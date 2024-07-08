Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры на Валаам из Москвы

Мы предлагаем 5 туров на Валаам для туристов.
4 из них начинаются с Петрозаводска: мы встречаем туристов на ж/д вокзале в 8:00 утра. Билеты из Москвы в Петрозаводск начинаются от 1500 рублей с человека (плацкарт). Самые быстрые поезда добираются за 10 часов 45 минут.

Сообщите менеджеру, что вам нужен трансфер из Москвы, и он поможет с организацией.

Об острове Валаам

Остров Валаам расположен в северной части Ладожского озера и является одним из значимых мест Карелии. Он сочетает природную красоту и духовную глубину, что делает его популярным направлением как для паломников, так и для туристов. Что же можно увидеть, если отправиться на экскурсию по острову?

Валаамский монастырь

Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 10 веке, считается сердцем Валаама. Достопримечательность состоит из множества храмов и скитов, каждый из которых имеет свою историю. Главный собор поражает размерами и архитектурной красотой, а вокруг монастыря раскинулись ухоженные сады и парки.

Скиты

На острове расположено несколько скитов, которые раньше служили местами для молитвы и размышлений монахов. Самые известные — Никольский, Гефсиманский и Сергиевский. Каждый из них уникален и расположением, и архитектурой.

Что взять с собой в тур на Валаам

Подготовка к туру на Валаам должна быть тщательной, чтобы максимально комфортно провести время на острове. Необходимо взять:

  • Удобную обувь для длительных пеших прогулок по островным тропам;
  • Непромокаемую куртку, плащ или зонт, так как погода в регионе переменчива;
  • Комфортную одежду по сезону, учитывая, что летние вечера могут быть прохладными, а у воды температура всегда ниже;
  • Предметы первой необходимости, включая солнцезащиту и репелленты;
  • Фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой, поскольку природные ландшафты впечатляют и вам обязательно захочется сделать снимки;
  • Девушкам для посещения монастыря необходимы юбка и платок.

Преимущества туров на Валаам из Москвы

  • Из Москвы и Петербурга до острова организуют речные круизы на теплоходах

  • Стоимость такого отдыха невысока, если сравнивать с паломническими поездками за рубеж

  • Валаам — место с богатой духовной историей, так что посещение острова может стать значимым событием для каждого человека

  • Кроме монастыря, на Валааме есть и природные достопримечательности, которые также подарят незабываемые впечатления

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

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  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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