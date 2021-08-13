Этнофестиваль «Земля Калевалы»

«Земля Калевалы» – ежегодный масштабный этнофестиваль, посвященный самобытной культуре и национальным традициям карельского края. На его создание организаторов вдохновил всемирно известный поэтический эпос «Калевала», составленный финским ученым Элиасом Леннротом из рун и обрядовых песен, которые он многие годы собирал по всей территории Карелии и Финляндии.

Впервые фестиваль прошёл в северной столице в 2006 году. С тех пор ежегодная традиция его проведения осталась неизменной. Уже 15 лет «Земля Калевалы» с ее главными сказочными персонажами мудрецом-шаманом Вяйнямейненом, красавицей Айно, чародеем Лемминкяйнен радушно встречает гостей не только из северных регионов России, но и из Финляндии, Скандинавии и Балтии. Главное условие участия: трепетное отношение и заинтересованность в сохранении и развитии самобытной карельской культуры и традиций.

Но так как калевальская земля еще и волшебное место, то помимо всего прочего гостям фестиваля предоставляется уникальная возможность загадать желание, которое непременно сбудется, как гласит легенда, если повязать ленту на магическое дерево под звуки старинного кантеле.

Особенности мероприятия

Фестиваль проводится с целью:

ознакомление как можно большего количества людей с историей региона и его уникальным культурным наследием;

развитие туристического, творческого, этнографического и спортивного потенциала Карелии;

продвижение уже существующих творческих коллективов и артистов, открытие новых талантов;

обсуждение с целью дальнейшего претворения в жизнь важнейших этнокультурных и научно-исследовательских проектов.

Программа фестиваля разделена на несколько важнейших частей:

творческая представлена концертами различных музыкальных и танцевальных коллективов и индивидуальных исполнителей, интерактивными мастер-классами, художественными выставками;

научно-деловая – открытая площадка для проведения тематических дискуссий, круглых столов, международных конференций;

экспедиционная включает в себя организацию межрегиональных и международных визитов официальных делегаций, проведение научно-исследовательских экспедиций и выездных тематических экскурсий.

По традиции вся основная программа мероприятия, представленная творческой и научно-деловой частями, проводится в Санкт-Петербурге. Но также под эгидой фестиваля весь год на территории Карельской республики и Ленинградской области проводятся различные творческие и научно-познавательные мероприятия.

Конкурсная программа

Конкурсная составляющая этнофестиваля сформирована из четырех творческих направлений:

«Калевала – страна солнца», где самые юные участники могут продемонстрировать свои художественные способности.

«ЭТНОмотив» – площадка для создания собственных арт-проектов, не ограничивающая полет дизайнерской фантазии. Здесь приветствуются любые самые креативные идеи.

«ЭТНОтур» дает возможность представителям туристической индустрии максимально полно раскрыть потенциал региона, предложить новые интересные экскурсионные маршруты и необычные объекты.

фотоконкурс «Лики карельской земли» – дает возможность участникам показать Карелию такой, какой ее видят только они, а зрителям вдоволь полюбоваться красотами могучего северного края.

Подведение итогов конкурсного марафона и награждение победителей проходит в международный день Калевалы – 28 февраля.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить анкету на официальном сайте этнофестиваля https://www.kalevala-fest.ru/.

«Земля Калевалы» всегда открыта любым интересным предложениям. Ведь проводимый фестиваль это не только смотр лучших талантов и достижений карельской земли, но и действенная платформа для расширения ее творческого и туристического потенциала.