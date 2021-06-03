Традиционный национальный костюм — один из символов Карелии, свидетельство происхождения и самобытности этноса. В нем, как в книге, читается мирный нрав, трудолюбие и колорит коренных жителей Севера. На создание одежды карелов, финнов, вепсов и представителей других народностей вдохновила природа, архитектура, обычаи и особенности быта.

Сегодня многие образцы таких нарядов представлены в карельском национальном музее. Продолжая традиции, мастерицы создают современные народные костюмы. И дополняют этническими мотивами привычную одежду.

Особенности карельского национального костюма

В прошлом навыки шитья и рукоделия прививали девочкам с раннего детства. Поэтому хорошая хозяйка могла сшить платье, украсить изделие вышивкой крестиком или тамбурным швом. А также кружевом, лентами, бисером и другими аксессуарами. Для вышивки праздничной одежды карельские мастерицы обычно использовали красную нить. А повседневной — белую или бежевую. На карельской вышивке присутствовали самые разные узоры и орнаменты — геометрические фигуры, животные, птицы, растения. Причем многие из них выполняли функции оберега. Расшивая свой наряд, мастерица закладывала в него посыл счастья, любви и защиты от «злых сил».

Карельский национальный костюм отличался прямым, свободным, не стесняющим движений кроем. Различалась одежда повседневная и для праздников. Для изготовления самобытных нарядов использовались следующие материалы:

лен;

шерсть;

посконь;

пестрядь.

Причем карелы и другие народности многие ткани изготавливали самостоятельно на ткацких станках и прялках. Для этого выращивали исходное сырье — лен и коноплю, и разводили овец. Полученные ткани обрабатывали натуральными красителями — луковой шелухой, настоями коры или ягодным соком. А за фабричными тканями — ситцем, кумачом, парчой, тафтой и муаром — оправлялись на ярмарку или к коробейникам.

В старину карельские празднества отличались весельем и массовостью. Юноши и девушки пели песни, водили хороводы, прыгали через костры, зимой катались на санях. Для таких мероприятий подбирались яркие заметные одежды. Чаще всего это были красные или синие наряды, обязательно в сочетании с белоснежным фоном. Помимо жизнеутверждающей яркости, особенность карельских национальных костюмов — отделка рукавов. Во многих нарядах они собирались резинкой и украшались пышными воланами.

Мужская национальная одежда

Представители сильного пола и в старину выглядели элегантно и привлекательно. Белая, украшенная вышивкой рубаха подпоясывалась кушаком. И сочеталась с яркими домоткаными штанами синего или зеленого цвета, заправленными в высокие сапоги. Поверх рубахи мужчины носили черную жилетку и дополняли наряд картузом или фуражкой. А вот старики чаще носили валяные шляпы в форме усеченного конуса.

Мужская рубаха изготавливалась двух видов. Длинная до колен из домотканого полотна. И более короткая до середины бедра с воротником-стойкой из кумачового коленкора. В холодное время года крестьянин надевал суконный пиджак с отложным воротником. Или теплый кафтан длиной до колена. А при наступлении морозов доставал шубу, тулуп из овчины и теплую меховую шапку.

Отличительным элементом мужского карельского национального костюма был шарф или шейный платок. Яркие цвета и замысловатая вышивка придавала щегольскую привлекательность образу.

Женская национальная одежда

Традиционный женский костюм отличался большим разнообразием. Сарафаны и рубашки свободного покроя расширялись книзу и подпоясывались вышитым поясом. В повседневной одежде функции пояса исполнял длинный передник. Часто его украшали воланами, вышивкой и бахромой. Нижняя рубашка карелок сияла белизной, символизируя чистоту образа. А длина сарафанов доходила практически до пола, что показывало сдержанность и скромность.

Также женский наряд мог состоять из белой холщовой рубашки с пышными рукавами. И длинной, чуть расклешенной юбки в традиционных цветах — красном, синем или зеленом. Одежда во многом зависела от возраста женщины. Чем старше ее обладательница, тем сдержаннее был наряд.

Обязательный элемент традиционного костюма — головной убор. Недаром возникло слово «опростоволоситься», т. е. опозориться, показавшись среди людей с непокрытой головой. Молодые девицы повязывали голову платком или украшали ободком из плетеной бересты. Замужние женщины носили повойники — небольшие шапочки из мягкой ткани. Или кокошники, которые оформляли бисером, вышивкой, лентами и прочими аксессуарами. Особо зажиточные северянки могли себе позволить роскошные головные уборы, расшитые жемчугом. Также традиционный карельский наряд часто дополнял яркий платок, накинутый на плечи.

Обувь и аксессуары

В морозном заснеженном краю невозможно обойтись без добротной обуви. В основном для ее изготовления использовалась сыромятная кожа. Самая известная обувь карелов — пьексы — утепленные сапоги с острыми загнутыми кверху носами. Благодаря такой конструкции их владелец мог смело становиться на лыжи, не опасаясь, что они сваляться с ног.

Женщины обычно надевали сапожки или мягкие боты. Также карелы часто носили традиционную русскую обувь. Зимой это были теплые валенки, которые как нельзя лучше подходят для суровых северных условий. А летом — лапти, которые изготавливались из березовой бересты или коры других видов деревьев.

Смелый нрав карельских женщин нашел отражение и в национальном костюме. Так, в качестве шейного украшения мог выступать висящий на цепочке охотничий нож с красивой резной рукояткой. Вероятно, при необходимости он становился надежной защитой от диких зверей в лесу. Также представительницы прекрасно пола носили браслеты, цепочки, кольца, подвески, бусы и медальоны.

Сегодня карельские мотивы используются в сценических костюмах, домашнем текстиле, сувенирах и прочих изделиях. Благодаря национальному костюму современные жители республики узнают о своих корнях и хранят традиции предков.