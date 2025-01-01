Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня

от 48 800 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:30
  • Что включено: 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, чаепитие, работа экскурсовода, проводника, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, трансфер на автомобиле УАЗ, трансфер на грузовике Урал, катание на катере по Ладожским шхерам снаряжение (кирки) для самостоятельной добычи гранатов-альмадинов.
  • Что посетим: Водопад Белые мосты, Ладожские шхеры, Воттоваара, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня

Откройте для себя настоящую Карелию: дремучие леса, шумные водопады, озера, каменные острова, горы и бурные реки. Приправьте все это интересными историями и захватывающими легендами. И отправляетесь в путешествие по самым фантастическим местам нашего края!

За 3 дня мы побываем в разных частях Карелии:

На юге - заберемся в самую глушь, чтобы увидеть живописный лесной водопад и собственноручно добыть полудрагоценный камень – гранат. Затем исследуем восхитительно красивые каменные лабиринты, острова и заливы Ладожских шхер.

На севере - поднимемся на таинственную гору Воттоваару, полюбуемся ее гармоничной красотой и необычностью природы, зарядимся мощной энергетикой и разгадаем ее загадки.

Совершим поездку по центральной части Карелии, заглядывая в самые интересные ее уголки: знаменитый водопад Кивач, гора Сампо, древний вулкан Гирвас и курорт Марциальные воды.

День 1. Ладожские шхеры, водопад Юканкоски и месторождение граната

08:00 – встреча на ж/д вокзале, завтрак; 08:30 – выезд в Приладожье; 11:30 - прибытие на парковку, трансфер на грузовике Урал на водопад Белые мосты; 11:30-13:00 - экскурсия на водопаде, чаепитие; 13:00-14:00 - экскурсия к месторождению гранатов-альмадинов; 15:00 – обед в г.Сортавала; 16:00-18:00 – прогулка а катере по Ладожским шхерам; 18:00-22:00 – обратный путь в Петрозаводск; 22:00 – размещение в гостинице.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

После завтрака **отправляемся в сторону Северного Приладожья -

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День 2. Таинственная гора Воттоваара

07:00 - отправление в п.Гимолы, в пути завтрак – ланч-бокс; 12:00 – прибытие, обед; 12:30 – переезд к подножью горы; 13:20 – треккинг на гору с гидом; 18:30 – переезд в п.Гимолы; 19:30 – ужин; 20:00 - отправление в Петрозаводск; 00:00 - прибытие в Петрозаводск.

Сегодня нас ждет ранний подъем, насыщенный и невероятно интересный день на севере Карелии. Мы проведем его в окружении уникальной природы, напитаемся энергетикой и попробуем разгадать коллекцию загадо

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День 3. Гора, водопад и древний вулкан: Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:00 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Сегодня совершим поездку по Золотому кольцу Карелии – самым живописным достопримечательностям вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы отправимся к первой точке нашего маршрута – **гор

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Памятка по Воттовааре

  1. Экскурсия довольно сложная физически: длинная, местами сильно разбитая дорога, а также пеший подъем в гору.

  2. Отправляйтесь на гору в удобной спортивной обуви – треккинговые ботинки или к

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Водопад Белые мосты
# Водопад Белые Мосты Вначале место называлось Юканкоски, что в переводе с финского означает "речно...
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Ладожские шхеры
# Ладожские шхеры Эти карельские «фьорды» – одно из самых популярных мест для туристических фотосес...
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Воттоваара
# Воттоваара Этот естественный памятник природы в Карелии привлекает туристов красотой окружающих п...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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