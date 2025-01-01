Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи

от 39 900 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: 08:00, ж/д вокзал г.Петрозаводск
  • Тур заканчивается: 17:30, ж/д вокзал г.Петрозаводск
  • Что включено: 3 завтрака, 1 обед, работа экскурсовода, работа инструктора на сплаве, аренда экипировки для сплава, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на комете на о.Кижи.
  • Что посетим: Кижи, Петрозаводск, Река Шуя, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас
Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи

В Карелии все располагает к тому, чтобы вы вернулись отсюда обновленными: невероятной красоты природа, свежий воздух, захватывающие активности и всемирно известные достопримечательности. Мы соединили все это в одном туре с простой и разнообразной программой, чтобы вы не только посетили самые интересные места нашего края, но и качественно отдохнули.

Вы увидите памятники деревянного зодчества - церкви и крестьянские дома на острове Кижи, проедете по Золотому кольцу Карелии и услышите шум водопада Кивач. Приятным дополнением к экскурсионной программе станет несложный сплав на рафтах по реке Шуя. Вечерами вы сможете погулять по летней столице Карелии и посетить рестораны карельской кухни.

(Использованы фотографии С.Цепека).

Летний Петрозаводск и остров Кижи

08:00 - встреча на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:05 – завтрак; 08:30 - трансфер на Речной вокзал Петрозаводска; 09:30 – отправление на комете на о.Кижи; 11:00 – экскурсия и свободное время на острове; 17:00 – возвращение в Петрозаводск; 17:00 – автобусно-пешеходная экскурсия по городу; 19:00 – заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Сплав по реке Шуя

Завтрак в гостинице; 10:00 – отправление на автобусе в д.Половина; 11:00 – прибытие на берег реки Шуя, инструктаж, выдача экипировки; 11:15–13:15 – сплав; 13:30-14:00 – обед; 15:00-15:30 – прибытие в Петрозаводск.

Сегодня нас ждет по-настоящему активная программа – сплав на рафтах по реке Шуя. Утром после завтрака мы погрузимся в автобус и отправимся в д.Половина. В пути – 35 минут.

Приготовьтесь к веселом

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Золотое кольцо Карелии - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и вулкан Гирвас

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Сегодня нас ждет Золотое кольцо Карелии – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршру

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Памятка по посещению о.Кижи

    1. Время пребывания на острове - 4 часа. В период с 15 мая по 1 июня, а также с 15 сентября до окончания навигации — время пребывания на острове Кижи составит 3 часа.

  2. **При штормовом пр

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Памятка по сплаву

  1. Запрещается находиться в рафте в состоянии алкогольного опьянения.

  2. Возьмите с собой легкую запасную одежду (футболки, шорты, болоньевые куртки), спортивную обувь (кроссовки, кеды, ш

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Петрозаводск
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Река Шуя
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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