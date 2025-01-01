По святым местам Карелии

Рано утром мы отправимся на юго-запад Карелии в г.Сортавала. В пути – 3,5-4 часов. За это время экскурсовод расскажет о Валаамском монастыре: историю его становления, о финском и советском периода
Рано утром мы отправимся на юго-запад Карелии в г.Сортавала. В пути – 3,5-4 часов. За это время экскурсовод расскажет о Валаамском монастыре: историю его становления, о финском и советском периодах, жизни и роли монастыря в современной России. С собой у нас будут ланч-боксы, чтобы мы могли позавтракать в дороге.
Валаам - одна из красивейших обителей России - удалена от цивилизации и расположена на заповедных островах в Ладожском озере. Уникальность северной природы и великолепная архитектура привлекают сюда паломников и туристов со всей страны.
Добравшись в г.Сортавала, мы пересядем на комету и совершим переход по Ладожскому озеру. В пути – 50 минут.
У причала Монастырской бухты начнется наша экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Посетим главный храм обители – здесь упокоены мощи отцов-основателей - преподобных Сергия и Германа. Увидим Успенскую трапезную церковь – старейшую из сохранившихся на Валааме, зайдем в церковь Валаамской иконы Божией Матери. Осмотрим келейные корпуса, хозяйственные постройки и братское кладбище.
Затем нас ждет концерт церковных песнопений хора Валаамского монастыря.
Обед пройдет в трапезной, где подадут постные блюда, приготовленные по православным канонам.
После обеда на метеоре мы отправимся в другую часть острова - Никоновскую бухту.
*Просим строго соблюдать график экскурсии и вовремя приходить на причал. Метеор отправляется без задержек.
Здесь мы продолжим экскурсию и прогуляемся по местности, которая получила название «Новый Иерусалим». Сначала посмотрим Воскресенский скит, возвышающийся над Ладогой. Затем пройдем мимо живописного Гефсиманского сада и попадем в одноименные скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Экскурсия закончится на Елеонской горе, откуда открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
* Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на равнозначную экскурсию «Никольский скит»
После насыщенной программы мы вернемся на метеоре в Сортавала, пересядем на автобус и поедем в Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.