Остров Валаам расположен в северной части Ладожского озера и является одним из значимых мест Карелии. Он сочетает природную красоту и духовную глубину, что делает его популярным направлением как для паломников, так и для туристов. Что же можно увидеть, если отправиться на экскурсию по острову?

Валаамский монастырь

Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 10 веке, считается сердцем Валаама. Достопримечательность состоит из множества храмов и скитов, каждый из которых имеет свою историю. Главный собор поражает размерами и архитектурной красотой, а вокруг монастыря раскинулись ухоженные сады и парки.

Скиты

На острове расположено несколько скитов, которые раньше служили местами для молитвы и размышлений монахов. Самые известные — Никольский, Гефсиманский и Сергиевский. Каждый из них уникален и расположением, и архитектурой.