Публичная оферта ООО «Золотое кольцо Карелии» о реализации туристского продукта

Общие положения

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (офертой) общества с ограниченной ответственностью «Золотое кольцо Карелии» (далее – «Компания», «Туроператор») для физических лиц заключить договор о реализации туристского продукта (далее – Договор). Данный документ в соответствии с пунктом 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой и содержит все существенные условия предоставления Компанией туристских услуг и/или туристских продуктов, информация о которых размещена на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.karelia.gold.

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий лицо, принимающее данное предложение (производящее акцепт этой оферты), становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Компания и Заказчик совместно — сторонами Договора.

1.3. Совершая действия по акцепту настоящей оферты Заказчик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Компанией.

1.4. После акцепта настоящей оферты Заказчиком Договор считается заключенным, имеет юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, составленному в письменной форме и содержащему подписи сторон.

1.5. Договор, заключаемый посредством акцепта настоящей оферты, является договором присоединения. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей оферты является осуществление лицом бронирования Туристского продукта и его последующая оплата в соответствии с разделом 4 настоящей оферты.

1.6. Договор считается заключенным с момента осуществления Заказчиком акцепта настоящей оферты и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

1.7. Заказчик до акцептования настоящей оферты получил всю необходимую и достоверную информацию о Туристском продукте, обеспечивающую возможность его правильного выбора:

о потребительских свойствах (качестве) Туристского продукта;

о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке Заказчика, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника, а также иных дополнительных услугах;

об общей цене Туристского продукта в рублях, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования Туристского продукта;

о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, входящие в Туристский продукт, если это имеет значение, исходя из характера Туристского продукта;

об основных документах, необходимых для въезда в место временного пребывания и выезда из места временного пребывания;

об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в месте временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

об опасностях, с которыми Заказчик может встретиться при совершении путешествия, о необходимости проходить профилактику в соответствии с медицинскими требованиями, если Заказчик предполагает совершить путешествие в место временного пребывания, в котором он может подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний;

о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья Заказчика в случае, если Заказчик предполагает совершить путешествие, связанное с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие);

о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, находящихся в месте временного пребывания, в которые Заказчик может обратиться в случае возникновения в месте временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу Заказчика;

об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в месте временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;

о порядке и сроках предъявления Заказчиком требований к организации, предоставившей Туроператору финансовое обеспечение, об указанной организации, а также об основаниях для осуществления выплат по договору страхования ответственности Туроператора и по банковской гарантии. Вся указанная выше информация предоставлена Заказчику путем демонстрации в наглядной форме при подборе и бронировании Заказчиком Туристского продукта, в сети Интернет, путем включения в текст Договора и Ваучера, а также в устной форме по телефону.

1.8. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего Договора, предлагаем Вам отказаться от его принятия и заключить с Компанией договор в письменном виде.

2. Основные понятия

2.1. Туристский продукт (продукт, тур, путешествие) – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по Договору. Также, под указанным термином в Договоре может пониматься отдельная туристическая услуга и/или услуги, которые в зависимости от конкретных условий заявки могут включать в себя: размещение в отелях и иных местах размещения; перевозочные документы (авиабилеты, ж/д билеты и т.д.); питание в отелях и иных местах размещения; трансфер в месте временного пребывания; экскурсионное обслуживание; посещение культурно-развлекательных или спортивных мероприятий; прокат транспорта; услуги инструкторов по различным видам спорта; услуги гида и/или ассистента; услуги по страхованию и иные услуги.

2.2. Турист – лицо, посещающее в рамках Договора место временного пребывания в лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в месте временного пребывания.

2.3. Заказчик – физическое лицо, турист или иное лицо, заказывающее Туристский продукт как от своего имени, так и от имени иного туриста (туристов), в том числе, законный представитель несовершеннолетнего туриста.

2.4. Документы, подтверждающие право туриста на получение услуг, входящих в Туристский продукт – перевозочный документ (билет), в том числе электронный, подтверждающий право Заказчика и (или) иного туриста на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному Сторонами маршруту и оформленный на основании данных документа, удостоверяющего личность Заказчика и (или) иного туриста, документ о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучер), заключенный в пользу Заказчика и (или) иного туриста договор добровольного медицинского страхования (страховой полис), в случае если такой договор заключен туроператором от имени страховщика, а также иные документы, необходимые туристу для совершения путешествия.

