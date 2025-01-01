Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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По святым местам Карелии

от 44 900 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: 08:00, Петрозаводск.
  • Тур заканчивается: 17:30, Петрозаводск.
  • Что включено: 3 завтрака, 2 обеда, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеорах на о.Кижи и о.Валаам.
  • Что посетим: Валаам, Кижи
По святым местам Карелии

Карелия – не только край, славящийся красивой природой, но и один из крупных российских центров православия. Здесь каменные монастыри соседствуют с деревянными церквушками, из-под земли бьют святые источники, а дух умиротворения и гармонии неминуемо окутывает всех, кто их посетил.

Приглашаем в путешествие по святым местам Карелии, где за три дня вы успеете почувствовать духовную мощь Русского Севера, увидеть великолепие храмов Валаамского монастыря, поклониться святым мощам в Александро-Свирском монастыре, полюбоваться лаконичной строгостью деревянных церквей на острове Кижи.

Александро-Свирский монастырь

08:00 – встреча на ж/д вокзале; завтрак; 08:30 – выезд на экскурсию; 11:30 - прибытие в монастырь, обзорная экскурсия; 13:30 - свободное время, обед; 16:00 - отправление в Петрозаводск; 18:30 – размещение в гостинице.

Мы встретим вас на вокзале г.Петрозаводска в 08:00 с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии».

После завтрака мы отправимся на юг Карелии, чтобы прикоснуться к святым мощам, наслади

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Валаамский монастырь

06:30 – отправление на автобусе из Петрозаводска; 11:00 – посадка на метеор в г.Сортавала; 12:00 - обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря; 13:30 – обед в трапезной; 14:30 - переезд на комете в Никоновскую бухту; 15:00 – продолжение экскурсии; 17:00 – отправление на комете в г.Сортавала; 18:00–22:00 – обратный путь в Петрозаводск.

Рано утром мы отправимся на юго-запад Карелии в г.Сортавала. В пути – 3,5-4 часов. За это время экскурсовод расскажет о Валаамском монастыре: историю его становления, о финском и советском периода

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Остров Кижи

Завтрак, освобождение номеров; 08:30 – трансфер из гостиницы на Речной вокзал Петрозаводска; 09:30 – отправление на комете на о.Кижи; 11:00 – экскурсия и свободное время на острове; 17:00 – возвращение в Петрозаводск; 17:30 – трансфер на ж/д вокзал.

После завтрака и освобождения номеров нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о.Кижи. В пути – 1 час 30 минут.

**Остров Кижи - самое узнаваемое

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Памятка по посещению Валаама

  1. Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.

  2. **При планирова

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Памятка по посещению о.Кижи

    1. Время пребывания на острове - 4 часа. В период с 15 мая по 1 июня, а также с 15 сентября до окончания навигации — время пребывания на острове Кижи составит 3 часа.

  2. **При штормовом пр

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Валаам
Валаам - крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок, ...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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