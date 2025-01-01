Органный зал в Кондопоге

История органного зала в Кондопоге насчитывает более 20 лет. За это время здесь были организованы десятки концертов и фестивалей классической музыки, привлекая туристов со всех регионов. Зал построен с соблюдением принципов акустики и является одним из немногих в своем роде в России. В этом зале не раз выступал симфонический оркестр Карельской филармонии.

Сам орган, выполненный в стиле XIX века, считается одним из самых крупных на северо-западе нашей страны. В настоящее время он содержит около 5000 игровых труб. В 2006 году в местном Дворце искусств также был установлен второй орган Рудольфа фон Беккерата. И если большой орган хорошо подходит для любых стилей, то музыку барокко лучше слушать на малом французском инструменте.