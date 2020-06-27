Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Наша компания организовывает туры в Карелию с 2011 года. за это время мы многому научились, но самое главное — мы прекрасно понимаем, что при бронировании тура в Карелию у Вас, наших дорогих гостей, возникают определенные вопросы. Ответы на самые популярные и часто задаваемые из них мы написали ниже. Надеемся, после прочтения данной статьи, Вам останется только купить билеты в Петрозаводск и оплатить тур — впереди долгожданная сказка — отпуск в нашей потрясающей республике!
Если все-таки вопросы останутся — не стесняйтесь, мы рады ответить Вам по нашей электронной почте excursionkarelia@yandex.ru / телефону +7 (911) 050-34-77 и любым другим средствам коммуникации. Добро пожаловать в Карелию!
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Лучше прочитать нашу статью от начала и до конца — так у Вас не останется вопросов. Но если Вас интересует какой-то определенный вопрос, просто нажмите на ссылку ниже.
- Как происходит бронирование и оплата?
- Кто нас будет встречать в Петрозаводске?
- Как проходит организация тура?
- Что с собой взять и какая будет погода?
- Вы не мошенники?
- Какие скидки могут быть?
- Возврат при отказе от тура.
- Можно ли приехать на день раньше/позже или отказаться/добавить от какой-нибудь экскурсии?
- Что включено в стоимость тура?
- Я съездил — мне понравилось, как я могу поблагодарить Вас?
Как происходит бронирование и оплата?
Более подробно про процесс бронирования и оплаты можно прочитать на специальной странице, описывающей этот процесс. Если коротко, то все очень просто:
- Вы изучаете на нашем сайте тур, оставляете на него заявку / либо можете просто написать нам запрос и мы подберем подходящий тур по Вашим критериям. Мы предлагаем большое количество туров в любое время года, оптимально сочетая различные интересы. Можно подобрать для себя активный тур, экскурсионный, продолжительный или тур выходного дня — вариантов много и для каждого найдется максимально подходящая программа.
- Наш менеджер связывается с Вами и обсуждает организационные детали, после чего отправляет необходимые документы для бронирования. От Вас потребуются паспортные данные: ФИО, серия и номер паспорта и дата рождения. Данные, в первую очередь, нужны для транспортной полиции и списков в гостиницы. Кроме того, согласно гражданскому кодексу РФ, Договор на оказание туристических услуг обязан содержать в себе реквизиты Заказчика и Исполнителя. С нашей стороны это реквизиты организации ООО «Золотое кольцо Карелии», с Вашей стороны — паспортные данные.
- Вы вносите оплату и получаете ваучер-подтверждение бронирования тура. Оплату можно провести по квитанции в отделении любого банка (банк может удерживать комиссию), либо оплатить прямо на нашем сайте, с помощью банковской карты (примерно как и любая покупка в интернет-магазине). Этот способ оплаты без комиссии, с Вашей карты списывается ровно сумма по договору. Кроме того, если Вы бываете в Петрозаводске или у Вас тут есть знакомые — можно оплатить наличными в нашем офисе. В любом случае, Вам будет предоставлен чек и в течении 24 часов после оплаты мы пришлем на Вашу электронную почту ваучер-подтверждение бронирования тура.
- До скорой встречи в Карелии! Вам понравится у нас, обещаем! По Вашему желанию, можно получить оригинал договора в нашем офисе — во время тура зайдите к нам (офис в центре и очень удобно расположен). Распечатывать и везти в Карелию с собой его необходимости нет. С собой можно привезти распечатанный ваучер-подтверждение, хотя и он обычно не требуется — мы сверяем списки своих гостей в первый день тура по ФИО.
Кто нас будет встречать в Петрозаводске?
За 1 день до начала тура мы свяжемся с Вами и обсудим детали предстоящей поездки: погоду, время встречи, организационные детали и так далее. Как правило, наш менеджер встречает гостей, начиная с 9:00 на ЖД вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Встреча гостей всегда происходит у главного входа на ЖД вокзал Петрозаводска, со стороны города.
Наглядная схема устройства привокзальной площади Петрозаводска и организации встречи гостей туроператора «Золотое кольцо Карелии»
При встрече, в зависимости от Вашего тура, Вы отдаете вещи менеджеру (если у Вас пешеходная экскурсия — он отвезет сумки в камеру хранения Вашей гостиницы) или Вы можете убрать вещи в багажный отсек автобуса (если у Вас автобусная экскурсия) и далее все по программе тура: завтрак и экскурсии.
Примерно так наш менеджер встречает гостей на ЖД вокзале Петрозаводска (фото любезно предоставлено нашими туристами).
Как проходит организация тура?
В течении всего тура наши менеджеры всегда на связи с Вами — от момента встречи на ЖД вокзале в первый день до песни «Долго будет Карелия сниться», играющая в отходящих поездах Петрозаводск — Москва и Санкт-Петербург. Желательно, записать наш рабочий телефон: +7 (911) 050-34-77. Он всегда на связи и если у Вас вдруг что-то случилось — мы поможем.
