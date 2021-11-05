Известный карельский музей-заповедник Кижи – это государственный историко-этнографический памятник, охраняемый ЮНЕСКО. Он был основан в 1966 году с целью сохранения ценных образцов местного деревянного зодчества. Музей под открытым небом занимает огромную территорию, поэтому вся его экспозиция поделена на 10 тематических секторов. Один из самых интересных – это экспосектор «Кижское ожерелье».

Территориально он находится на нескольких островах: Большом Климецком, Волгстрове и Еглове острове, а также частично на Заонежском п-ове. Экспонаты, большая часть из которых – это старинные часовни, со времени основания заповедника образовали уникальный архитектурный ансамбль, обрамляющий о. Кижи. Из-за такого оригинального месторасположения памятников архитектуры данный сектор и получил свое название. Всего в его экспозицию входят 8 объектов.

Часовня им. Кирика и Иулиты

Малая храмовая постройка, названная в честь святых мучеников, была построена в период с конца XVIII по нач. XIX в. Она находится на территории деревни Воробьи, что на западе о. Большой Климецкий, и до сих пор является главным деревенским архитектурным объектом. Изначально данная постройка служила амбаром, но стараниями местного зажиточного крестьянина А. Воронцова его перестроили в часовню. В течение нескольких веков здание реконструировали, добавляли декоративные элементы во внутреннем убранстве и на фасадах. Основные древесные породы, используемые при возведении часовни и звонницы, – сосна и ель, однако встречаются также и осиновые срубы.

Часовня Петра и Павла

Эта часовня клетского типа расположена в деревне Насоновщина, которая относится к Медвежьегорскому району. Ученым удалось установить, что наиболее вероятный период ее постройки – к. XVII – н. XVIII вв. Внешне она представляет собой типичную храмовую постройку того времени – непосредственно само помещение часовни с внешними галереями для гульбищ и сени с внутренней лестницей, ведущей в звонницу. Попасть в сени можно по каркасному крыльцу, пристроенному к ним с северной стороны здания.

Постройка выполнена из сосновых бревен, но главы над куполом покрыты осиновым кровельным материалом. Еще одна архитектурная особенность этого памятника старинного зодчества – наличие внешних верхних отливов над окнами. Благодаря им рамы защищены от негативного воздействия осадков.

Часовня великомученицы Параскевы Иконийской (или Пятницы) и св. Варлаама Хутынского

Она находится в деревне Подъельники. Этот населенный пункт также относится к Медвежьегорскому району. Часовню построили в XIX веке на небольшом холме. Она окружена древними елями и является главным зданием во всей деревне. Постройка состоит из сеней, к которым примыкает крыльцо-тамбур с собственной кровлей, непосредственно молельного помещения с тремя окнами и звонницы шатрового типа с опорой на круглые столбы. Часовня внутри и снаружи богато украшена резьбой. Основные мотивы резьбовых декоративных элементов – геометрические фигуры со вписанными в них крестами. В молельне свод крыши лучковый, а в сенях – обычный горизонтальный. Сама крыша собрана безгвоздевым методом. Главный строительный материал, используемый при возведении часовни, – сосновые бревна.

Часовня, названная в честь Знамения Богородицы

Этот объект культурного наследия имеет вид, характерный для храмовых зданий XVIII – XIX веков. Именно в этот период и была построена часовня из соснового сруба в деревне Корба Медвежьегорского р-на. Структуру архитектурной композиции составляют невысокое крыльцо, ведущее в сени, сами сени, над которыми возвышается шатровая звонница, трапезная и молельня. Колокольня имеет оригинальную конструкцию: над основанием-четверике надстроена восьмиугольная звонница с двойными столбами. Ее внешние столбы, как и столбы крыльца, украшены резьбой. Молельное помещение и трапезная освещается солнечным светом через окна, расположенные на северной, южной и западной стенах. Кровля крыши имеет безгвоздевую конструкцию.

Часовня в деревне Еглово

Она названа в честь ее главной святыни – Иконы Богоматери «Всех скорбящих радость». Ее строили в течение более сотни лет с к. XVIII века по XIX век из соснового сруба. Часовня относится к клетскому трехчастному типу и характеризуется как равноширокая и равновысокая с восьмигранным шатром-звонницей, который венчает луковичный главк с лемехом. Колокольня располагается над сенями, которые ведут в трапезную и молельню. В каждом из этих помещений есть по два окна, а в сенях – только одно. На оконных проемах и наличниках заметны следы реконструкции. Вероятно, в период функционирования часовни окна изменялись по габаритам. В звонницу можно попасть из сеней по крутой лестнице. Интерьер и детали наружного оформления часовни богато украшены резьбой.

Мельница

Она была построена в 1928-1929 годах в д. Толвуя. Внешний вид этой ветряной мельницы типичен для подобных хозяйственных построек центральной части РФ и Прибалтики. Она состоит из 8-угольного шатра-амбара, обшитого сосновыми досками и покрытого «дранкой», и поворотной крыши с четырьмя деревянными лопастями. Крыша приводится в движение с помощью «воротила» – крепкой деревянной рамы. Внутри амбара 3 яруса, объединенные между собой лестницами.

Сейчас мельница выполняет декоративную функцию и имеет статус регионального объекта культурного наследия. Но ранее в ней мололи муку и даже крупу, предварительно отрегулировав расстояние между каменными жерновами. Все мельничное оборудование исправно и при необходимости может работать по назначению.

Дом Маркова

Этот дом срублен в 1888 году и по своему масштабу отличается от всех остальных домов деревни Мальково, хотя типологически относится к традиционным для Заонежья жилым зданиям – «кошелям» с расширенной хозчастью. Его главный фасад обращен на восток и украшен 3-арочным балконом. Жилые помещения находятся на одном этаже, а вход в них находится с южной стороны. Хозяйственная часть сохранилась до наших дней не полностью. Ранее она включала в себя еще и хлева. Зато в интерьере остались следы присоединения лавок и подлавочников, а на фасадах – первоначальной покраски.

Дом Серова

Он находится в деревне Дудниково. Традиционный дом-«брус» из сосны был построен в 1874 году. После ремонтных работ, проводимых в 80-х годах прошлого столетия, его первоначальная планировка была изменена. В результате хозчасть была разобрана, а внутри создано 4 отдельных жилых помещения-квартиры с небольшой кухней. Несмотря на перепланировку, некоторые детали, например, обшивка фасадов и печей, сохранились. Дом Серовых представляет большую ценность как памятник культурного наследия регионального значения.