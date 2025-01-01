Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

от 65 500 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: 10:30, ж/д вокзал г. Сортавала
  • Тур заканчивается: 21:30, ж/д вокзал г.Кемь
  • Что включено: 2 завтрака, 1 обед, 1 ужин, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеорах на о.Валаам и о.Кижи, переход на теплоходе на Соловки.
  • Что посетим: Петрозаводск, Валаам, Кижи, Соловки
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Кижи, Валаам, Соловки – три острова, три святыни, три главных символа Карелии. Всего за три дня вы проедете через всю Карелию, совершите три водных перехода, увидите то, ради чего в наш край стремятся тысячи туристов.

Вас ждет хрустальный перезвон колоколов Валаама, разносящийся над Ладогой, блеск осиновых лемехов на деревянных куполах церквей Кижского погоста, вековое молчание белых стен Соловецкого Кремля среди Белого моря.

Наша программа – самый быстрый способ посмотреть все три достопримечательности за один раз. Однако такой вариант подойдет только для выносливых туристов, готовых к нескольким длительным переездам от 4 до 6 часов, водным переходам, продолжительным пешеходным экскурсиям, насыщенной программе.

Для более комфортного и размеренного осмотра всех трех островов советуем отправиться в туры Карельские каникулы 5 дней или Сказания Севера + Соловки 6 дней.

Валаамский монастырь

10:30 – встреча на ж/д вокзале г.Сортавала; 11:00 – посадка на метеор в г.Сортавала; 12:00 - обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря; 13:30 – обед в трапезной; 14:30 - переезд на метеоре в Никоновскую бухту; 15:00 – продолжение экскурсии; 17:00 – отправление на метеоре в г.Сортавала; 18:00–22:00 – дорога в Петрозаводск; 22:00 – заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале г.Сортавала с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии» и сразу отправимся на причал к рейсу метеора. Далее нас ждет переход по Ладожскому озеру. В пути – 50 ми

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Кижский погост и столица Карелии

Завтрак; 08:30 – трансфер из гостиницы на Речной вокзал Петрозаводска; 09:30 – отправление на комете на о.Кижи; 11:00 – экскурсия и свободное время на острове; 17:00 – возвращение в Петрозаводск; 17:00 – автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

После завтрака нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о.Кижи. В пути – 1 час 30 минут.

**Остров Кижи - самое узнаваемое место Карелии и один и

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Соловецкий монастырь

01:00 – выезд из Петрозаводска; 7:20 – прибытие в Рабочеостровск, завтрак; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки; 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:00 – свободное время; 15:00 – экскурсия на Секирную гору (за доп.плату); 18:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 19:00 – отправление на теплоходе в Рабочеостровск; 21:00 – ужин; 21:30 – трансфер на ж/д вокзал г.Кемь или выезд в Петрозаводск на автобусе.

Ночью вас заберут из гостиницы и отвезут в г.Кемь/п.Рабочеостровск. В пути – 6 часов. Рекомендуем использовать ночной переезд для отдыха и сна, впереди у вас насыщенный день.

Прибываем в Рабочеос

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Памятка по посещению Валаама

  1. Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.

  2. **При планирова

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Памятка по посещению о.Кижи

Важная информация об экскурсии на остров Кижи:

  1. Посадка на комету происходит на Речном вокзале г.Петрозаводска по адресу: ул.К.Маркса, д.1. Важно прибыть за 20-30 мин до отправления. Сбор г
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Памятка по Соловкам

  1. По пути на Соловки перед высадкой на остров рекомендуем посетить уборную на теплоходе.

  2. Просим оставить основной багаж в автобусе в Рабочеостровске и отправиться на Соловки налегке, взяв

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Валаам
Валаам - крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок, ...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Соловки
Соловки территориально расположены в архангельской области, но удобнее всего добираться до них из Ка...
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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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