При нашей первой встрече на вокзале, в первый день тура, мы передадим Вам пакетик с полезной информацией. Там будет памятка со всеми телефонами и адресами (такси, Ваша гостиница, наш офис и тд), небольшой гид по Петрозаводску, обзор хороших и вкусных заведений общепита в городе, а также информационный график — в котором будет прописан каждый день Вашего тура (во сколько начало, куда едем, во сколько возвращаемся, комментарии по дням).
Справа фотография центра Петрозаводска. Город у нас небольшой, 300 тысяч населения. Большинство людей живет по спальным районам в отдалении от центра, а Ваша — туристическая часть города, очень спокойная и тихая.
Обычно мы всем советуем отель Cosmos — это наш ключевой партнер по размещению в Петрозаводске. В 50 метрах от отеля — ротонда, место сбора на все наши экскурсии. Тут же набережная Петрозаводска — основная достопримечательность и проспект Ленина — в пределах 10 минут от гостиницы Cosmos есть торговые центры, магазины с местной продукцией, с десяток кафе и ресторанов.
На проспекте Ленина, дом 3, находится наш офис. При офисе также есть магазин сувениров — всем нашим гостям мы предоставляем скидку на покупку.
Каждый день, с 19 до 21:00, мы отправляем СМС нашим гостям, где еще раз написано время и место встречи, а также номер автобуса на следующий день. Кроме того, наш экскурсовод всегда говорит перед окончанием экскурсии, что Вас ждет завтра.
Как Вы уже поняли, в нашей компании разработана предельно понятная и простая схема организации Вашего отдыха, во время которой Вам остается только отдыхать и получать удовольствие, не задумываясь об организационных моментах.
Что с собой взять и какая будет погода?
Вопрос про вещи, это вопрос, в первую очередь, про погоду. Погода в Карелии очень капризная и непредсказуемая. Тем более, некоторые наши туры проходят как на самом юге Карелии, так и самом Севере — а это расстояние даже по прямой в 500 километров. Соответственно когда на Валааме плюс 25 и солнечно, на Соловках может быть 8 градусов тепла и ливень. И наоборот.
Именно поэтому, в Карелию мы советуем всем брать вещи на все случаи жизни. Что поделать — лучше быть подготовленным. Яндексу и гуглу, а также Гисметео доверять у нас не приходится — прогноз точен максимум на 2-3 дня вперед. Местные жители следят за погодой в данной группе в Вконтакте: Погода в Петрозаводске и Карелии — там прогноз максимально точен.
На яндексе можно посмотреть усредненные данные за последние 10 лет по всем месяцам и даже дням. Это не 100% гарантия, но какие-то выводы можно сделать. Смотреть здесь: https://yandex.ru/pogoda/petrozavodsk/month
Из списка обязательных вещей, мы советуем:
- Удобная обувь (кроссовки) — 2 пары. Везде различные неровные поверхности и на каблуках будет сложно ходить. Кроме того, частенько можно промочить обувь, поэтому замена ей нужна в любом случае.
- Средство от клещей и комаров. Каждое утро начинаем с опрыскивания одежды и открытых частей тела средствами от клещей и комаров. Они хорошо работают и будут Вам крайне полезны. А каждый вечер заканчиваем тем, что внимательно осматриваем свое тело, чтобы нигде не ползал клещ. В большинстве своем они не опасны, но предусмотрительность — наш лучший друг.
- Куртка/Ветровка с хорошей ветро и влагозащитой. Обязательная вещь. Чтобы не заболеть, всегда лучше держать горло закрытым. особенно это касается островов, где могут быть достаточно сильные ветра. А влагозащитный материал поможет не промокнуть в случае дождя.
- Большинство наших туристов купаются во время тура. Купальник / плавательные шорты будут не лишними.
- Медицинский полис и паспорт/свидетельство о рождении. Везде с собой их брать не обязательно, но документы нужны при заселении в гостиницы.
Все остальное — по Вашему желанию и на основании Ваших потребностей/опыта. Мы предоставляем Вам удобные гостиницы, транспорт, любую помощь. Соответственно, по максимуму оберегаем Вас от различных неудобств. Тем более, Карелия это не край земли и всегда в шаговой доступности есть магазины / сервис. Но вышеперечисленные вещи — обязательны.
Вы не мошенники?
Предположим, что Вы опасаетесь нашего «исчезновения». Деньги перевели — приехали, а никого тут нет и не было. Любой следователь найдет нас в два счета (официальное юрлицо, айпи адресы, биллинг телефонов), а любой судья вынесет вердикт (у Вас на руках договор и чек, как факт оплаты). Квалифицироваться дело о подобных вещах будет, как мошенничество (ст. 159 УК РФ). При суммах от десяти тысяч рублей, мошенничество расценивается как «значительное», уголовный кодекс прописывает наказание до 6 лет лишения свободы.
