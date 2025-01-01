Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.
_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной
Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.
*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.
После завтрака в формате шведского стола нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о.Кижи. В пути – 1 час 30 минут.
Остров Кижи - самое узнаваемое место Карелии и один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта. Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
На острове мы проведем 4 часа, в них включено свободное время для прогулок и дополнительных экскурсий. Но сначала отправимся на обзорную экскурсию по острову: осмотрим кижский ансамбль и величественную 22-главую церковь Преображения Господня, заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Помимо Кижского погоста на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки. Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.
После экскурсии у вас останется свободное время. Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, забраться на колокольню, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.
Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на комету, которая отвезет нас обратно в Петрозаводск.
По прибытии нас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по летней столице Карелии. Мы посетим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, изучим Соборную площадь, пройдемся по центральным летним улочкам и главному променаду города – Онежской набережной. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.
После экскурсии вы разместитесь в гостинице, а затем сможете продолжить прогулки по городу. Летом в Карелии наступает романтический период белых ночей.