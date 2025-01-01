10:30 – встреча на ж/д вокзале г.Сортавала; 11:00 – посадка на метеор в г.Сортавала; 12:00 - обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря; 13:30 – обед в трапезной; 14:30 - переезд на метеоре в Никоновскую бухту; 15:00 – продолжение экскурсии; 17:00 – отправление на метеоре в г.Сортавала; 18:00–22:00 – дорога в Петрозаводск; 22:00 – заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале г.Сортавала с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии» и сразу отправимся на причал к рейсу метеора. Далее нас ждет переход по Ладожскому озеру. В пути – 50 ми

Мы встретим вас на вокзале г.Сортавала с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии» и сразу отправимся на причал к рейсу метеора. Далее нас ждет переход по Ладожскому озеру. В пути – 50 минут.

*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж вы оставите в автобусе.

Валаам - одна из красивейших обителей России - удалена от цивилизации и расположена на заповедных островах в Ладожском озере. Замшелые извилистые скалы, непокорные воды Ладоги, зелень сосен и елей гармонируют с рукотворными садами, строениями скитов, голубыми куполами Спасо-Преображенского собора.

У причала Монастырской бухты начнется наша экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Посетим главный храм обители – здесь упокоены мощи отцов-основателей - преподобных Сергия и Германа. Увидим Успенскую трапезную церковь – старейшую из сохранившихся на Валааме, зайдем в церковь Валаамской иконы Божией Матери. Осмотрим келейные корпуса, хозяйственные постройки и братское кладбище.

Затем нас ждет концерт церковных песнопений хора Валаамского монастыря.

Обед пройдет в трапезной, где подадут постные блюда, приготовленные по православным канонам.

После обеда на метеоре мы отправимся в другую часть острова - Никоновскую бухту.

*Просим строго соблюдать график экскурсии и вовремя приходить на причал. Метеор отправляется без задержек.

Здесь мы продолжим экскурсию и прогуляемся по местности, которая получила название «Новый Иерусалим». Сначала посмотрим Воскресенский скит, возвышающийся над Ладогой. Затем пройдем мимо живописного Гефсиманского сада и попадем в одноименные скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Экскурсия закончится на Елеонской горе, откуда открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

* Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на равнозначную экскурсию «Никольский скит»

После насыщенной программы мы вернемся на метеоре в Сортавала, пересядем на автобус и поедем в Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.

По прибытии в город заселимся в гостиницу.