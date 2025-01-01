08:00 – встреча на ж/д вокзале, завтрак; 08:30 – выезд в Приладожье; 11:30 - прибытие на парковку, трансфер на грузовике Урал на водопад Белые мосты; 11:30-13:00 - экскурсия на водопаде, чаепитие; 13:00-14:00 - экскурсия к месторождению гранатов-альмадинов; 15:00 – обед в г.Сортавала; 16:00-18:00 – прогулка а катере по Ладожским шхерам; 18:00-22:00 – обратный путь в Петрозаводск; 22:00 – размещение в гостинице.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

После завтрака отправляемся в сторону Северного Приладожья - один из самых живописных и захватывающих дух уголков Карелии. В пути – 3 часа.

Первая точка нашего маршрута – водопад Юканкоски или Белые мосты. Мы подъедем к парковке у лесной дороги и пересядем на грузовик Урал. Водопад находится в глухом лесу, куда добраться на обычном транспорте практически невозможно.

17-метровый шумный водопад расположен на реке Кулисмайоки. Мощные струи воды низвергаются, скользят по темным камням, продолжая свой путь вдоль поросших мхом валунов. Настоящее лесное сокровище! Прогуляемся по тропам, проложенным вдоль водопада, и полюбуемся им с разных точек.

У водопада мы устроим небольшой пикник-чаепитие с целебным чаем на карельских травах.

Дальше наш путь лежит к Кительскому месторождению гранатов-альмадинов. Почти 500 лет здесь добывали полудрагоценные темно-красные с фиолетовым отливом камни. Сегодня в роли старателей почувствуете себя и вы: с помощью кирки попробуете добыть сувенир на память.

Вернувшись из леса, мы отправимся в г.Сортавала. По пути гид расскажет, чем знаменит и интересен этот город на берегу Ладоги.

После обеда в кафе мы пересядем на катер, который отвезет нас в район Ладожских шхер. В течение 2 часов мы будем любоваться россыпью каменных островов, скал, заливов, узких проливов между ними, напоминающих невероятной красоты лабиринт. Мы увидим необычные растения, внутренние озера, возвышенности, постройки финских времен, и возможно, встретим ладожскую нерпу, обитающую в здешних водах.

Вечером мы вновь сядем в автобус и вернемся в Петрозаводск, где по приезду разместимся в гостинице.

*В зависимости от погодных условий на территории водопада Белые мосты может быть грязно. Учитывайте это при подборе одежды и обуви на экскурсию.