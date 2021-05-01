Губернаторский парк Петрозаводска

Петрозаводский Губернаторский парк – одна из самых больших и красивых зеленых зон города. Особенно похорошел он после реставрации. Вход в него свободный, хотя изначально парк был образован из двух крупных частных владений – сада шотландского заводчика Гаскойна и сада городского губернатора.

История создания

Первый из них в XVIII столетии представлял собой часть усадьбы Чарльза Гаскойна – оружейника, приглашенного в Россию самой Екатериной II. Площадь зеленых насаждений была огромной, поскольку плавно переходила из зоны искусственных посадок в близлежащий сосновый лес.

Сад губернатора Х.Х. Повало-Швыйковского, напротив, первоначально использовался в основном для хозяйственных построек и огородов. В парк его превратили позднее, при реставрационных работах 1853-1855 годов. Вместо грядок с овощами тогдашний владелец распорядился проложить аллеи, выложить камнем тропинки и расставить беседки для отдыха гостей.

Следующий глава Олонецкой губернии, В.Н. Муравьев, приказал добавить несколько красочных цветников, увеличить количество дорожек и беседок.

При его наследнике на посту губернатора, Н.П.Волкове, сад украсился десятками куртин и клумб и получил модную в те времена оранжерею. Последняя представляла собой широкий многогранник с 10 сторонами, прозрачным потолком из прочного стекла и высоченным куполом. Для создания этого произведения искусства – к сожалению, до наших дней не сохранившегося – был выписан известный архитектор В.В.Тухтаров. Кроме того, парк стал пейзажным, а за оранжерейными растениями наблюдал отдельный садовник.

С 1855 года губернатор принял решение сделать вход в парк общедоступным. А в 1887 было заключено соглашение с главой Пушечного и Горного заводов об объединении двух садов.

Переименования при Советской власти

Губернаторским при Советах парк называться не мог, и потому пережил множество переименований:

1923 – парк Областного комитета;

1927 – Металлистов;

1931 – Машиностроителей;

1937 – Пионеров.

Последнее название объяснялось передачей парковой зоны местному Дому Пионеров. Переоборудование территории под нужды детского досуга началось еще двумя годами ранее. За это время в парке были построены и открыты:

несколько спортивно-оздоровительных площадок;

библиотека с большим собранием книг детской литературы;

клуб авиамоделистов;

клуб любителей ВМФ СССР;

ряд кружков – драматических, музыкальных и прочих.

Далее переименований не случалось вплоть до 2001 года. Зато последним названием, в качестве уважения перед историей, стало изначальное – Губернаторский сад.

Возможно, этого бы не случилось, не будь одним из губернаторов столицы Карелии великий русский поэт Гавриил Романович Державин. Любимцу императрицы и радетелю Карелии, которой он посвятил немало стихов, в центральной части парка установили памятник. Автором величественного бронзового монумента выступил финский мастер Вальтер Сойни.

Современный вид

Спустя два года после установки памятника, в 2003, парк снова был реконструирован и принял знакомый ныне всем горожанам вид.

В парке присутствуют:

более 50 разновидностей редких декоративных растений, некоторым из которых свыше 200 лет;

кованая ограда по всему периметру и дизайнерские ворота;

множество аккуратно вымощенных аллей, клумб и детских площадок;

качественное современное освещение;

удобные скамейки с урнами для мусора рядом с ними;

историческая экспозиция, посвященная истории знаменитого Пушечного завода Гаскойна.

Зимой на территории Губернаторского парка заливается каток, бесплатно принимающий всех любителей этого развлечения.

Общая площадь огражденной территории – примерно 5 гектаров. Наиболее известными достопримечательностями являются: