Карелия − регион, откуда шло становление православия на Русском Севере. Сейчас все познавательные туры в республику проходят через монастыри, большие и малые церкви, старые и новые. В 2019 году патриархатом РПЦ был утвержден список карельских святых. Это люди, каждый из которых стал духовным символом своего времени, остаются примером стойкости и чистоты помыслов и для нас.

Карелия − регион, откуда шло становление православия на Русском Севере. Сейчас все познавательные туры в республику проходят через монастыри, большие и малые церкви, старые и новые. В 2019 году патриархатом РПЦ был утвержден список карельских святых. Это люди, каждый из которых стал духовным символом своего времени, остаются примером стойкости и чистоты помыслов и для нас.

Собор Карельских святых

В 2000 году произошло важное событие для православия в Карелии. 3 июня в столице республики после реконструкции прошло освящение Александро-Невского кафедрального собора. Специально к этому дню была создана икона «Собор Карельских святых». На ней изображены святые, жившие в разное время. Здесь и основатели первых монастырей, которые вели подвижническую деятельность в XIV веке, и мученики недавнего прошлого. С 2004 года в день освящения храма отмечается праздник почитания подвижников, чья жизнь связана с Карелией, − Собор Карельских святых.

Святые Карелии

В 1850−60-х годах Аркадий, епископ Олонецкий и Петрозаводский, организовал работу по восстановлению исторических фактов из жизни олонецких святых. Так началось создание списка Карельских святых и изучение их жития, тогда же появилась традиция их почитания.

Постепенно список рос. К 2000 году было известно 55 святых. После уточнения данных список уменьшился до 33 человек. Это связано с тем, что за историю республики ее границы республики часто менялись. Часть территорий теперь не входит в состав Карелии, поэтому формально некоторые святые не включены в список, но их подвиг при этом не подвергается сомнению. Карельские святые никогда не стремились к славе. Некоторые из них − основатели монастырей − сознательно шли по тяжелому пути подвижничества в суровых северных условиях. Они считали, что только такая жизнь в аскезе и помощи ближним дает настоящий духовный рост. Благодаря их деятельности до 1917 года монастыри были центром притяжения паломников и влияли на все: экономику, политику, культуру.

Святых почитают не только за помощь в начинаниях, исцеление от болезней. Сама жизнь этих необыкновенных людей интересна как пример веры, труда и любви к ближним.

Самые известные Карельские святые:

1. Александр Свирский

Этот самый почитаемый и любимый многими святой Русского Севера жил на рубеже XV и XVI вв. Он был одним из первых русских пустынников. После явления ему чуда − Святой Троицы − он основал на Рощинском озере в районе р. Свирь Троицкий собор. С храма начался монастырь, на многие века ставший духовным центром Севера. Ученики Александра Свирского стали основателями своих монастырей.

Главная святыня Александро-Свирской обители − мощи ее основателя, которые остаются нетленными на протяжении пятисот лет. Паломники едут поклониться Александру Свирскому со всего мира. Здесь происходят чудеса исцеления и исполнения заветных желаний.

2. Фаддей Петрозаводский

Святой покровитель Петрозаводска долгое время считался не существовавшим в реальности персонажем. Но были найдены данные, подтверждающие, что он действительно жил в петровские времена. С блаженным старцем любил беседовать Петр I во время своих поездок в Петрозаводск. Фаддей был умен, «прозорлив» − умел предсказывать будущее.

3. Николай Богословский

На сегодня это последний канонизированный святой Карелии. Он был священнослужителем из Петрозаводска. В 1937 году его арестовали как контрреволюционера, «участника повстанческой организации», а через два месяца пыток был казнен. Выдержав все издевательства на допросах, он так и не признал вину, не дал показания на прихожан и других священников. В 2004 году протоиерей Николай был признан священномучеником, причислен к лику святых.

До наших дней дошло не так много информации о карельских святых. Иногда нет данных не только о дате канонизации, но даже о точном периоде жизни.

Среди Карельских святых: первые, которые жили в XIV веке:

Сергий Валаамский, 1353 г.;

Герман Валаамский, 1353 г.;

Лазарь Муромский, 1361 г.;

Кирилл Челмогорский, 1367 г.;

подвижники XV−XVII веков:

Афанасий Муромский, Олонецкий, XV в.;

Елисей Сумский, XV-XVI вв.;

Корнилий Палеостровский, ок. 1420 г.;

Савватий Соловецкий, 1435 г.;

Зосима Соловецкий, 1478 г.;

Александр Ошевенский, 1479 г.;

Герман Соловецкий, 1484 г.;

Валаам Керетский, XVI в.;

Пахомий Кенский, XVI в.;

Геннадий Важеозерский, 1516 г.;

Иона Климецкий (Клименецкий), 1534 г.;

Адриан Ондрусовский, 1549 г.;

Афанасий Сяндемский, 1550 г.;

Никифор Важеозерский, 1557 г.;

Иона Яшезерский, 1592 г.;

Ефросин Синозерский, 1612 г.

мученики, пострадавшие во время сталинских репрессий 30−40-х гг. прошлого столетия: