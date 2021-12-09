Костомукшский городской музей

Костомукша – уникальный город на западе Карелии. Изначально основанный как «спутник» горно-обогатительного завода, он гармонично сочетал технический прогресс, аутентичную культуру древних карел и немногочисленные участки дикой тайги, сохранившиеся до наших дней в первозданном виде. Одна из главных достопримечательностей Костомукши – его культурно-музейный центр.

Это крупная организация, которая включает в себя несколько отделов: культурно-досуговый, туристическо-информационный и музейный. Костомукшский музей специализируется на истории, краеведении и этнографии. Кроме постоянных экспозиций, демонстрирующих исторические документы, предметы искусства и быта карелов, музейный комплекс регулярно принимает в своих стенах передвижные выставки со всех уголков РФ.

История создания музея

Впервые двери городского музея Костомукши открылись в 1981 году. Изначально его строили как прозводственно-культурное заведение при горно-обогатительном комбинате. Тогда музей носил статус общественного. Его коллекция включала предметы и документы, связанные с открытием карельского месторождения железной руды, строительством завода и основанием тогда еще поселка Костомукша.

Создателями музея стали сотрудник комбината – художник-оформитель Василий Твердохлеб и местный писатель Яакко Ругоев. Позже первый стал научным руководителем музейного центра, а второй – народным писателем Карельской Республики и заслуженным деятелем культуры РФ.

Местные жители активно помогали основателям создавать музейный фонд, передавая заведению старинные и уникальные вещи и бумаги. С момента открытия музей стал одним из самых посещаемых как местными жителями, так и гостями поселка. Его сотрудники регулярно проводили экскурсии для школьников, студентов и работников предприятия.

В 1985 году музей Костомукши стал филиалом Карельского краеведческого музея, который впоследствии переименовали в Национальный музей Карелии. В тому моменту в Костомукшской коллекции было уже почти 1350 экспонатов. В 1991 году, после распада Союза, музей стал муниципальным и обрел самостоятельность, а в 2017 – вошел в состав городского учреждения «Музейный архив и центральная библиотека». Капитальная реконструкция здания музейно-культурного комплекса проводилась в 2006 году.

Работа музея сегодня

Ежегодно от 3,5 до 4 тысяч человек посещают постоянные и временные выставки. Экспонаты музейного фонда в количестве 3291 штук расположены на 200 м² в соответствии с тематической принадлежностью. Архив насчитывает 250 единиц, представляющих историческую и культурную ценность. Коллектив музея немногочислен. Это всего 3 человека, включая одного научного сотрудника, но они беззаветно любят свое дело и отдаются ему полностью. Благодаря их работе в музее проводятся лекции, мастер-классы, видеопрезентации и экскурсионные программы для детей и взрослых, а также такие познавательно-игровые мероприятия для малышей, как «Маленький этнограф».

Главные постоянные экспозиции музея связаны с такими событиями:

открытие залежей железистых руд в Костомукше;

строительство главного предприятия и становление города;

творческая деятельность Я. В. Ругоева;

события Великой отечественной войны и участие в ней местных жителей;

создание Элиасом Леннротом знаменитого сборника карело-финских эпических рун «Калевала».

Кроме этого, на базе Костомукшского музея проводятся в среднем 7-8 временных выставок в год, на которых представлены работы местных мастеров прикладного искусства, художников, фотографов, краеведов, а также деятелей науки и культуры из других регионов России.