По святым местам Карелии

08:00 – встреча на ж/д вокзале; завтрак; 08:30 – выезд на экскурсию; 11:30 - прибытие в монастырь, обзорная экскурсия; 13:30 - свободное время, обед; 16:00 - отправление в Петрозаводск; 18:30 – размещение в гостинице.

После завтрака мы отправимся на юг Карелии , чтобы прикоснуться к святым мощам, наслади

Мы встретим вас на вокзале г.Петрозаводска в 08:00 с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии».

Мы встретим вас на вокзале г.Петрозаводска в 08:00 с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии».

После завтрака мы отправимся на юг Карелии, чтобы прикоснуться к святым мощам, насладиться красотой природы и великолепием архитектуры монастыря. В пути – 2,5-3 часа.

Александро-Свирский монастырь – одна из старейших обителей Севера. Он основан святым Александром Свирским в конце XV века в живописном месте на берегу Рощинского озера.

По прибытии отправимся на обзорную экскурсию по обители. Исторически монастырь состоит из двух комплексов – Троицкий и Преображенский. Мы побываем в обоих, узнаем факты из истории и современной жизни монастыря, увидим его главные святыни: нетленные мощи прп. Александра Свирского, место явления Пресвятой Троицы, место молитвенных подвигов прп. Александра, мироточащие иконы. Монастырь знаменит не только православными святынями, но и памятниками архитектуры – церквями, часовнями, в которые мы обязательно зайдем.

После экскурсии нас ждет обед в трапезной. Затем у вас будет свободное время для прогулок. На территории обители есть святой источник, где вы можете набрать воды, а также часовня, где желающие смогут взять освященный песок.

Затем мы вновь сядем в автобус и отправимся обратно, наполненные умиротворением, мудростью и энергией этих мест.

По прибытии в Петрозаводск разместимся в гостинице.

В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр.Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындальной» (пр.Ленина, 5). Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.