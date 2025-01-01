Тестовая экскурсия (тест)

Тестовое описание
Тестовое описание
6:30 — Сбор группы в Петрозаводске, 11:00 – Посадка и отправление на Валаамский архипелаг, 12:00 — Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, 13:30 – Обед в трапезной Валаамского монастыря 14:30 — Переезд на комете в Никоновскую бухту, 15:00 – Продолжение экскурсии, 17:00 – отправление в Сортавала, 18:00 – 22:00 – обратный путь в Петрозаводск.
6:30 — Сбор группы в Петрозаводске и отправление в город Сортавала. Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, примерно 3,5 – 4 часов в пути. За это время наш экскурсовод проведет подготовительную экскурсию по Валаамскому монастырю: история основания и становления Валаама, финский и советский период, жизнь и роль монастыря в современной России.
11:00 – Посадка и отправление на Валаамский архипелаг на судне «Комета». Время в пути по воде – 50 минут. За это время можно полюбоваться красивой панорамой города Сортавала, потрясающими скалами и островами Ладожских шхер, а также открывающимися видами самого острова Валаам с воды.
12:00 — Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.
Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками. Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши дни проходят концерты церковных песнопений. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить валаамских подвижников былых времен. В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».
После экскурсии "Центральная усадьба" нас ждет концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря.
13:30 – Обед в трапезной Валаамского монастыря. Все продукты – натуральные, еда приготовлена по церковным канонам, соблюдается пост.
А вот как увидел Валаамскую трапезную Иван Сергеевич Шмелев:
«Я вхожу в трапезную. Длинная, невысокая палата, своды. Вижу длинные-длинные столы, простые, непокрытые, и на них, чинными рядами, миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстинные, накрывающие попарно миски, — все ровными-ровными рядами, — солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды — чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом, с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба, и эти белоснежные ручники — холстины, похожие на крылья чаек… — так мне напоминает былинные «бранные» столы и что-то близкое и родное мне… — рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве? Пахнет густо и сладковато-пряно — квасом и теплым хлебом. Вдумчиво-сокровенно смотрят с пустынных стен — благословляют преподобные подвижники, в черных схимах.»
14:30 — Переезд на комете в Никоновскую бухту! Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!
15:00 – Продолжение экскурсии. Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим»*. Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.
17:00 – 18:00 – отправление в Сортавала. Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!
18:00 – 22:00 – обратный путь в Петрозаводск. Время на обдумывание посещения святого острова Валаам.
Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.
При планировании поездки закладывайте достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т.п.), затруднениями на дорогах (пробки) и другими непредвиденными факторами.
При посещении действующих храмов и внутренней территории монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.
Рекомендуем иметь удобную обувь.
Для подтверждения льготы на ребенка возьмите с собой копию свидетельства о рождении.
В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.
Порядок отмены экскурсии в связи с погодными условиями:
Ладожское озеро может штормить, будьте готовы к возможной отмене поездки!
В большинстве случаев, информацию об отмене мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае - уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае мы возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, когда она может быть проведена.
В ситуации «пограничного прогноза» официальный перевозчик – Паломническая служба может не принимать решение об отмене вплоть до нашего прибытия в г.Сортавала. В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимости экскурсию «Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов «Бастионъ» с обедом в кафе» или экскурсию на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей».
Мы сотрудничаем только с официальным перевозчиком – Паломнической службой Валаамского монастыря. При отмене экскурсии вы сможете запросить официальное письмо о причинах отмены рейса, которое мы получаем от партнеров в течение дня.
Для нас отмена экскурсии на Валаам также является неприятным форс-мажорным обстоятельством, при котором компания несет убытки. Надеемся на ваше понимание и взаимное сотрудничество в этой ситуации. Если рейс на Валаам отменяют заранее, мы предложим для вас альтернативные экскурсии и постараемся сгладить неудобства.
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