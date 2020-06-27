Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Наша компания организовывает туры в Карелию с 2011 года. за это время мы многому научились, но самое главное — мы прекрасно понимаем, что при бронировании тура в Карелию у Вас, наших дорогих гостей, возникают определенные вопросы. Ответы на самые популярные и часто задаваемые из них мы написали ниже. Надеемся, после прочтения данной статьи, Вам останется только купить билеты в Петрозаводск и оплатить тур — впереди долгожданная сказка — отпуск в нашей потрясающей республике! Если все-таки вопросы останутся — не стесняйтесь, мы рады ответить Вам по нашей электронной почте excursionkarelia@yandex.ru / телефону +7 (911) 050-34-77 и любым другим средствам коммуникации. Добро пожаловать в Карелию!

Быстрая навигация по статье: Лучше прочитать нашу статью от начала и до конца — так у Вас не останется вопросов. Но если Вас интересует какой-то определенный вопрос, просто нажмите на ссылку ниже.

Как происходит бронирование и оплата?

Кто нас будет встречать в Петрозаводске?

Как проходит организация тура?

Что с собой взять и какая будет погода?

Вы не мошенники?

Какие скидки могут быть?

Возврат при отказе от тура.

Можно ли приехать на день раньше/позже или отказаться/добавить от какой-нибудь экскурсии?

Что включено в стоимость тура?

Я съездил — мне понравилось, как я могу поблагодарить Вас? Как происходит бронирование и оплата? Более подробно про процесс бронирования и оплаты можно прочитать на специальной странице, описывающей этот процесс. Если коротко, то все очень просто:

Вы изучаете на нашем сайте тур, оставляете на него заявку / либо можете просто написать нам запрос и мы подберем подходящий тур по Вашим критериям. Мы предлагаем большое количество туров в любое время года, оптимально сочетая различные интересы. Можно подобрать для себя активный тур, экскурсионный, продолжительный или тур выходного дня — вариантов много и для каждого найдется максимально подходящая программа. Наш менеджер связывается с Вами и обсуждает организационные детали, после чего отправляет необходимые документы для бронирования. От Вас потребуются паспортные данные: ФИО, серия и номер паспорта и дата рождения. Данные, в первую очередь, нужны для транспортной полиции и списков в гостиницы. Кроме того, согласно гражданскому кодексу РФ, Договор на оказание туристических услуг обязан содержать в себе реквизиты Заказчика и Исполнителя. С нашей стороны это реквизиты организации ООО «Золотое кольцо Карелии», с Вашей стороны — паспортные данные. Вы вносите оплату и получаете ваучер-подтверждение бронирования тура. Оплату можно провести по квитанции в отделении любого банка (банк может удерживать комиссию), либо оплатить прямо на нашем сайте, с помощью банковской карты (примерно как и любая покупка в интернет-магазине). Этот способ оплаты без комиссии, с Вашей карты списывается ровно сумма по договору. Кроме того, если Вы бываете в Петрозаводске или у Вас тут есть знакомые — можно оплатить наличными в нашем офисе. В любом случае, Вам будет предоставлен чек и в течении 24 часов после оплаты мы пришлем на Вашу электронную почту ваучер-подтверждение бронирования тура. До скорой встречи в Карелии! Вам понравится у нас, обещаем! По Вашему желанию, можно получить оригинал договора в нашем офисе — во время тура зайдите к нам (офис в центре и очень удобно расположен). Распечатывать и везти в Карелию с собой его необходимости нет. С собой можно привезти распечатанный ваучер-подтверждение, хотя и он обычно не требуется — мы сверяем списки своих гостей в первый день тура по ФИО. Кто нас будет встречать в Петрозаводске? За 1 день до начала тура мы свяжемся с Вами и обсудим детали предстоящей поездки: погоду, время встречи, организационные детали и так далее. Как правило, наш менеджер встречает гостей, начиная с 9:00 на ЖД вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Встреча гостей всегда происходит у главного входа на ЖД вокзал Петрозаводска, со стороны города. Наглядная схема устройства привокзальной площади Петрозаводска и организации встречи гостей туроператора «Золотое кольцо Карелии»

При встрече, в зависимости от Вашего тура, Вы отдаете вещи менеджеру (если у Вас пешеходная экскурсия — он отвезет сумки в камеру хранения Вашей гостиницы) или Вы можете убрать вещи в багажный отсек автобуса (если у Вас автобусная экскурсия) и далее все по программе тура: завтрак и экскурсии.

