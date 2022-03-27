Комплексный заказник «Андрусово»

Прибрежные территории, покрытые зеленомошными лесными массивами, болотными угодьями и травянистыми лугами, контролируются Тулокским лесничеством. Местную флору отличает видовое разнообразие. Некоторые произрастающие здесь виды наземных и водных растений оказались на грани исчезновения, из-за чего они занесены в Красные книги Карелии и России. Среди них: дремлик темно-красный, прострел весенний, венерин башмачок. «Андрусово» – жизненно необходимое для птиц место. Здесь расположены многочисленные колонии представителей орнитофауны. Среди которых:

серая утка.

Просторное побережье Ладоги с его мелководным ландшафтом и обилием отмелей и сплавинных участков, заросших водно-болотной растительностью – подходящие условия для обитания и гнездования сотни видов околоводных и водоплавающих птиц. А косяки казарок и стаи лебедей делают здесь остановку в своем утомительном, многомесячном перелете на зимовку.

Правила поведения в «Андрусово»

Территория заказника доступна для посетителей в любое время года. Здесь разрешается гулять, любуясь первозданной таежной природой, и заниматься экотуризмом, собирать полезные ягоды и грибы, рыбачить на удочку или спиннинг, плавать по водным просторам на лодках.

Главное, чтобы пребывание человека не нанесло ущерба природе и местным обитателям. Поэтому при посещении природоохранной зоны важно соблюдать общепринятые правила. На территории заказника запрещено: