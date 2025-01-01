8:00 - завтрак в гостинице, 8:30 - 10:30 - пешеходно-автобусная экскурсия по Петрозаводску, 10:30 - 13:30 - экскурсия в этно-парк Талви Укко к хаскам и оленям, 13:30 - 17:00 - экскурсия на водопад Кивач, заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:30 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

Талви Укко – имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского), который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась.

А какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, — северные олени. Так появилась у деда оленья ферма. Олени у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты.

Ну а что это за резиденция без настоящих северных собак – хаски и маламутов? Будут и собаки. Так увлекся Талви Укко-Столяров, что получился у него самый большой питомник ездовых собак в России, благо сам Николай, как и его сын, профессионально участвуют в гонках на упряжках. В общем, дело знают.

Ну а раз так много оленей и собак у Талви Укко, то что же им стоять без дела. Вот и получилось так, что к зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год.

Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас!

Выезд из Петрозаводска на комфортабельном автобусе или автомобиле в резиденцию Талви Укко — карельского Деда Мороза (около 30 километров)

Прогулка по оленьей ферме. В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

Экскурсия по питомнику ездовых собак. На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

Самое время пойти попить национального чаю где нам подадут чай на целебных травах и карельскую выпечку.

После того, как мы попили чаю, нам можно поразвлекаться: для Вас чудесные зимние горки, море снега и веселый азарт!

Отправление на водопад Кивач.

Водопад Кивач – визитная карточка Карелии. Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, – непростительная ошибка. Кивач – удивительно красивое место. Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли. Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу. Постойте около водопада. Кивач щедро делится с людьми своей неуемной энергией и жизненными силами. Все, кто хоть раз это ощутил, возвращаются к нему снова и снова.