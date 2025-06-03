Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Организуем корпоративный отдых в Карелии.

Золотое кольцо Карелии — локальный туроператор из Петрозаводска. Создаем путешествия, которые мотивируют и сплачивают коллектив, повышают лояльность и репутацию к компании.

К нам обращаются руководители компаний, HR и агентства

которые ищут надежного туроператора для организации корпоратива в республике Карелия.

  • проектируем план тура
    проектируем план тура

    Полученный с 2011 года опыт позволяет разрабатывать маршруты с учетом специфики Карелии.

  • наполняем тур деталями
    наполняем тур деталями

    Предлагаем варианты активностей в соответствии с пожеланиями, корпоративными целями и задачами.

  • лично сопровождаем группу
    лично сопровождаем группу

    Закрепляем менеджера; гид работает с момента встречи до окончания тура; на связи по почте, телефону и в мессенджерах.

  • предоставляем отчетность
    предоставляем отчетность

    В договоре детально прописаны услуги; счет с оплатой на р/с; закрывающие документы с учетом системы налогообложения.

Лучше всего мы умеем

правильно совмещать экскурсионную программу c командообразующими активностями и наполнять корпоративный тур в Карелию деталями.

Например, мы организовали:

  • "Неделя госзаказа в Карелии" от Минэкономразвития РФ:

    для руководителей с 69 регионов провели конференцию с выездным оборудованием и питанием на свежем воздухе, организовали Кижи сплав и квест в духе "охоты на лис".

  • Для топ-менеджмента компании "Быстроденьги"

    мы провели корпоративный тренинг в Карелии с размещением на берегу озера и треккингом с элементами тимбилдинга по 12-15 километров в день по диким местам.

  • В 2019 году киришский нефте-перерабатывающий завод

    организовал с нашей помощью большой корпоративный тур для 80 сотрудников рабочих специальностей и их членов семьи, как поощрение за хорошую работу.

  • 8 совместных проектов за 2 года с агентством "Корпорейт Тревел",

    с нашими менеджерами могут часами обсуждать когда начинать программу тура и какие блюда подавать на завтрак для их крупнейших заказчиков — РЖД и МТС

Варианты корпоративных туров в Карелию:

Подстраиваемся под запросы клиента, адаптируем уже готовые туры, мыслим нестандартно. Сообщите, если понравилась программа или день, из представленных ниже и мы предложим его в КП корпоратива.

Готовы обсудить подробности?

Напишите ТЗ на email, WhatsApp, позвоните +7 (911) 050-34-77 или заполните бриф и в течении 12 часов получите первые варианты корпоративного тура в Карелию для компании с ценами и деталями:

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Корпоративные туры в Карелию

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" организовывает корпоративные туры в Карелию с 2011 года. В нашей коллекции представлены кейсы работы как с корпорациями, так и с небольшими частными организациями, для которых мы организовывали активный отдых: сплавы, снегоходы, треккинг по природе, так и экскурсии: путешествия на Кижи, Валаам и Соловки.

Хорошим вариантом проведения корпоратива в Карелии является проживание на базе отдыха у озера: чистый воздух, сосновый лес с песчаным берегом, большое количество мероприятий и активностей, т.к. не нужно тратить время на дорогу и пробки в городах.

Цена корпоративного отдыха в Карелии зависит от требований и пожеланий заказчика, т.к. можно выбрать проживание в палатках или в элитных загородных комплексах (Дача Винтера, Ладожская Усадьба и другие), наполнить тур сложными по логистике экскурсиями с привлечением вертолетов, яхт и автобусов или провести ретриты с йогой, треккингом по близлежайшему лесу. Вариантов много и наши менеджеры подберут подходящий в соответствии с корпоративными ценностями и поставленными задачами.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять