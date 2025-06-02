Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Соловки за один день из Петрозаводска

19 800 ₽ за взрослого Загрузка дат...
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    27 часов
  • По каким дням:
    Суббота
  • Начало экскурсии: Петрозаводск, ж/д вокзал (пл.Гагарина, 3, центральный вход), 01:00
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, теплоход на Рабочеостровск–Соловки–Рабочеостровск, работа гида по маршруту, входные билеты по программе, завтрак, ужин.
На Соловки за один день из Петрозаводска

Экспресс-путешествие познакомит вас с затерянными посреди Белого моря Соловецкими островами – их историей, монастырской жизнью и лаконичной северной природой. В программу входит экскурсия по Соловецкому Кремлю и свободное время, которое вы проведете по интересной вам программе.

Экскурсия на Соловки за один день из Петрозаводска

01:00 – выезд из Петрозаводска; 7:20 – прибытие в Рабочеостровск, завтрак; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки (тяжёлые вещи оставляются в автобусе); 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:00 – свободное время; 15:00 – экскурсия на Секирную гору (за доп.плату); 18:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 19:00 – отправление на теплоходе в Рабочеостровск; 21:00 – ужин; 21:30 – выезд в Петрозаводск; 04:00 – прибытие.

Соловецкие острова – место притяжения паломников, исследователей, любителей истории и природы. Соловки многогранны и таят в себе много загадок. Здесь древние каменные лабиринты и волны, бьющиеся о дамбы, белые стены храмов и лагерные бараки, лесные озера и монашеские скиты. Изучать острова нужно вдумчиво и неторопливо. А для первого знакомства с Соловками отлично подойдет наша экскурсия.

Ночью выезжаем из Петрозаводска в п.Рабочеостровск, нас ждет длительный переезд на автобусе. В пути - около 6 часов.

Прибываем в Рабочеостровск, завтракаем и отправляемся в двухчасовое плавание по Белому морю на теплоходе. В пути скучать не придется – корабль сопровождают фотогеничные чайки, на горизонте виднеется архипелаг Кузова, а ближе к Соловкам, тут и там, мелькают яркие спины белых китов - белух.

Большой Соловецкий остров с величественным Кремлем открывается уже издалека, заставляя непрерывно щелкать затворами фотоаппарата.

По прибытии небольшая экскурсия по поселку Соловецкий от гида-местного жителя, а также обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Кремль с его мощными стенами из каменных глыб – сердце острова и архитектурный памятник, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вид Соловецкого Кремля, отраженного в водах бухты Благополучия и Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры.

Каждый камень высоких стен крепости дышит историей монастыря, которая началась в 15 веке. Мы пройдемся по территории Кремля, познакомимся с храмами, хозяйственными постройками, галереями, деревянными переходами и башнями монастыря. Гид расскажет о многовековой истории обители, о том, как была устроена жизнь монахов несколько столетий назад. Узнаем и о печальной роли некоторых построек - здесь долгое время находились тюрьмы, а в советское время – камеры Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН).

После экскурсии у вас будет свободное время. Вы сможете пообедать в трапезной монастыря или одном из кафе, прогуляться по острову, зайти в сувенирные лавки или отправиться на дополнительную экскурсию.

За дополнительную плату приглашаем посетить экскурсию на Секирную гору: Свято-Вознесенский скит и уникальная церковь-маяк; смотровая площадка с панорамным видом на остров; рассказы гида о штрафном изоляторе и расстрелах заключенных в лагерные времена, Савватиевском ските и школе Соловецких юнг; остановка у озера Большое Корзино с купанием и история появления озерно-канальной системы на острове.

Вечером мы вновь сядем на теплоход, который отвезет нас обратно в Рабочеостровск.

Северное величие, суровый простор Соловецкого архипелага, его каменное великолепие влюбляют в себя раз и навсегда. Вам точно захочется вернуться сюда снова, чтобы изучить его вдумчиво и неторопливо.

По прибытию в Рабочеостровск нас ждет ужин и обратная дорога в Петрозаводск.

Памятка по Соловкам

  1. По пути на Соловки перед высадкой на остров рекомендуем посетить уборную на теплоходе.

  2. Просим оставить основной багаж в автобусе в Рабочеостровске и отправиться на Соловки налегке, взяв только необходимые вещи.

  3. Из г.Кемь вы можете вернуться в Москву или Петрозаводск ночными поездами. Туристы, уезжающие вечерними поездами с 19:00-22:00, могут отправиться на рейсе теплохода Соловки-Рабочеостровск в 16:00 (сообщите об этом менеджеру не менее, чем за 3 дня до поездки). Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г.Кемь включен в стоимость. При этом перерасчет стоимости экскурсии/тура не предусмотрен.

  4. Дорога на Соловки и обратно занимает большую часть однодневной экскурсии. В пути вы проведете не менее 8 часов в одну сторону. Для более комфортного посещения островов рекомендуем отправиться в тур «Соловки: заглянуть в вечность» (3 дня).

  5. На Соловках действуют только две мобильные сети: Мегафон и МТС.

  6. Подготовьте с собой наличные деньги: из-за проблем со связью оплата картой через терминал может не проходить. На острове работает один банкомат.

  7. На островах может быть прохладно, поэтому обязательно возьмите с собой тёплую одежду, в том числе головной убор и перчатки. Теплая одежда особенно пригодится во время морского перехода.

  8. Для посещения храмов и скитов женщинам необходимо взять длинную юбку, платье в пол или ниже колен, платок. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. При входе можно взять напрокат платок и длинную юбку, однако, их количество ограничено.

  9. Административно Соловки относятся к территории Архангельской области. Однако ближе и удобнее добираться к ним из Карелии.

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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