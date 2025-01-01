Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Снежный Карьяла-уикенд

от 13 900 ₽ за взрослого
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03.12–19.03сезонность
11 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 2
    Ночей: 1
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 2 завтрака, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, Хивус (судно на воздушной подушке) на Кижи.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Водопад Кивач
Снежный Карьяла-уикенд - тур на зимние выходные в Карелию

Проведите два насыщенных экскурсионных дня в чудесной Карелии и отдохните от шума и темпа жизни большого города. 

Наш небольшой, но очень интересный тур «Снежный Карьяла-уикенд» объединяет в себе посещение трех красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества — остров Кижи и столицу нашей республики — город Петрозаводск, а также водопад Кивач.

Это отличный тур для небольшой смены обстановки, во время которого Вы сможете увидеть Карелию во всей ее красе и отдохнуть на природе!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Программа первого дня тура "Зимний уикенд в Карелии"

8:00 - завтрак в гостинице, 8:30 - 10:30 - пешеходно-автобусная экскурсия по Петрозаводску, 10:30 - 13:30 - экскурсия в этно-парк Талви Укко к хаскам и оленям, 13:30 - 17:00 - экскурсия на водопад Кивач, заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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День 2: Остров Кижи - шедевр деревянного зодчества

10:00 - отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой. 11:30 - прибытие на остров Кижи; экскурсия; свободное время. 16:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Завтрак в гостинице. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.

На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе. Это

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Гостиницы
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (11)
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Хочу выразить огромную благодарность от всей нашей группы из Санкт-Петербурга директору фирмы "Золотое кольцо Карелии".Мы заказывали двухдневный тур по программе "Выходные в Карелии" для группы 41 человек,с посещением острова Кижи.

Вся группа получила огромное удовольствие и незабываемые впечатления от этой поездки. Работа менеджеров компании заслуживает самой высокой оценки.Вся программа продумана до мелочей, проживание в гостинице, работа экскурсовода Андрея,транспортное сопровождение,организация экскурсий для нашей большой группы.Все предоставленные услуги компании "Золотое кольцо Карелии"превзошли наши ожидания и мы получили огромное восхищение от этой поездки.

Выходные 9-10.04.2016! Все прошло интересно, увлекательно, солнечно, жизнерадостно и прекрасно организованно. Низкий поклон за все! Анна (наш экскурсовод) - золотой человек, просто лучик солнца, освещающий все вокруг! Очень был рад знакомству!

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