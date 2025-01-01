К Беломорским петроглифам через Заонежье

08:00 - отправление из Петрозаводска; 10:30 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:30 – обед; 17:15 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:30 - ужин в Кеми, 23.00 выезд; 05:30 - прибытие в Петрозаводск

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы . Приглашаем совершить путешествие в мир первобытного человека, увидеть н

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Приглашаем совершить путешествие в мир первобытного человека, увидеть наскальные рисунки, рассказывающие о жизни наших предков.

По пути к Белому морю познакомимся с Заонежьем и местами, связанными с тяжелым периодом репрессий при Сталине.

Первая остановка – небольшой районный центр - Медвежьегорск. Проведем обзорную экскурсию по этому городу, в том числе посмотрим здание музея Беломоро-Балтийского канала в г.Повенце. Отсюда начнем наш рассказ о непростом времени великих строек и сломанных человеческих судеб.

Беломоро-Балтийский канал - один из самых грандиозных проектов сталинской эпохи. Менее чем за два года силами заключенных ГУЛАГа вручную был построен судоходный путь от Онежского озера к Белому морю. Мы увидим 2-й шлюз ББК, на берегу которого стоит храм Святителя Николая в память о заключенных, погибших при прокладке канала. Внешний вид храма довольно суровый, а его звонница напоминает лагерную вышку.

Следующая остановка – урочище Сандармох – место массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа. Здесь, посреди тиши высокого леса, в 1937-1938 годах было расстреляно около 10 тысяч заключенных. Сегодня на месте расстрельных ям установлен мемориальный камень с пронзительным призывом «Люди, не убивайте друг друга».

После обеда едем к цели нашего путешествия в местечко Залавруга недалеко от г.Беломорска. Именно здесь, на островах реки Выг, находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под рассказы гида посмотрим выбитые в камне фигуры людей, животных, рыб, сцены охоты, войны и ритуальных шествий. Здесь находится самое древнее в Европе изображение человека на лыжах.

После экскурсии едем на берег Белого моря в город Кемь, где нас ждет ужин, а затем обратная дорога в Петрозаводск. В пути – около 5 часов.

*Из г.Кемь вы можете отправиться на поезде в Москву или Петрозаводск ночными поездами.