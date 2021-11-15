Лабиринты Заяцкого острова

На территории Соловецких островов найдено 35 каменных неолитических «северных лабиринтов» (І-ІІ тыс. лет до н.э.). Из них 14 построено на Большом Заяцком острове.

Вавилоны, как их называют местные жители компактно размещены на площади – 0,4 км2 в западной части острова у Сигнальной горы. В восточной части есть более 800 каменных сооружений: курганы, солярные символы, дольмены. Ученые находят подобные мегалиты в ряде других северных европейских стран, что подтверждает теорию единой протоцивилизации, жившей на этой территории.

Подробное описание и особенности лабиринтов

Визуально Заяцкие лабиринты представляют собою невысокие (40-50 см) спирали валунов плотно уложенных между собой. Диаметр мегалитов 3-25 метров. Несмотря на то, что они поросли мхами и кустарниками, правильные очертания сооружений все равно отчетливо видны. Направление движения по ходам постоянно меняется, то по часовой стрелке, то против. В этом кроется определенный сакральный смысл.

Ключевые особенности: 1.Одна отличительная черта островных мегалитов выделяет их от «классических» путаниц. Это одна точка входа и выхода. Значит, следуя по бороздам, «посетитель» выйдет в той же точке, из которой он зашел в лабиринт. Блуждать придется от 5 до 30 минут. 2. Количество спиралей. Некоторые лабиринты стандартные односпиральные и «раскручиваются» от центра. Но есть и двуспиральные. В древних эпосах это соответствовало одной или двум змеям, «смотрящим друг на друга» в центре сооружения. 3. Входы-выходы не расположены в северной части сооружения. 4. Спирали имеют утолщения из груды камней. 5. Имеют ложные ходы. Змеи могут «переплетаться телами» или лежать не прикасаясь. А дорожки, соответственно вести либо к центру, либо заманивать в тупик.

Не спиральные сооружения имеют так называемую солярную направленность. Они изображены в форме пересеченных линий, что напоминает форму солнца и связано это с культом небесного светила.

Кто построил и зачем

Доподлинно известно, что «северные мегалиты» возведены протосаамскими племенами. Их причастность подтверждена найденной фигурке тюленя из кремния на Заяцком острове.

Гипотезы происхождения и предназначения культовых лабиринтов можно систематизировать в несколько основных направлений:

Места проведения культовых хороводных танцев. Старинные погребальные площади. Рыболовные сооружения. Места проведения магических обрядов и жертвоприношений. Порталы между миром живых и миром духов.

Сегодня нет 100% доказанной теории, а это значит, что каждая из них имеет право на существование.

Наиболее правдоподобной считается теория о ходах как «усыпальницах душ». Души умерших пребывают в мире духов, но стремятся наверх. Чтобы души не нанесли вреда живым и сооружали лабиринты с одним входом, из которых они не могли выбраться. Хотя, при проведении раскопок, останков под землей археологи так и не обнаружили.

Много чего связывает лабиринты с карело-финским эпосом «Калевалой». В его строках раскрыт образ змеи как символа смерти и зла. Паутина дорожек олицетворяет их царство. «Покров, сотканный из змей» – это не что иное, как сами лабиринты. Утолщения в спиралях – это «проглоченная жертва», а груда камней в центре – прообраз «горы Туонелы» под которой расположено «царство смерти». Проходящий «по пути змеиному» либо должен «победить двух змей или пройти незаметно». Проведя параллели с описанием царства мертвых, исследователи пришли к выводу, что именно Соловецкий архипелаг – это и есть страна смерти Манала-Туонела, а гора Голгофа –та самая гора Туонела.

Вторая по распространению теория – это хозяйственно-ритуальная. Большая часть лабиринтов расположена у береговой линии (если учесть, что раньше северные моря были выше по уровню). Соответственно, они могли выступать в качестве инструмента для ловли рыбы. Приливная волна приманивала рыб на мелководье, а заплывшие в «каменные сети» оставались в них отрезанные от моря отливом. Предполагается также, что система запутанных дорожек – место для жертвоприношения богам воды и охоты. Взамен жители получали хорошие уловы, а море не гневалось штормами.

Согласно мистической теории, на остров переселялись представители протосаамов, желающие «взыскать внимание Богов». Они уединялись для очищения души, тела и обретения внутренней энергии. Спиральные ходы – символ времени, а блуждающий по ним, получал колоссальную энергетику Вселенной.

Эзотерики считают что спираль – это путь, по которому должен пройти тот, кто хочет пробудить в себе неведомые знания. Ведь только пройдя через центр – через свой дух и вернувшись назад, можно познать себя.