Виллагорский «Курган Славы» – это комплекс сооружений и обелисков, созданный в 2007 году в республике на месте ожесточенных боев времен Второй мировой войны. Он находится в 40 км от столицы Карелии, недалеко от деревни Виллагора, которая относится к Пряжинскому р-ну.

События, происходившие на территории современного мемориала, сыграли ключевую роль в обороне Петрозаводска и во многом повлияли на весь исход войны.

Сражения на оборонительном рубеже

С началом военных действий финские оккупационные войска начали захват карельских земель. Они довольно быстро продвигались вглубь республики, оставляя после себя руины и сотни жертв. Основные битвы разворачивались на стратегически важных путях сообщения. Противник не упускал возможности применить все возможные средства: артиллерийские и танковые войска, а также авиацию. Военнослужащим 313-ой дивизии и 15-го мотострелкового полка было поручено всеми силами сдерживать наступление врага на Петрозаводском направлении.

Красноармейцам нужно было выиграть время, в течение которого в столице проводилась эвакуация жителей и стратегически важных объектов. В течение месяца солдаты ценой собственных жизней держали оборону, пока мирных жителей на баржах перевозили в отдаленные районы Карелии.

По официальным данным под Петрозаводском погибло более 15 тысяч советских воинов. Их останки поисковые группы находили на огромной территории, которая начинается с 35-го км магистрали Петрозаводск-Суоярви и заканчивается поселком Кутижма. Наиболее кровопролитные бои происходили на 3-километровом отрезке трассы с 38-й по 41 км. В ландшафте этой местности преобладают невысокие куполообразные возвышенности, которые были довольно сложным препятствием для войск противника. Комплекс «Курган славы» находится как раз на самом высоком из них.

Ход поисковых работ

Долгое время точные координаты оборонительного рубежа были неизвестны. Узнать место жестоких сражений удалось благодаря организации «Эстафета поколений». Ее волонтеры ежегодно проводят раскопки на подступах к Петрозаводску. В 2006 году при проведении одной из таких кампаний было обнаружено массовое захоронение. Останки извлекли, изучили и снова предали земле возле поселка Виллагора. Таким образом, в 2007 году появился «Курган Славы».

Поиск убитых и пропавших без вести ведется волонтерами и благотворительными фондами все время. Благодаря их работе удалось установить личности нескольких десятков неизвестных тел. Теперь потомки героев и все небезразличные люди могут прийти на могилы солдат, чтобы почтить их память и поблагодарить за отвагу. За время существования мемориального комплекса в нем навечно упокоились более 800 красноармейцев.

Мемориал сегодня

«Курган Славы» – это 7 братских могил, объединенных в единый, огороженный каменным бордюром, мемориальный комплекс. На каждом из массовых захоронений лежат могильные плиты. На обелисках нанесена информация о тех, кто под ними покоится.

В 2012 году на территории комплекса была построена небольшая часовня. Ее назвали весьма символично – в честь Георгия Победоносца. Также силами различных республиканских военно-исторических организаций недалеко от могил была воссоздана часть линии советской обороны с ДЗОТом.

Ежегодно в начале осени на «Кургане Славы» проходит митинг-реквием по погибшим в начале Второй мировой войны под Петрозаводском. В эти же дни в рамках памятных мероприятий проводятся исторические реконструкции военных событий, в которых принимают участие члены клубов соответствующей направленности и все желающие.