2.5. Компания – общество с ограниченной ответственностью «Золотое кольцо Карелии» (сокращенное наименование ООО «Золотое кольцо Карелии»), реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров РТО 020666.

2.6. Сайт – официальный сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.karelia.gold, с помощью которого может осуществляться бронирование Туристского продукта.

2.7. Ваучер – документ, оформленный Компанией на основании заявки Заказчика на бронирование Туристского продукта (Приложение № 1), который содержит информацию об услугах, входящих в Туристский продукт, их стоимости, порядке оплаты, сроках предоставления, потребительских свойствах Туристского продукта (программа пребывания, маршрут и условия путешествия, включая информацию о средствах размещения, условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в месте временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, дополнительные услуги).

3. Предмет Договора

3.1. По условиям Договора Компания обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в Туристский продукт, полный перечень и потребительские свойства которого указаны в Ваучере, а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт в размере, порядке и на условиях, установленных Договором и Ваучером.

3.2. В части взаимоотношений Сторон Заказчик выступает представителем всех лиц, поименованных в Ваучере, и принимает на себя все права и обязанности по выполнению условий настоящего Договора.

3.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяются условия и требования, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об основах туристской деятельности), Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. № 452 (далее – Правила и оказания услуг по реализации туристского продукта), иными нормативными актами, регулирующими отношения по реализации туристского продукта.

4. Бронирование Туристского продукта и порядок расчетов.

4.1. Заказчик осуществляет бронирование Туристского продукта:

самостоятельно на Сайте посредством заполнения специальной формы заявки, размещенной на страницах сайта: www.karelia.gold;

посредством направления заявки на адрес электронной почты Туроператора: ring@karelia.gold;

- посредством заполнения заявки в офисе Компании с участием сотрудника Компании.

4.2. Заказчик несет полную ответственность за достоверность и достаточность предоставляемых сведений и документов, необходимых для бронирования Туристского продукта (в том числе за указание корректных и действительно используемых Заказчиком номера контактного телефона и адреса электронной почты).

4.3. Компания предоставляет на электронную почту, указанную Заказчиком при бронировании Туристского продукта, Ваучер, в котором отражаются услуги, которые Компания готова предоставить по заявке Заказчика.

4.4. После получения Ваучера Заказчик производит оплату Туристского продукта в размере и сроки, определенные Ваучером.

4.5. Общая цена туристского продукта указывается в Ваучере.

4.6. Если последний день срока оплаты стоимости Туристского продукта приходится на нерабочий день, последним днем оплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате Туристского продукта по Ваучеру является день поступления денежных средств на расчетный счет Компании.

4.7. Оплата бронирования в соответствии с Ваучером является акцептом настоящей оферты и согласием Заказчика на реализацию ему Туристского продукта согласно Ваучеру. Неполная оплата бронирования не влечет за собой заключение Договора и возникновение у Компании обязанности по реализации Заказчику Туристского продукта.

4.8. Компания посредством электронной почты сообщает о подтверждении бронирования Туристского продукта, соответствующего характеристикам, указанным в заявке на бронирование, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора (поступления оплаты согласно Ваучеру).

4.9. Полная оплата стоимости Туристского продукта должна быть произведена Заказчиком не позднее 7 (семи) дней до начала поездки, если иное не установлено Ваучером.

4.10. Все изменения в бронирование вносятся на основании письменного обращения Заказчика, направленного по адресу электронной почты Компании с адреса электронной почты Заказчика. В случае наличия возможности внесения изменений в Туристский продукт, Компания направляет в адрес Заказчика новый Ваучер. В таком случае действующим является новый Ваучер. Заказчик обязан оплатить Компании фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по ранее согласованному Ваучеру и внесением изменений в Туристский продукт. При отсутствии возможности внесения изменений в Туристский продукт, Компания посредством электронной почты извещает об этом Заказчика. Изменения в Туристский продукт считаются внесенными только в случае направления Компанией в адрес Заказчика нового Ваучера.

