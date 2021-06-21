Кемский краеведческий городской музей «Поморье» является одним из крупнейших в Карелии. В нем экспонируются более 10 тысяч предметов, связанных с жизнью удивительного северного народа – поморов. Среди них – старинная утварь, картины, иконы, монеты, исторические документы и т.д.
Этнографический музей появился в Кеми благодаря усилиям двух человек – зав.отдела культуры О.И.Смольковой и журналиста местной газеты В.С.Баркина. Официально был открыт в 1980 году.
Первая экспозиция была посвящена истории Карелии, содержала 80 экспонатов и давала общее представление о том, как жили в этих краях поморы на протяжении нескольких тысяч лет.
Затем выставочный фонд начал быстро пополняться. В новых залах появились:
Вскоре места стало не хватать, и 5 лет спустя, к 200-летнему юбилею г.Кемь, музею предоставили просторное помещение, в XVIII столетии служившее казначейством Соловецкой обители.
Название «Поморье» возникло позднее, в 1991, а в 2006 году музей получил статус районного.
В основном фонде насчитывается свыше 7,5 тысяч предметов, и еще более 2,7 тысяч – в научно-вспомогательном. Среди них выделяются:
К услугам посетителей следующие масштабные экспозиции.
Является самой крупной и занимает 200 м2 музейной площади. Включает несколько тысяч экспонатов. Позволяет получить наглядное представление о том, как заселялся и осваивался Поморский край.
Содержит разнообразные материалы, посвященные:
Дает подробное представление о бытовой жизни и труде женщин-поморок. В экспозиции представлены предметы одежды, инструменты, утвари.
Включает большой набор оригинальных образцов самодельной посуды различного предназначения из луба, дерева, глины и кустарно обработанной меди.
Посетителям предлагается посмотреть и услышать, как жил типичный кемчанин сотню лет назад.
Представлена:
Представлена оригинальным поморским кочем, установленным в центральной части зала. Вокруг него тематическими группами располагаются:
Помещение выполнено и обставлено в стиле торговой лавки купца на стыке XIX - XX веков. Здесь можно увидеть:
Адрес: г.Кемь, ул.Вицупа,12 (поблизости от Успенского собора). Время работы: