Сегодня нас ждет ранний подъем, насыщенный и невероятно интересный день на севере Карелии. Мы проведем его в окружении уникальной природы, напитаемся энергетикой и попробуем разгадать коллекцию загадо
Сегодня нас ждет ранний подъем, насыщенный и невероятно интересный день на севере Карелии. Мы проведем его в окружении уникальной природы, напитаемся энергетикой и попробуем разгадать коллекцию загадок горы Воттоваара.
Рано утром на автобусе мы отправимся в Муезерский район. С собой нам выдадут ланч-боксы, чтобы мы позавтракали в дороге. В пути – 4 часа 20 минут: часть пройдет по хорошему асфальту, часть – по грунтовке плохого качества.
К полудню доберемся в поселок Гимолы. Здесь нас пригласит в гости местная жительница и покормит обедом. Подкрепившись, начнем наш путь к Воттоваара: грузимся в УАЗ «буханка» и по очень сложной дороге через грязь и болота преодолеваем 20 км.
У подножья горы стартует наш пеший маршрут с гидом. На горе проведем 6-7 часов. Время пролетит незаметно, ведь здесь есть, чему удивиться и на что посмотреть.
По пути к вершине увидим сейды - огромные валуны, балансирующие на нескольких крохотных камнях; правильной формы колодец – углубление в скале, заполненное водой. Повстречаем необычной закрученной формы сухие деревья, они придают горе особую атмосферу таинственности. Прогуляемся к озеру, напоминающим по форме большой глаз. Само озеро окружает гигантский скальный амфитеатр.
Заберемся на самую вершину Воттоваары (417 м над уровнем моря), откуда открывается потрясающая панорама.
Гид расскажет о версиях, откуда здесь появились эти природные явления. Одни считают их следом деятельности древних цивилизаций, в частности древних саамов. Другие - результатом «работы» ледника. Ну, а третьи, приписывают им сугубо мистический характер и даже связь с НЛО.
После прогулки мы спустимся вниз тем же маршрутом и на УАЗ вернемся в п.Гимолы. Здесь нас ждет сытный ужин в доме у уже знакомой хозяйки.
Далее мы пересядем в автобус и вернемся обратно в Петрозаводск.