4.11. Расчет стоимости Туристского продукта производится по тарифам, выраженным в рублях Российской Федерации.

5. Права Сторон Договора

5.1. Заказчик вправе:

получить копию свидетельства о внесении сведений о Компании в единый федеральный реестр туроператоров;

получить документы, подтверждающие право туриста на получение услуг, входящих в Туристский продукт;

требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

обратиться к Компании для оказания содействия по страхованию расходов, которые могут возникнуть вследствие отмены поездки (страхование от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от туриста (болезнь и другие обстоятельства), страхования багажа, иных финансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым обеспечением ответственности Туроператора;

предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Туроператора, требование о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской гарантии при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о туристской деятельности.

5.2. Заказчик имеет право на:

получение необходимой и достоверной информации о правилах въезда в место временного пребывания и пребывания, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды;

свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в месте временного пребывания ограничительных мер;

обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи;

возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации Туристского продукта Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации;

содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания в получении правовой и иных видов неотложной помощи;

беспрепятственный доступ к средствам связи;

получение информации о возможности добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

5.3. Компания имеет право:

требовать от Заказчика оплаты Туристского продукта;

на возмещение расходов, если невозможность исполнения Договора возникла либо в результате обстоятельств, за которые Стороны Договора не отвечают, либо в результате одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора;

требовать от Заказчика предоставления сведений, необходимых для формирования и реализации Туристского продукта;

привлекать третьих лиц в целях оказания последними услуг, входящих в состав Туристского продукта по Ваучеру;

отказаться от исполнения данного Договора в случае нарушения Заказчиком обязательств, установленных настоящим Договором в части, исполнения которых стало невозможным в связи с такими нарушениями;

изменять порядок предоставления услуг в составе Туристского продукта с сохранением общего объема и качества таких услуг.

6. Обязанности Сторон Договора

6.1. Заказчик обязан:

предоставить Компании сведения о себе и (или) иных туристах, поименованных в Ваучере, и документы, необходимые для исполнения Договора и оформления Туристского продукта;

оплатить Туристский продукт по стоимости, в порядке и на условиях, установленных Договором и Ваучером к данному Договору;

в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала тура получить у уполномоченного Компанией лица или Компании комплект документов, подтверждающих право Заказчика (туриста / туристов) на получение услуг, входящих в Туристский продукт, для совершения путешествия, проверить правильность внесения данных, незамедлительно уведомить Компанию о выявленных недостатках. Если Договор заключен позднее чем за 24 часа до начала путешествия, Стороны согласуют время передачи документов дополнительно. Компания не несет ответственности за работу каналов связи, в связи с этим обязанность по уточнению сроков получения документов возложена на Заказчика.

довести до сведения туристов, поименованных в Ваучере, условия Договора, иную информацию, указанную в Договоре и приложениях к нему, а также передать ему документы, полученные от Компании для совершения путешествия;

довести до сведения туристов, поименованных в Ваучере, информацию о необходимости: соблюдать законодательство места временного пребывания, уважать обычаи, традиции, религиозные верования; проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с его образом жизни; быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения; уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежение к местной культуре; не появляться в общественных местах или на улице в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей; курить только в специально отведенных местах; сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в месте временного пребывания; соблюдать во время путешествия правила личной безопасности; во избежание кражи сдавать ценные вещи и деньги в места, специально отведенные для этих целей администрацией места размещения; незамедлительно сообщать в полицию о преступлениях, совершенных в отношении Заказчика и (или) туристов и их имущества; соблюдать правила проведения экскурсий и иные правила и рекомендации для туристов (отдыхающих), опубликованные на Сайте Компании.

в случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг, входящих в состав Туристского продукта, немедленно сообщить об этом Компании;

уведомить туристов о необходимости заблаговременно, не позднее чем за 15 (пятнадцать) минут до времени отправления транспортного средства, прибыть к месту посадки;

довести до сведения Компании информацию об обстоятельствах, препятствующих туристам в использовании услуг, входящих в состав Туристского продукта по Ваучеру;

предоставить письменное согласие, включая письменное согласие всех туристов, указанных в Ваучере, на обработку и передачу своих персональных данных Компании и третьим лицам для исполнения Договора;

предоставить письменное подтверждение туриста о доведении до него информации, указанной в Ваучере;

предоставить Компании свои контактные данные, а также контактные данные туриста, необходимые для оперативной связи (телефон, адрес электронной почты);

предоставить Компании документы и сведения, необходимые для исполнения Договора;

ознакомить туристов с правилами пожарной безопасности, проживания и поведения в отелях (местах размещения), уведомить их о необходимости соблюдать рекомендации и указания руководителя группы или представителя Компании; возместить ущерб, причиненный гостинице (объекту размещения), ресторану, музею, автотранспортному или другому предприятию; освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа, оплатить счета за услуги, предоставленные в средстве размещения и не входящие в Туристский продукт, оплатить иные дополнительные услуги, приобретенные в месте временного пребывания и не входящие в перечень услуг, указанных в Ваучере и входящих в состав Туристского продукта;

уведомить туристов о необходимости соблюдения правил личной гигиены и осуществления мероприятий по профилактике инфекционных и паразитных заболеваний;

если Заказчик / турист является иностранным гражданином, лицом без гражданства, он обязан самостоятельно обратиться в консульское учреждение страны, гражданином которой является, и/или консульство страны временного въезда для получения информации о необходимости наличия визы для въезда в страну временного пребывания или транзитной визы по территории Российской Федерации.

6.2. Заказчик (если он является туристом) обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации и места временного пребывания, уважать социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования, действующие в месте временного пребывания;

соблюдать правила въезда в место временного пребывания, выезда из места временного пребывания;

соблюдать во время путешествия правила личной безопасности;

освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа, оплатить услуги, не входящие в Туристский продукт;

сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в месте временного пребывания.

6.3. Компания обязана:

предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских свойствах Туристского продукта, а также информацию, предусмотренную Ваучером;

принимать меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в процессе оказания услуг персональных данных, в том числе при их обработке и использовании;

оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых Туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком;

не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику / туристу документы, удостоверяющие право Заказчика / туриста на услуги, входящие в Туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы, необходимые Заказчику / туристу для совершения путешествия.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик несет ответственность:

за своевременную оплату Туристского продукта по цене и на условиях, указанных в Ваучере и Договоре;

за достоверность информации и документов, переданных Компании для исполнения Договора;

за соблюдение Заказчиком / туристами законодательства места временного пребывания;

за причиненный по вине Заказчика / туриста ущерб третьей стороне;

за наличие у Заказчика / туристов документов, необходимых для совершения поездки.

7.3. Компания несет ответственность перед Заказчиком / туристом за действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в Туристский продукт

7.4.Компания несет ответственность:

за ненадлежащую информацию о Туристском продукте и Компании / туроператоре, в том числе за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика / туриста вследствие непредставления ему полной и достоверной информации;

за реализацию Туристского продукта, содержащего в себе недостатки, в том числе за нарушение требований к качеству и безопасности Туристского продукта;

за нарушение сроков оказания услуг и иных условий Договора.

7.5. Компания не несет ответственности за неисполнение Договора по вине Заказчика / туристов.

7.6. Компания не несет ответственности:

за несоответствие предоставленного туристического обслуживания субъективным ожиданиям и оценкам Заказчика/туриста;

действия (бездействие) третьих лиц, не оказывающих услуги в рамках Туристского продукта;

отказ Заказчика / туриста от части или всех услуг, входящих в состав Туристского продукта, или расходы Заказчика / туриста на дополнительные услуги, не предусмотренные Ваучером, а также за самовольное изменение Заказчиком / туристом программы путешествия;

за убытки, причиненные Заказчику / туристу в связи с его виновными действиями / бездействием, к которым, в частности, относятся: неявка или опоздание к месту оказания услуги, входящей в Туристский продукт; несвоевременное или недостаточное предоставление Компании документации, необходимой для оформления документов; нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе, таможенных, пограничных, санитарных и карантинных правил; нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и вследствие этого невозможность воспользоваться услугами в составе Туристского продукта; отказ от медицинского страхования.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, забастовки, террористические акты, ограничения перевозок, эмбарго, землетрясения, наводнения, цунами, пожары, тайфуны, снежные заносы, другие стихийные бедствия, принятие законодательных актов, препятствующих исполнению Договора, и пр. (форс-мажор).

