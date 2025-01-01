Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня

от 58 500 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:30
  • Что включено: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин, работа экскурсовода, проводника, инструктора, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, аренда экипировки для сплава, транспортное обслуживание на автобусе, трансфер на автомобиле УАЗ.
  • Что посетим: Воттоваара, Река Шуя, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас
Горы, реки и деревни

Карелия - это не только мрамор Рускеалы, деревянные купола острова Кижи и величие Валаама, наш край - удивителен и многогранен. Приглашаем в небанальное путешествие по Карелии, в котором, как в калейдоскопе, собраны все самые интересные места и активности.

За 4 дня мы покажем вам настоящую Карелию:

Совершим этнопогружение в поездке по старинным карельским деревням, пообщаемся с местными жителями и узнаем, как живут настоящие карелы.

Заберемся на одну из самых высоких гор Карелии – Воттовараа, попробуем разгадать ее тайны и напитаемся энергетикой места силы.

Получим дозу адреналина и покорим бурные карельские реки, сплавляясь по Шуе на рафтах.

Увидим древний вулкан, послушаем шум водопада Кивач, загадаем желание на горе Сампо, продегустируем целебную воду, путешествуя по Золотому кольцу Карелии.

День 1. Карельские деревни: этнопогружение

08:00 – встреча на ж/д вокзале; завтрак; 09:00 - выезд из Петрозаводска; 09:45 – деревня Киндасово; 12:45 - деревня Кинерма; 15:00 - деревня Рубчойла, обед; 16:45 - отправление в Петрозаводск; 18:00 - прибытие в город, заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

После завтрака мы погрузимся в автобус и **отправимся в мир ка

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День 2. Мистическая гора: треккинг на Воттоваару

07:00 - отправление в п.Гимолы, в пути завтрак – ланч-бокс; 12:00 – прибытие, обед; 12:30 – переезд к подножью горы; 13:20 – треккинг на гору с гидом; 18:30 – переезд в п.Гимолы; 19:30 – ужин; 20:00 - отправление в Петрозаводск; 00:00 - прибытие в Петрозаводск.

Сегодня нас ждет ранний подъем, насыщенный и невероятно интересный день на севере Карелии. Мы проведем его в окружении уникальной природы, напитаемся энергетикой и попробуем разгадать коллекцию загадо

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День 3. Река Шуя: сплав на рафтах

Завтрак в гостинице; 10:00 – отправление на автобусе в д.Половина; 11:00 – прибытие на берег реки Шуя, инструктаж, выдача экипировки; 11:15–13:15 – сплав; 13:30-14:00 – обед; 15:00-15:30 – прибытие в Петрозаводск.

Сегодня предстоит еще один активный день – сплав на рафтах по реке Шуя. Утром после завтрака мы отправимся в д.Половина. В пути – 35 минут.

Приготовьтесь к веселому приключению – брызгам воды и з

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День 4. Гора, водопад и древний вулкан: Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:00 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Сегодня совершим поездку по Золотому кольцу Карелии – самым живописным достопримечательностям вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы отправимся к первой точке нашего маршрута – **гор

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Памятка по Воттовааре

  1. Экскурсия довольно сложная физически: длинная, местами сильно разбитая дорога, а также пеший подъем в гору.

  2. Отправляйтесь на гору в удобной спортивной обуви – треккинговые ботинки или к

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Памятка по сплаву

  1. Запрещается находиться в рафте в состоянии алкогольного опьянения.

  2. Возьмите с собой легкую запасную одежду (футболки, шорты, болоньевые куртки), спортивную обувь (кроссовки, кеды, ш

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Воттоваара
# Воттоваара Этот естественный памятник природы в Карелии привлекает туристов красотой окружающих п...
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Река Шуя
Одна из крупнейших и самых живописных рек Карелии, которая так любима и облюбована активными туриста...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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