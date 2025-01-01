COVID-19: ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Республика Карелия полностью открыта для туристов.

При посещении общественных мест региона необходимо носить маски. Для посещения ресторанов, музеев, любых общественных пространств (в т.ч. магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, парков развлечений, театров и тд) не требуются QR коды, тесты или справки.

Полностью открыты для посещения:

— кафе и рестораны;

— парки, зоопарки;

— музеи, выставочные залы;

— театры, кинотеатры;

— спортивные стадионы;

— фитнес-клубы, бассейны, сауны;

— детские площадки;

— пляжи;

— салоны красоты;

— магазины и торговые центры;

— поликлиники, больницы;

— гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские базы и иные аналогичные объекты.

Единственное ограничение касается проживания в гостиницах, отелях, санаториях и базах отдыха в республике Карелия.

С 15 июля 2021 года разрешено размещение туристов в гостиницах и санаториях только при наличии у них документа, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции либо справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, полученной не ранее чем за 72 часа до заселения.

Для туристов с неоднократным заселением в рамках одной туристической поездки (тура), требуется однократное предоставление документов при первом заселении; при последующих заселениях в коллективные средства размещения, указанные в туристической путевке, предъявляются документы, подтверждающие предыдущее проживание в коллективном средстве размещения, а также туристическая путевка.

Детям до 14 лет справок не требуется.

С 14 до 18 – ПЦР или справку, подтверждающую перенесенное заболевание, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Лица, старше 18 лет, для заселения могут также предоставлять справку, подтверждающую перенесенное заболевание, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Что делать, если Вы забронировали однодневные экскурсии в нашей компании?

Ничего делать не нужно, т.к. никаких ограничений на однодневные экскурсии нет.

Что делать, если Вы забронировали многодневные туры (с включенным проживанием в гостиницах) в нашей компании?

Если Вы сделали прививку от коронавируса и имеете на руках сертификат — возьмите его с собой, больше делать ничего не нужно.

Если Вы не делали прививку и не имеете сертификат, то требуется справка об отрицательном ПЦР тесте, сделанная не ранее, чем за 72 часа до тура. Даже для туров на 10 дней, требуется только одна справка — больше справок не нужно.

Важно отправить нам данную справку о прохождении теста (скан) на почту, после ее получения, перед прибытием в Петрозаводск. Мы направим ее в гостиницы.

До скорой встречи в Карелии!