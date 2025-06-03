Туроператор "Золотое кольцо Карелии" организовывает корпоративные туры в Карелию с 2011 года. В нашей коллекции представлены кейсы работы как с корпорациями, так и с небольшими частными организациями, для которых мы организовывали активный отдых: сплавы, снегоходы, треккинг по природе, так и экскурсии: путешествия на Кижи, Валаам и Соловки.

Хорошим вариантом проведения корпоратива в Карелии является проживание на базе отдыха у озера: чистый воздух, сосновый лес с песчаным берегом, большое количество мероприятий и активностей, т.к. не нужно тратить время на дорогу и пробки в городах.

Цена корпоративного отдыха в Карелии зависит от требований и пожеланий заказчика, т.к. можно выбрать проживание в палатках или в элитных загородных комплексах (Дача Винтера, Ладожская Усадьба и другие), наполнить тур сложными по логистике экскурсиями с привлечением вертолетов, яхт и автобусов или провести ретриты с йогой, треккингом по близлежайшему лесу. Вариантов много и наши менеджеры подберут подходящий в соответствии с корпоративными ценностями и поставленными задачами.