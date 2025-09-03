Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

от 41 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
01.09–30.11сезонность
13 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 4 завтрака, 1 обед (в день экскурсии на Кижи), работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, метеор или катер на остров Кижи.
  • Что посетим: Кижи, Петрозаводск, Гора Сампо, Марциальные воды, Вулкан Гирвас, Водопад Кивач, Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална, Хаски и олени в Карелии, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Осень в Карелии + Кижи

Осень — золотая пора, лучшее время для отдыха в Карелии. Небольшой четырехдневный тур, наполненный осенними красками, невероятными ароматами природы и увлекательной экскурсионной программой: Кижи, Рускеала, Кивач, Петрозаводск.

Проведите несколько незабываемых дней в наполненной осенними красками Карелии, посетив самые интересные, красивые и популярные объекты.

Мы предлагаем Вашему вниманию программу «Осень в Карелии с посещением острова Кижи», наполненную ярко-желтыми и красными тонами: невероятно живописные Кижи, Мраморный каньон Рускеала, великолепно бурный и шумный в это время года водопад Кивач, тишину и спокойствие первого российского курорта Марциальные воды и прогулки по красивейшему городу на Севере России — Петрозаводску.

Обратите внимание! Тур проводится с начала сентября до конца ноября. Примерно до 15 октября открыта навигация на метеорах из Петрозаводска на остров Кижи. Пока она открыта, поездка на Кижи будет осуществляться на метеоре, экскурсия займет по времени 7 часов. Точная дата закрытия навигации обычно известна в начале октября. В любом случае, доступ на Кижи в объезд, через Оятивщину - круглогодичный и Вы гарантированно попадете на остров Кижи.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Осенний Петрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленями

8:00 - встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска; 8:05 - завтрак; 8:30 - экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаскам и оленям на вотчине;14:30 - заселение в гостиницу, свободное время.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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Путешествие на остров Кижи через Заонежье

8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в село Великая губа/Оятивщина; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 ок

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Золото мраморного каньона Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00

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Очарование осени: Золотое кольцо Карелии с посещением водопада Кивач

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на экскурсию; свободное время для обеда перед водопадом Кивач; 17:00 - прибытие в Петрозаводск.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (13)
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Золотое кольцо Карелии Огромное спасибо за прекрасно организованный отдых моих ребят из 9 класса города Волгограда. Нам долго будет сниться красоты Карелии и мы будем вспоминать дружелюбных и внимательных организаторов, которые были вместе с нами все три дня.

Путешествия были насыщенными, но дни пролетели незаметно... Как это важно и необходимо учить наших детей гордиться и любить свою страну.... Это Вы и делаете. Еще раз спасибо за то, что продумали все до мелочей во время поездки: все было на высшем уровне. И отдельное спасибо нашему Андрею Дмитриевичу...

Самые яркие и тёплые воспоминания от нашего маленького свадебного путешествия в этот чудесный северный край... Огромное спасибо Вашей Турфирме за первоклассную организацию! Отдельное спасибо экскурсоводу Анне Белан! Замечательная женщина с потрясающей энергетикой, вкладывает всю душу в своё дело, рассказывает очень интересно, показывает на экскурсиях даже больше, чем положено по программе...

Обязательно вернёмся в Ваши края и обращаться будем только к Вам! Всем своим знакомыми друзьям уже разрекламировали Вас! Благополучия и дальнейшего процветания Вашей Турфирме!

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