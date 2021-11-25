Ладвинский Боголюбский монастырь

Боголюбский Кирико-Иулиттинский монастырь – утраченная православная святыня; упраздненная женская обитель в карельском селе Ладва. Это одна из самых молодых, столь рано утраченных церквей в истории православных обителей. Она не просуществовала и столетия.

История монастыря

В конце 19 века, в 1893 году, в окрестностях села Ладва на месте небольшой каменной часовенки, в которой хранилась древняя икона с изображением святых мучеников Кирика и Иулитты, усилиями местных крестьян был возведен храм в честь этих почитаемых святых. Он представлял собой величественный деревянный собор на высоком каменном фундаменте с пятью златоверхими куполами. Основной объем пожертвований на строительство поступил от вепсских крестьян Василия и Алексея Кипрушкиных. Постройка приходского храма была посвящена памяти чудесного спасения императора Николая Второго во время его путешествия по Японии.

Торжественная церемония освящения храма под пение архиерейского хора проводилась протоиереем Иоанном Лавровым и протодиаконом Александром Богословским, прибывшими из Петрозаводска.

Главной святыней новопостроенной церкви стала та самая Боголюбская икона, перенесенная из старой часовни. Позже архиепископ Новгородский Феогност преподнес в дар храму еще одну бесценную реликвию: икону святых мучеников Кирика и Иулитты с частицами мощей нескольких Божьих угодников. Также не остались в стороне и местные жители: успешный купец, уроженец Ладвы, подарил церковной обители 2 православных иконы: образ Пресвятой Богородицы и Воскресения Христова. Прибытие в храм этих икон сопровождалось масштабным крестным ходом.

Позднее при церкви образовалась женская община, которая в начале 20 века была реорганизована в Боголюбский Кирико-Иулиттинский монастырь. Управление обителью было возложено на игуменью Вриенну, прибывшую из новгородского Десятинного монастыря. Она стала первой настоятельницей и успешно управляла обителью вплоть до самой своей кончины. Собственные земли для возведения монастырских построек выделил всё тот же Василий Кипрушкин в память о своей покойной супруге.

При его непосредственном участии рядом с церковью на окрестных территориях были построены:

просторный сестринский дом;

двухэтажная деревянная трапезная;

гостиница, где могли остановиться приезжающие паломники.

В свободное от молитв и богослужений время монахини занимались возделыванием огорода и рукоделием. Они усердно трудились, не покладая рук, выращивая различные овощные культуры. Это служило вдохновляющим примером для местных жителей: они нередко приходили им на помощь. А монахини щедро делились выращенной рассадой и семенами.

Как правило, мужское население окрестных деревень занималось отхожим промыслом, они частенько отправлялись на заработки в другие губернии, поэтому их жены нередко находили утешение и успокоение в молитве и труде на благо Боголюбского монастыря. Благодаря бдительному надзору игуменьи и трудолюбию сестер-монахинь монастырское хозяйство стремительно расширялось и процветало. Но вскоре настали тяжелые времена для обители.

С 1918 года в период гонений на православные церковные учреждения Боголюбский монастырь также подвергся нападкам. Все его имущество и земли были насильно переданы в государственную собственность. На монастырских территориях была организована молочная ферма и семенная станция. В этот период осталась лишь община монахинь, которые трудились на прилегающих к церкви сельскохозяйственных землях. Как не просились послушницы, чтобы их объединили с соседней Яшезерской пустынью, все было тщетно.

В 1930 году монастырь был окончательно закрыт. А к концу 20 века все церковные строения были безвозвратно утрачены: не сохранилось ни единой постройки.

Монастырские святыни

Помимо старинных образов и частиц мощей святых мучеников в монастыре хранилась одна из самых чудотворных икон, Божией Матери Боголюбской-Борковской. За помощью в избавлении от недугов к ней тянулись вереницы верующих паломников.

Расположение

Упраздненный ныне монастырь находился в селе Ладва Прионежского района Карелии. Это примерно в 50 километров от Петрозаводска.