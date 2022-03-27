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Карельский комплексный заказник «Андрусово» – охраняемая природная зона на побережье Ладожского озера, отличающаяся мелководным ландшафтом с обилием островов и луд. Он относится к Олонецкому району республики.
Охранный статус местные территории приобрели летом 1991 года.
С целью создания комфортных условий для нормального существования местной флоры и фауны, сохранения первозданных природных ландшафтов и биосистем, а также защиты мест пребывания перелетных птиц был организован заказник «Андрусово». Инициатива создания ландшафтного заповедника исходила от правительства республики Карелия.
Территории комплексного заказника занимают внушительную часть восточного берега Ладожского озера. Площадь заповедной зоны, включая водные просторы, составляет 890 гектар.
К природным территориям, находящимся под охраной государства, относятся:
акватория Андрусовской бухты с двухсотметровой береговой линией;
остров Яков;
остров Гачь;
остров Сало;
луды.
Прибрежные территории, покрытые зеленомошными лесными массивами, болотными угодьями и травянистыми лугами, контролируются Тулокским лесничеством. Местную флору отличает видовое разнообразие. Некоторые произрастающие здесь виды наземных и водных растений оказались на грани исчезновения, из-за чего они занесены в Красные книги Карелии и России. Среди них: дремлик темно-красный, прострел весенний, венерин башмачок.
«Андрусово» – жизненно необходимое для птиц место. Здесь расположены многочисленные колонии представителей орнитофауны.
Среди которых:
скопа;
озерная чайка;
кряква;
шилохвость;
речная крачка;
хохлатая чернеть;
серая утка.
Просторное побережье Ладоги с его мелководным ландшафтом и обилием отмелей и сплавинных участков, заросших водно-болотной растительностью – подходящие условия для обитания и гнездования сотни видов околоводных и водоплавающих птиц. А косяки казарок и стаи лебедей делают здесь остановку в своем утомительном, многомесячном перелете на зимовку.
Территория заказника доступна для посетителей в любое время года. Здесь разрешается гулять, любуясь первозданной таежной природой, и заниматься экотуризмом, собирать полезные ягоды и грибы, рыбачить на удочку или спиннинг, плавать по водным просторам на лодках.
Главное, чтобы пребывание человека не нанесло ущерба природе и местным обитателям. Поэтому при посещении природоохранной зоны важно соблюдать общепринятые правила. На территории заказника запрещено:
организовывать стоянки;
разводить костры;
вылавливать рыбу сетями в период с мая по август;
вырубать деревья и кустарники;
разбрасывать ядовитые вещества;
возводить постройки;
использовать транспортные средства для передвижения вне дорог.
Также в период с мая по август посетителям не удастся побывать на каменистых островах, расположенных на водной глади Ладожского озера, и покататься на моторных лодках. Запретительные меры нужны, чтобы обезопасить утиные выводки и стаи линных птиц, которые в это время неугомонно курсируют по озеру.
За нарушение правил предусмотрены административные штрафы.
Природоохранная зона раскинулась в окрестностях карельского поселка Ильинский. Чтобы погулять по заповедным территориям, жителям и гостям Петрозаводска придется преодолеть 170 километров. На таком расстоянии расположен заказник от столицы Карелии. Добраться к нему можно на автомобиле, следуя по трассе Р-21 «Кола».