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение двух дней с момента начала действия обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся их воздействию, права ссылаться на них в будущем как на основание освобождения от ответственности по Договору.

9. Условия изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон.

9.2. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении Договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:

ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре и Ваучере;

изменение сроков совершения путешествия;

непредвиденный рост транспортных тарифов;

невозможность совершения Заказчиком / туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Заказчика / туриста и другие обстоятельства).

9.3. При расторжении Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с фактическими понесенными затратами Сторон.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Компании фактически понесенных расходов.

9.5. Изменение условий Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором, производится путем составления одного письменного документа (или обмена письменными документами), подписанного уполномоченным представителем Компании и Заказчиком.

9.6. Вне зависимости от статуса Ваучера в случае нарушения Заказчиком порядка и срока оплаты по настоящему Договору, непредставления Заказчиком действительных документов и сведений, необходимых для реализации Туристского продукта, невозможности совершения Заказчиком / туристом поездки по независящим от него обстоятельствам, неявки туриста к месту отправления транспортного средства, ином одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а Заказчик обязан возместить документально подтвержденные расходы Компании, понесенные в целях исполнения обязательств по Договору и Ваучеру.

9.7. Вне зависимости от статуса Ваучера Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или заказанного и подтвержденного Туристского продукта при условии оплаты Компании фактически понесенных в целях исполнения обязательств по Договору и Ваучеру расходов до момента получения письменного уведомления от Заказчика об аннуляции заявки. Под фактически понесенными затратами Стороны понимают обязательства Компании, как исполненные, так и принятые, но не исполненные перед третьими лицами по оплате услуг в составе Туристского продукта, указанных в Ваучере. Датой аннуляции Туристского продукта, а также изменения / расторжения Договора считается:

дата поступления в Компанию письменного заявления Заказчика в рабочий день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка Компании (понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45);

при поступлении письменного заявления Заказчика в нерабочее время или в выходной / праздничный день, установленный Трудовым кодексом РФ, Правительством РФ и правилами внутреннего трудового распорядка Компании (суббота - воскресенье) – датой поступления заявления будет считаться следующий за выходным первый рабочий день.

10. Порядок и сроки предъявления Заказчиком претензий к Компании в случае нарушения Компанией условий Договора, разрешение споров

10.1. Претензии к качеству Туристского продукта предъявляются Компании в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания путешествия и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензий в соответствии с Правилам и оказания услуг по реализации туристского продукта.

10.2. Претензии, не соответствующие требованиям п. 10.1. Договора и претензии, связанные с наличием очередей, плохих погодных условий, изменением расписания и другими причинами, не позволившими Заказчику / туристу осмотреть туристские ресурсы, а также с субъективными представлениями, оценками и ожиданиями Заказчика о месте пребывания, не рассматриваются.

10.3. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Оформление Ваучера, оплата Заказчиком стоимости Туристского продукта означает, что Заказчик в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает Компании свое согласие, в соответствии с которым Компания, имеет право в интересах Заказчика / туриста обрабатывать их персональных данные методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки, систематизировать, хранить, распространять и передавать с использованием сети общего доступа Интернет третьим лицам (перевозчикам, страховым компаниям, иностранным туроператорам, отелям, транспортным компаниям и т.п.), а также гарантирует согласие лиц, указанных в Ваучере, на обработку перечисленных персональных данных, сроком на три года, ознакомлен и ознакомил туристов с правом отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно уведомив об этом Компанию. В случае отзыва согласия Заказчиком / туристом Компания обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.

11.2. Стороны Договора признают юридическую силу документов, текстовых уведомлений и сообщений, направленных Сторонами друг другу на указанные Компанией на Сайте, а Заказчиком – в Ваучере, заявке на бронирование Туристского продукта, контактные адреса электронной почты (именуемые каналами связи). Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Компании и Заказчика. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства технической службы Компании достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.

