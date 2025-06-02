Экскурсия на Соловки за один день из Петрозаводска

01:00 – выезд из Петрозаводска; 7:20 – прибытие в Рабочеостровск, завтрак; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки (тяжёлые вещи оставляются в автобусе); 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:00 – свободное время; 15:00 – экскурсия на Секирную гору (за доп.плату); 18:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 19:00 – отправление на теплоходе в Рабочеостровск; 21:00 – ужин; 21:30 – выезд в Петрозаводск; 04:00 – прибытие.

Соловецкие острова – место притяжения паломников, исследователей, любителей истории и природы. Соловки многогранны и таят в себе много загадок. Здесь древние каменные лабиринты и волны, бьющиеся о дам

Соловецкие острова – место притяжения паломников, исследователей, любителей истории и природы. Соловки многогранны и таят в себе много загадок. Здесь древние каменные лабиринты и волны, бьющиеся о дамбы, белые стены храмов и лагерные бараки, лесные озера и монашеские скиты. Изучать острова нужно вдумчиво и неторопливо. А для первого знакомства с Соловками отлично подойдет наша экскурсия.

Ночью выезжаем из Петрозаводска в п.Рабочеостровск, нас ждет длительный переезд на автобусе. В пути - около 6 часов.

Прибываем в Рабочеостровск, завтракаем и отправляемся в двухчасовое плавание по Белому морю на теплоходе. В пути скучать не придется – корабль сопровождают фотогеничные чайки, на горизонте виднеется архипелаг Кузова, а ближе к Соловкам, тут и там, мелькают яркие спины белых китов - белух.

Большой Соловецкий остров с величественным Кремлем открывается уже издалека, заставляя непрерывно щелкать затворами фотоаппарата.

По прибытии небольшая экскурсия по поселку Соловецкий от гида-местного жителя, а также обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Кремль с его мощными стенами из каменных глыб – сердце острова и архитектурный памятник, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вид Соловецкого Кремля, отраженного в водах бухты Благополучия и Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры.

Каждый камень высоких стен крепости дышит историей монастыря, которая началась в 15 веке. Мы пройдемся по территории Кремля, познакомимся с храмами, хозяйственными постройками, галереями, деревянными переходами и башнями монастыря. Гид расскажет о многовековой истории обители, о том, как была устроена жизнь монахов несколько столетий назад. Узнаем и о печальной роли некоторых построек - здесь долгое время находились тюрьмы, а в советское время – камеры Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН).

После экскурсии у вас будет свободное время. Вы сможете пообедать в трапезной монастыря или одном из кафе, прогуляться по острову, зайти в сувенирные лавки или отправиться на дополнительную экскурсию.

За дополнительную плату приглашаем посетить экскурсию на Секирную гору: Свято-Вознесенский скит и уникальная церковь-маяк; смотровая площадка с панорамным видом на остров; рассказы гида о штрафном изоляторе и расстрелах заключенных в лагерные времена, Савватиевском ските и школе Соловецких юнг; остановка у озера Большое Корзино с купанием и история появления озерно-канальной системы на острове.

Вечером мы вновь сядем на теплоход, который отвезет нас обратно в Рабочеостровск.

Северное величие, суровый простор Соловецкого архипелага, его каменное великолепие влюбляют в себя раз и навсегда. Вам точно захочется вернуться сюда снова, чтобы изучить его вдумчиво и неторопливо.

По прибытию в Рабочеостровск нас ждет ужин и обратная дорога в Петрозаводск.