Давайте «считать пальцы» — о нас сотни отзывов по всему интернету, которые даже при беглом взгляде можно отличить как честные и разносторонние; мы имеем официальное юридическое лицо, платим налоги и страховые взносы; мы состоим в реестре туроператоров, учрежденным Правительством РФ в лице федерального агентства по туризму; мы имеем страховое обеспечение в одной из старейших страховых компаний России — СК Гайде; мы заключаем с Вами договор, в котором четко прописаны обязательства с нашей стороны; при оплате тура Вы получаете чек, подтверждающий факт перевода денежных средств нашей компании.
Со всем этим арсеналом по Вашей защите, как потребителя, у нас не будет шансов «исчезнуть» или «обмануть» Вас, даже если бы мы захотели — хотя такое себе представить сложно: свою работу мы любим и очень сильно переживаем по качеству этой работы (что подтверждает успех нашей компании на рынке туризма в Карелии). Мы — не мошенники, мы — публичная, открытая для всех и самое главное — честная компания, которая создана для организации качественного отдыха на нашей малой родине, республике Карелия.
Какие скидки могут быть?
Все любят скидки и конечно же, мы предоставляем их для наших гостей. Получить скидку просто! Отправьтесь в Карелию большой компанией или бронируйте тур заранее. Мы сделаем Вам скидку в честь дня Рождения, а также если Вы отправляетесь в путешествие с нами не в первый раз. Более подробно изучите на нашей странице по акциям.
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Возврат при отказе от тура.
Путешествия планируются заранее, но обстоятельства бывают разными. Мы все прекрасно понимаем, поэтому всегда стараемся идти на уступки и в своей деятельности ориентируемся не только на закон о защите прав потребителей, но и стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть максимальную сумму от уже оплаченных денежных средств.
Базовые расчеты имеют следующий вид:
– при отказе от тура в срок от 15 дней и более (до начала тура), возвращается вся сумма оплаченной предоплаты.
– в срок менее чем за 15 дней до начала тура, предоплата в размере 50% от стоимости аннулированных услуг не возвращается;
– в срок менее чем за 9 дней до начала тура — 80% от стоимости аннулированных услуг не возвращается;
– в срок менее чем за 48 часов, а также в случае: незаезда, опоздания, досрочного выезда туристов, не связанного с существенным изменением обстоятельств, из которых Заказчик исходил при бронировании тура — 100% от стоимости услуг, которыми не воспользовались туристы, не возвращается.
Данные расчеты сложились из-за специфики работы в туризме: для гостей бронируются гостиницы (в связи с высоким спросом, мы бронируем гостиницы на 6 месяцев вперед), оплачивается питание и покупаются места в водный транспорт, а также заказывается автобус в зависимости от состава группы. Любые изменения в срок менее, чем за две недели, облагаются штрафами для нас со стороны контрагентов (гостиница выставит 100% штраф за аннуляцию, а автобусный перевозчик не сможет предоставить другой транспорт, т.к. все распланировано).
Именно поэтому, мы предоставляем Заказчику все документы о понесенных фактических затратах и в случае, если мы смогли где-то сэкономить, а может и успеть продать освободившиеся места, мы стараемся отдать Заказчику большую часть денежных средств, даже чем на то прописывает закон.
Можно ли приехать на день раньше/позже или отказаться/добавить от какой-нибудь экскурсии?
Без проблем, мы всегда рады принять гостей на день (несколько дней) раньше или продлить гостиницу по окончанию тура. Более того — мы приветствуем это, потому что так Вы сможете отдохнуть после пути и начать тур уже с первого дня в полной моральной и физической готовности. Стоимость дополнительных ночей лучше уточнять у менеджера, т.к. она меняется в зависимости от загрузок гостиниц и сезона. В любом случае, мы предоставляем номер дешевле, чем Вы могли бы забронировать его напрямую.
Кроме того, мы встречаем своих гостей на вокзале / в аэропорту и заселяем в гостиницу в тот день, когда Вам удобно приехать. Просто напишите нам об этом при бронировании / запросе и мы вышлем договор с включенной в стоимость необходимой дополнительной услугой.
Что включено в стоимость тура?
В стоимость большинства наших туров включена гостиница, завтраки во все дни, транспортное обслуживание, все входные билеты и экскурсионное обслуживание. Иногда (как правило, в продолжительные туры), мы включаем в стоимость обеды.
Ужины в стоимость своих программ мы не включаем — как показала практика, большинство гостей хотят провести вечер не привязываясь ко времени и месту — выбрав самостоятельно один из многочисленных ресторанов города.
Все наши туры начинаются из Петрозаводска и мы не включаем проезд до Петрозаводска в стоимость, тем более гости едут к нам со всей страны (от Владивостока до Калининграда) и даже всего мира.
На странице каждого отдельно взятого тура есть подробный блок о том, что включено в его стоимость. Также, мы всегда это прописываем в договоре.
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