Этнографический музей «Карельская изба» — интерактивное выставочное пространство. Это научно-экспериментальная площадка Республиканского детского музейного центра. В этом музее Петрозаводска собраны и систематизированы подлинные памятники природы Карелии, её истории и культуры. В музее используются и традиционные педагогические методы ознакомления с материалом, и новейшие технологии. Посетители любого возраста могут не просто услышать рассказ экскурсовода, но и буквально «прикоснуться» к быту карелов. Такой комплексный подход вызывает живой отклик у детей, формируя у них любовь и бережное отношение к истории родного края.

Обзорная экскурсия по музею-достопримечательности Петрозаводска

На этой экскурсии дети могут увидеть, какой была карельская изба снаружи и внутри. Они узнают, почему одни жильцы спали на перине, другие — на полатях, а ели все вместе за одним столом. Ребята познакомятся с «печью-хозяюшкой» и найдут место для каждой вещи в доме. Для кого: дошкольники, учащиеся 1−11 кл.

Тематические занятия

На тематических занятиях дети в игровой форме узнают о той или иной стороне жизни карельской деревни.

Мир вещей

Ребят познакомят с предметами быта: какие из вещей друг другу родственники, как они родились и кому пригодились. Для кого: дошкольники, учащиеся 1−9 кл.

Наряды из сундука

Ребята увидят, что носили предки, смогут примерить карельские наряды. Для кого: дошкольники, учащиеся 1−7 кл.

Мы строим дом

Подробный рассказ о строительстве карельской избы — от выбора места для стройки до украшения избы. Для кого: школьники 3−9 кл.

Дерево для карела

Школьники поймут, как важен был лес для предков, что значило для них каждое дерево. Для кого: школьники 3−11 кл.

Ремесла и промыслы

Каждый участник сможет попробовать себя в традиционных промыслах: рыбалке, охоте и т.д., а также попробуют себя в гончарном, кузнецком, ткацком и других ремёслах. Для кого: школьники 4−11 кл.

Ребёнок в доме

Рассказ о том, во что и как играли дети карелов, как помогали взрослым. Для кого: дошкольники, учащиеся 1−5 кл.

Занятия «Ловись, рыбка!» и «Охота на охоту»

Два разных занятия в «Карельской избе», на которых дети узнают о приметах охотников и рыбаков, орудиях промыслов, а также о том, где, когда и что добывали карелы, как делили добычу. Для кого: школьники 3−9 кл.

В поле работа сыщется

Ребята узнают секреты богатого урожая: где, что, когда сажать, как сохранить. Для кого: школьники 3−8 кл.

Слово о камне

Ребятам расскажут всё о камнях: как их обрабатывали, почему некоторые использовали в качестве оберега, а других опасались. Для кого: школьники 4−9 кл.

Стоимость посещения

Групповые экскурсии (с группы):

для школьников республики — 800 р.;

для обучающихся из других регионов России и туристических групп — 1500 р. (до 10 человек), 2500 р. (от 11 до 24 человек). Индивидуальные экскурсии (с человека):

дети до 3 лет — бесплатно;

дети от 3-х лет и школьники — 80 р.;

студенты и взрослые – 150 р.

Режим работы

Ежедневно с 10.00 до 17.00.

Адрес музея «Карельская изба»

г.Петрозаводск, ул. Л. Толстого, д. 4.

Контакты

Запись на экскурсии-занятия в музее «Карельская изба» Петрозаводска проводится по телефону +8 (8142) 562-118. Страница музея ВКонтакте

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