Примерно так наш менеджер встречает гостей на ЖД вокзале Петрозаводска (фото любезно предоставлено нашими туристами).

Как проходит организация тура? В течении всего тура наши менеджеры всегда на связи с Вами — от момента встречи на ЖД вокзале в первый день до песни «Долго будет Карелия сниться», играющая в отходящих поездах Петрозаводск — Москва и Санкт-Петербург. Желательно, записать наш рабочий телефон: +7 (911) 050-34-77. Он всегда на связи и если у Вас вдруг что-то случилось — мы поможем. При нашей первой встрече на вокзале, в первый день тура, мы передадим Вам пакетик с полезной информацией. Там будет памятка со всеми телефонами и адресами (такси, Ваша гостиница, наш офис и тд), небольшой гид по Петрозаводску, обзор хороших и вкусных заведений общепита в городе, а также информационный график — в котором будет прописан каждый день Вашего тура (во сколько начало, куда едем, во сколько возвращаемся, комментарии по дням). Справа фотография центра Петрозаводска. Город у нас небольшой, 300 тысяч населения. Большинство людей живет по спальным районам в отдалении от центра, а Ваша — туристическая часть города, очень спокойная и тихая. Обычно мы всем советуем отель Cosmos — это наш ключевой партнер по размещению в Петрозаводске. В 50 метрах от отеля — ротонда, место сбора на все наши экскурсии. Тут же набережная Петрозаводска — основная достопримечательность и проспект Ленина — в пределах 10 минут от гостиницы Cosmos есть торговые центры, магазины с местной продукцией, с десяток кафе и ресторанов. На проспекте Ленина, дом 3, находится наш офис. При офисе также есть магазин сувениров — всем нашим гостям мы предоставляем скидку на покупку.

Каждый день, с 19 до 21:00, мы отправляем СМС нашим гостям, где еще раз написано время и место встречи, а также номер автобуса на следующий день. Кроме того, наш экскурсовод всегда говорит перед окончанием экскурсии, что Вас ждет завтра. Как Вы уже поняли, в нашей компании разработана предельно понятная и простая схема организации Вашего отдыха, во время которой Вам остается только отдыхать и получать удовольствие, не задумываясь об организационных моментах. Что с собой взять и какая будет погода? Вопрос про вещи, это вопрос, в первую очередь, про погоду. Погода в Карелии очень капризная и непредсказуемая. Тем более, некоторые наши туры проходят как на самом юге Карелии, так и самом Севере — а это расстояние даже по прямой в 500 километров. Соответственно когда на Валааме плюс 25 и солнечно, на Соловках может быть 8 градусов тепла и ливень. И наоборот. Именно поэтому, в Карелию мы советуем всем брать вещи на все случаи жизни. Что поделать — лучше быть подготовленным. Яндексу и гуглу, а также Гисметео доверять у нас не приходится — прогноз точен максимум на 2-3 дня вперед. Местные жители следят за погодой в данной группе в Вконтакте: Погода в Петрозаводске и Карелии — там прогноз максимально точен. На яндексе можно посмотреть усредненные данные за последние 10 лет по всем месяцам и даже дням. Это не 100% гарантия, но какие-то выводы можно сделать. Смотреть здесь: https://yandex.ru/pogoda/petrozavodsk/month

Из списка обязательных вещей, мы советуем: