Екатерининская церковь по праву считается одной из архитектурных жемчужин Петрозаводска. Она представляет собой образец северного деревянного храмового зодчества, филигранно выполненный в стиле провинциального классицизма. Церковное здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Церковь является действующей. В ней ежедневно проводятся богослужения.

История достопримечательности

Деревянный храм был возведен в 1878 году на левом берегу реки Неглинки на территории упраздненного старообрядческого кладбища. Его строительство было приурочено к столетию присвоения Екатериной Великой Петрозаводску статуса города. Финансовые средства для возведения церковной постройки были выделены местными преуспевающими купцами и общественными деятелями. Деревянный брус для строительства предоставил владелец Соломенского лесозаготовительного предприятия Громов.

Храм был освящен епископом Палладием на второй день после Рождества в 1878 году.

В годы сталинских репрессий по несправедливым обвинениям в ведении противозаконной деятельности и создании контрреволюционной группы было арестовано все духовенство храма, а три церковных священнослужителя: настоятель, протоиерей и дьякон, впоследствии были расстреляны. Несколько десятилетий спустя они были реабилитированы, а протоиерей Николай Богословский причислен к священномученикам.

На протяжении всей своей истории храм всегда использовался по своему прямому назначению. Лишь в период Великой Отечественной войны он был закрыт. А в 1945 году уютная петрозаводская церковь вновь приняла под свои своды прихожан.

В 1999 году в храме наблюдалось уникальное явление: мироточение икон.

В 2006 году при церкви открылся социальный центр, сотрудники и волонтеры которого занимаются помощью престарелым людям и детям, оставшимся без попечения родителей.

Удивительный факт, но уцелевший в страшную войну храм значительно пострадал уже в мирное время. В 2008 году здание церкви было осквернено варварскими действиями мародеров: они изрисовали стены, подожгли двери черного входа.

В 2010 году были закончены масштабные реставрационные работы, продолжавшиеся 2 года.

В мае 2012 года внешнее убранство храма и колокольня сильно пострадали от пожара. Иконы и иное церковное имущество удалось благополучно спасти. В течение года в ходе ремонтных работ, которые проводились специалистами-реставраторами из Санкт-Петербурга, был полностью восстановлен прежний внешний облик храма. Вновь свои двери для прихожан он распахнул в конце 2013 года.

Экстерьерные и интерьерные особенности здания

Архитектурная композиция церкви сформирована из пятигранной алтарной апсиды, квадратного храмового помещения, компактных прямоугольных притвора и трапезной с надстроенной шатровой колокольней. Единственная главка луковичной формы расположена на восьмигранном барабане с ложными окнами, который установлен на невысоком восьмерике.

Стены здания с внешней стороны обшиты тесаными досками, выкрашены в белый цвет и дополнены темными декоративными пилястрами.

Храм является двухпридельным: в нем расположены приделы в честь святой Екатерины Александрийской и во имя Николая Чудотворца.

Лаконичное внутреннее храмовое убранство гармонично дополняет изящный иконостас, представленный искусно выполненными копиями икон Киевского Владимирского кафедрального собора. Они были перевезены сюда из старинной церкви Рождества Христова карельского поселка Вехручей, после ее закрытия.

Церковные святыни

В Екатерининском храме находится несколько бесценных православных реликвий:

иконы «Троеручица» и Всех скорбящих Радости;

частичка мощей великомученицы Екатерины Александрийской;

Владимирская и Тихвинская иконы Божией матери;

фрагмент мощей досточтимого Елисея Сумского.

Как добраться

Православный храм расположен в Петрозаводске по адресу: улица Вольная, дом 1; в шаговой доступности от остановки общественного транспорта «Городская больница». Церковь находится на территории Неглинского кладбища.