Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом

от 30 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
01.12–09.03сезонность
8 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Горный парк Рускеала, 17:00
  • Что включено: 3 завтрака, чаепитие с карельской выпечкой, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе.
  • Что посетим: Петрозаводск, Марциальные воды, Водопад Кивач, Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Вулкан Гирвас, Гора Сампо
Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом из Рускеала

Зимой Карелия превращается в настоящую зимнюю сказку: дремучие леса укрываются снегом, многочисленные озера сковывает льдом, и все вокруг замирает в суровой хрустальной красоте.

Прикоснитесь к очарованию зимней Карелии и отправляйтесь с нами дышать свежим морозным воздухом, обнимать милейших хаски и смотреть топовые достопримечательности: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, курорт Марциальные воды и красавец-Петрозаводск!

У вас будет возможность завершить программу запоминающейся поездкой в ретропоезде со стилизованными под 19 век вагонами! Тур заканчивается в горном парке «Рускеала», откуда вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее в Петербург или Москву (удобная стыковка поездов с ретропоездом):

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Зимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко: хаски и олени

08:00 - встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:10 - завтрак; 08:30 – автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаски и оленям, чаепитие; 15:00 - заселение в гостиницу, свободное время.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и вулкан Гирвас

Завтрак в гостинице; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск

Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута –

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Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице; 09:00 – отправление в горный парк Рускеала; 14:00-17:00 - экскурсия и свободное время в парке; 17:00 - окончание тура и отправление на ретропоезде в г.Сортавала

После завтрака в гостинице и освобождения номеров мы отправимся в район Северного Приладожья – край, где вокруг побережья Ладожского озера собраны десятки природных красот и достопримечательностей

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална
# Питомник хаски, северных ездовых собак и оленей Талвиукко, Здесь вы можете: - Посетить самый бол...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (8)
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Добрый день! Приезжали группой 18 человек, Всё было здорово, детям понравилось, многое запомнилось. Спасибо году Галине Ивановне, всю дорогу рассказывала, объясняла. Замечательный водитель Дмитрии,спокойный , всегда поможет, наш мамочки за всю дорогу раз 100 просили открыть багажник, чтоб то это взять, то другое. Супер выдержка у Дмитрия. Михаил встречал нас вместе с гидом, всегда был на связи и участвовал лично. Единственный минус это только ужин, где был мастер класс, сам мастер класс был интересный, делали калитки с пюре картофельным, но ужин(салат, рис с с мясом) был не очень. Дети вообще ничего ни съели, хорошо, что утром был шикарный шведский стол в гостинице Космос. А кого то из детей пришлось кормить после этого ужинав ресторане гостиницы(так хотелось есть). Ну и как добавочка Снегурочка у Талви Укко уехала по делам, хотя в программе заявлена была. Но спасибо Талви Укко он так хорошо провел встречу, подарил подарки, что мы даже забыли про Снегурочку. Вобщем все прошло хорошо. Спасибо Вам.

Большое спасибо за прекрасный предновогодний отпуск от тур-фирмы "Золотое кольцо Карелии"! Отдельно огромное спасибо нашему гиду Дмитрию - все было классно) Тур назывался "Зима в Карелии", мы договорились о увеличении тура еще на один день с катанием на снегоходах (16.12.16-19.12.16). Приехали с женой до основного туристического "сезона", были на экскурсии с еще одной парой, которые приехали в это же время. Несмотря на маленькую группу все проведено было комфортно и качественно: комфортный легковой автомобиль гида на всех экскурсиях, интересная культурная программа, хорошо организованное и вкусное питание, любую информацию в течение поездки можно получить у гида. Теперь очень хочется приехать в Карелию еще и летом - обязательное будем обращаться за организацией тура снова в "Золотое кольцо Карелии")

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