11.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком его условий и действует до его полного исполнения Сторонами.

Приложения:

Ваучер Сведения о туроператоре. Согласие о предоставлении персональных данных

ООО «Золотое кольцо Карелии»

Местонахождение и адрес для почты: 185000, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 3.

ОГРН: 1151001010852, ИНН/КПП 1001300489/100101001

р.сч . 40702810125000001146 / к.сч. 30101810600000000673

БИК 048602673, в карельском отделении №8628 ПАО Сбербанк

т/факс +7 (911) 050 34 77 / е-mail ring@karelia.gold

Генеральный директор Тараканов Виталий Владимирович

Приложение №1

Туристский ваучер (экскурсии).

Настоящий ваучер оформлен на __ и является подтверждением бронирования и оплаты экскурсионных услуг, согласно договору на оказание экскурсионных услуг с ООО «Золотое кольцо Карелии»._

№

ДАТА

ЭКСКУРСИЯ

КОЛИЧЕСТВО

ВРЕМЯ И МЕСТО СБОРА

Продолжительность

(в часах)

ПИТАНИЕ

1

2

3

4

5

*За 1 день до экскурсии мы отправим Вам СМС (с 19 до 21:00) и еще раз сообщим организационные детали (время и место встречи). Любые вопросы можно уточнить по телефону: +7 (911) 050-34-77, либо по электронной почте. Адрес офиса в Петрозаводске: проспект Ленина, дом 3. Приятного отдыха с «Золотым кольцом Карелии»!

ООО «Золотое кольцо Карелии»,

_________ М.П_

Туристский ваучер (туры).

ООО «Золотое кольцо Карелии» подтверждает, что , забронировал(а) и оплатил(а) тур: «______________________», даты тура: __, количество человек: _______________________.

ФИО

Дата рождения

Паспорт

Наименование тура / даты

Транспорт

Места в автобусе

Размещение в гостиницах / даты

Другие туристские услуги

Организация экскурсионных программ и питания согласно программе тура.

ООО «Золотое кольцо Карелии»

_________ (Тараканов В.В.)

М.П.

Приложение №2

Сведения о туроператоре**.**

Единый федеральный реестр туроператоров

Реестровый номер: РТО 020666

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Золотое кольцо Карелии"

Сокращенное наименование:

ООО "Золотое кольцо Карелии"

Адрес, место нахождения:

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Октябрьский проспект, д. 24А, кв. 26

Адрес официального сайта в сети "Интернет": karelia.gold

ИНН: 1001300489

ОГРН: 1151001010852

Общий размер финансового обеспечения:

500000

Сфера туроператорской деятельности:

внутренний туризм Способ финансового обеспечения:

договор страхования гражданской ответственности туроператора

Размер финансового обеспечения:

500000

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение:

Публичное АО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение:

115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23

Сфера туроператорской деятельности

внутренний туризм

Дата и номер приказа Ростуризма о внесении сведений в единый федеральный реестр туроператоров

Номер приказа: 520-Пр-18

Дата приказа: 24/12/2018

Номер выданного свидетельства: 003671

Приложение №3

Согласие о предоставлении персональных данных

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, __, паспорт серии _ выдан _____________________________________, адрес регистрации по месту жительства: __ даю согласие на обработку моих персональных данных обществу с ограниченной ответственностью «Золотое кольцо Карелии», которое находится по адресу: 185000, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 3, в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Даю свое согласие ООО «Золотое кольцо Карелии» на автоматизированную и (или) без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных в целях оказания услуг по реализации туристского продукта.

Мои персональные данные предоставляются в том числе в целях поддержания со мной связи, направления мне корреспонденции, обращения ко мне по указанным мной номерам телефонной связи, направления СМС-сообщений, электронных писем, оповещении о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, поддержания со мной связи и направления уведомлений в рамках правоотношений по реализации туристского продукта.

Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.

Субъект персональных данных:

___________________/_

(подпись) (Ф. И. О.)

«__» _______20___года