставили просторное помещение, в XVIII столетии служившее казначейством Соловецкой обители.

Название «Поморье» возникло позднее, в 1991, а в 2006 году музей получил статус районного.

Экспонаты и экспозиции

В основном фонде насчитывается свыше 7,5 тысяч предметов, и еще более 2,7 тысяч – в научно-вспомогательном. Среди них выделяются:

коллекции морской направленности;

иконы старообрядцев;

старинные фотографии;

предметы быта, преимущественно из дерева и меди – от оленьих упряжек и ларей до посуды, самоваров и утюгов.

К услугам посетителей следующие масштабные экспозиции.

1. «Культура поморов Кемского уезда (конец 19 - начало 20 веков)».

Является самой крупной и занимает 200 м2 музейной площади. Включает несколько тысяч экспонатов. Позволяет получить наглядное представление о том, как заселялся и осваивался Поморский край.

2. «Сей город я открыл».

Содержит разнообразные материалы, посвященные:

первым стоянкам «homo sapiens» вдоль р.Кемь, на островках и побережье Беломорья;

временам завоевания этих земель Швецией;

строительству Кемского крепостного острога;

связи поморов с монахами Соловецкого монастыря;

пребыванию в Кемском уезде Гаврилы Державина.

3. «Женская комната».

Дает подробное представление о бытовой жизни и труде женщин-поморок. В экспозиции представлены предметы одежды, инструменты, утвари.

4. «Поморская кухня».

Включает большой набор оригинальных образцов самодельной посуды различного предназначения из луба, дерева, глины и кустарно обработанной меди.

5. «Комната Кемского горожанина начала XX века».

Посетителям предлагается посмотреть и услышать, как жил типичный кемчанин сотню лет назад.

6. «Православные святыни».

Представлена:

иконописным рядом православного христианства;

иконами христиан-старообрядцев;

предметами культа – нательных крестов представителей старого обряда XVIII в.;

традиционными могильными памятниками-«домиками» поморов.

7. «Море — наше поле».

Представлена оригинальным поморским кочем, установленным в центральной части зала. Вокруг него тематическими группами располагаются:

элементы снаряжения для хождения по морю;

навигационные приспособления;

оружие и снасти для ловли рыбы и морских животных;

инструментарий для строительства лодок;

оборудование для солеварения.

8. «Купеческая лавка».

Помещение выполнено и обставлено в стиле торговой лавки купца на стыке XIX - XX веков. Здесь можно увидеть:

меблированную жилую часть помещения;

собственно лавку с товарами – кофемолками, керосиновыми лампами, коробками с сыпучими продуктами, безменными весами для взвешивания и пр.

Адрес и время работы

Адрес: г.Кемь, ул.Вицупа,12 (поблизости от Успенского собора). Время работы: