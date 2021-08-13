Этнофестиваль «Земля Калевалы»

«Земля Калевалы» – ежегодный масштабный этнофестиваль, посвященный самобытной культуре и национальным традициям карельского края. На его создание организаторов вдохновил всемирно известный поэтический эпос «Калевала», составленный финским ученым Элиасом Леннротом из рун и обрядовых песен, которые он многие годы собирал по всей территории Карелии и Финляндии.
Впервые фестиваль прошёл в северной столице в 2006 году. С тех пор ежегодная традиция его проведения осталась неизменной. Уже 15 лет «Земля Калевалы» с ее главными сказочными персонажами мудрецом-шаманом Вяйнямейненом, красавицей Айно, чародеем Лемминкяйнен радушно встречает гостей не только из северных регионов России, но и из Финляндии, Скандинавии и Балтии. Главное условие участия: трепетное отношение и заинтересованность в сохранении и развитии самобытной карельской культуры и традиций.
Но так как калевальская земля еще и волшебное место, то помимо всего прочего гостям фестиваля предоставляется уникальная возможность загадать желание, которое непременно сбудется, как гласит легенда, если повязать ленту на магическое дерево под звуки старинного кантеле.
Фестиваль проводится с целью:
Программа фестиваля разделена на несколько важнейших частей:
По традиции вся основная программа мероприятия, представленная творческой и научно-деловой частями, проводится в Санкт-Петербурге. Но также под эгидой фестиваля весь год на территории Карельской республики и Ленинградской области проводятся различные творческие и научно-познавательные мероприятия.
Конкурсная составляющая этнофестиваля сформирована из четырех творческих направлений:
Подведение итогов конкурсного марафона и награждение победителей проходит в международный день Калевалы – 28 февраля.
Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить анкету на официальном сайте этнофестиваля https://www.kalevala-fest.ru/.
«Земля Калевалы» всегда открыта любым интересным предложениям. Ведь проводимый фестиваль это не только смотр лучших талантов и достижений карельской земли, но и действенная платформа для расширения ее творческого и туристического потенциала.