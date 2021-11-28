Центр воинской славы – интерактивный музей, где собрана масштабная коллекция экспонатов, посвященных военной истории города Петрозаводска в частности и республики Карелия в общем.

История музея

Над созданием музея усердно трудились сотрудники благотворительного фонда «Основа» при непосредственном участии администрации города Петрозаводска и фонда «Эстафета поколений». Музей воинской славы открыл свои двери для посетителей 1 ноября 2018 года. С тех пор он стал одним из главных центров притяжения для любознательных жителей и гостей Петрозаводска: ежегодно его посещают около 5 тысяч человек.

В 2021 году Центр воинской славы стал лауреатом конкурса на лучшую экспозицию о Великой Отечественной войне, в котором принимало участие более 100 музеев со всей страны.

Структура центра

Музей воинской славы представлен несколькими отделениями:

основная экспозиция, посвященная истории Петрозаводска;

временные выставки;

библиотека, где поближе можно ознакомиться с историческими книгами, подлинными личными письмами участников событий, историческими документами;

лекторий, предназначенный для проведения различных мероприятий патриотической направленности.

Основная музейная экспозиция

Музейная коллекция насчитывает сотни предметов, найденных поисковыми отрядами на месте кровопролитных боев. Некоторые экспонаты были переданы в дар музею из частных коллекций. Многие размещенные в действующей экспозиции артефакты были лично предоставлены непосредственными участниками тех событий. Вниманию посетителей представлено свыше 2600 уникальных экспонатов.

Выставка дает полное и наглядное представление о непростых и во многом переломных событиях, происходивших в 20 веке в Петрозаводске и окрестностях, позволяя посетителям окунуться в ту атмосферу и как можно глубже прочувствовать все моменты. Здесь каждый желающий может узнать почему и какой ценой Петрозаводску досталось почетное звание города воинской славы.

Постоянная экспозиция центра состоит из следующих выставочных зон:

Стенд «Оборона Петрозаводска 1919 года» . Здесь посетители выставки могут в деталях рассмотреть подлинную униформу и снаряжение командира Красной армии, зимнее обмундирование кавалериста, а также их боевые шашки.

Панорама «Зимняя советско-финляндская война» . Приоткрывает завесу над тем, как были устроены противотанковые надолбы, и позволяет увидеть солдата и командира Красной армии в зимней походной форме, а также рассмотреть противников: вооруженного финского бойца и лыжника-егеря в маскировочном костюме.

Стенд «Медицина Красной армии» . Помимо медицинской униформы здесь размещены инструменты и оборудование, использовавшиеся для организации полевых и стационарных госпиталей.

Панорама «Военно-воздушные силы Красной армии» . Показывает советского летчика в полном обмундировании и фрагмент скоростного бомбардировщика СБ.

Панорама «Партизаны и подпольщики» . Демонстрирует девушку-радиста за работой и замаскировавшегося в роще партизана. Так как Карелия была оккупирована практически в самом начале войны, партизанам приходилось часто отправляться в опасные длительные рейды в тыл врага, неся на своих плечах все снаряжение и боеприпасы.

Панорама «Оккупация Петрозаводска» . Здесь представлен макет барака концентрационного лагеря, где содержались военнопленные; а также личные вещи и снаряжение финских военнослужащих.

Панорама «Бой на высоте 168,5».

На каждом стенде с максимальной достоверностью воссозданы события того или иного периода.

Ознакомившись с экспозицией, посетители могут своими глазами увидеть военную технику и снаряжение того времени, во всех подробностях рассмотреть форму и предметы обихода солдат, узнать нюансы военной тактики и правила поведения в боевой обстановке.

Для учащихся школ и колледжей посещение центра – это отличная возможность закрепить пройденный материал и лучше подготовиться к проверочным работам и экзаменам. Сотрудниками музея регулярно проводятся тематические экскурсии и мероприятия, а также организуются встречи молодежи с ветеранами.

Обширная музейная коллекция экспонатов ежегодно пополняется все новыми артефактами. Большой вклад в ее расширение вносит общественная организация «Эстафета поколений» и организация ветеранов «Патриот». Поэтому каждое следующее посещение центра непременно принесет новые знания и впечатления.

Как добраться

Музей воинской славы расположен в центре города Петрозаводска, на проспекте Ленина, в здании администрации.

Центр воинской славы – важнейшая социально-значимая музейная площадка для изучения истории края и страны и содействия патриотическому воспитанию молодежи. Здесь сосредоточена военная память о героическом прошлом Петрозаводска. Каждое посещение музея – это шанс ненадолго прикоснуться к бессмертным подвигам героев тех страшных, трагических событий и отдать им дань уважения.