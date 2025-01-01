Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

от 41 500 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Горный парк Рускеала, 17:00
  • Что включено: 3 завтрака, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеоре на о.Кижи.
  • Что посетим: Петрозаводск, Рускеала, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас, Кижи, Водопады Ахинкоски
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Летом в Карелию стремятся тысячи туристов, и это не случайно. Неповторимая северная природа – в зените своей красоты: леса полны зелени, реки и водопады быстры, молчаливые скалы укрыты мхом, а озера отражают акварельные зори и закаты белых ночей.

Приезжайте в Карелию и вместе с нами отправляйтесь очаровываться великолепной природой, дышать свежим воздухом и смотреть топовые достопримечательности: остров Кижи, мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, курорт Марциальные воды и красавец-Петрозаводск!

У вас будет возможность завершить программу запоминающейся поездкой на ретропоезде со стилизованными под 19 век вагонами! Тур заканчивается в горном парке Рускеала, откуда вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее в Петербург или Москву (удобная стыковка поездов с ретропоездом):

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Летний Петрозаводск и остров Кижи

08:00 - встреча на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:05 – завтрак; 08:30 - трансфер на Речной вокзал Петрозаводска; 09:30 – отправление на комете на о.Кижи; 11:00 – экскурсия и свободное время на острове; 17:00 – возвращение в Петрозаводск; 17:00 – автобусно-пешеходная экскурсия по городу; 19:00 – заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Летние легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и вулкан Гирвас

Завтрак в гостинице; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск

Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута –

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Летние сказки Приладожья: мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице; 09:00 – отправление в горный парк Рускеала; 14:00-17:00 - экскурсия и свободное время в парке; 17:00 - окончание тура и отправление на ретропоезде в г.Сортавала

После завтрака в гостинице и освобождения номеров мы отправимся в район Северного Приладожья – край, где вокруг побережья Ладожского озера собраны десятки природных красот и достопримечательностей

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
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До встречи в Карелии!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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