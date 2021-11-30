Рождественские и новогодние традиции в Карелии

Новый год и Рождество – два всеми любимых праздника, которые ждут с нетерпением и дети, и взрослые. В Карелии эти торжества всегда сопровождаются особой атмосферой сказки и ощущением вот-вот случившегося чуда. Этому способствует и фантастически красивая природа, окутанная ажурным снежным покрывалом; и разнообразие досуга со множеством самобытных традиционных забав.

Старинные обычаи и обряды

Приход Нового года в Карелии всегда отмечался многодневным празднованием, продолжавшимся вплоть до Крещения. Этот период приветствия и чествования наступившего года даже имеет собственное название: «Сюндума». Принятые у карелов традиции и обычаи представляют собой симбиоз христианских обрядов и языческих верований.

Встрече Нового года всегда предшествовала тщательная генеральная уборка дома и прилегающих территорий.

Издревле карелы свято верили в предопределяющую «магию первого дня»: каким будет этот день, таким будет и весь последующий год. Поэтому 1 января было строго запрещено:

давать что-либо из своего дома посторонним людям, так как это может стать причиной убытков и бедности;

убирать за животными на скотном дворе – это могло привести к ухудшению их здоровья и падежу;

пускать в дом первым из гостей женщину или юного парня – это сулило проблемный, малоурожайный год и несчастья (бедолагам, которым «повезло» не вовремя явиться, не позавидовал бы никто: их в прямом смысле выгоняли из дома метлой, да ещё и с грозными криками).

И Новый год, и Рождество для карелов и вепссов всегда были семейными праздниками, которые непременно сопровождались шумными, веселыми застольями. Столы всегда ломились от яств. Обязательно готовили сладкие пряженые пироги, а в один из них вместо сахара добавляли соль. Если «особенный» пирог доставался незамужней девушке, то считалось, что в скором времени ее непременно поведут под венец. Гадали и на хлебе: небольшой кусочек отламывали и клали под подушку, тогда ночью снились сны с предсказанием ближайшего будущего.

Для того чтобы весна и лето были теплыми и благоприятными для взращивания добротного урожая, непременно задабривали Морозца вареной ячменной кашей. Хозяйка дома выходила на крыльцо и разбрасывала её в разные стороны, приговаривая: «Ешь, Мороз, вдоволь да не морозь наших хлебов».

Среди молодежи было принято ходить по соседям и колядовать. Это один из древнейших обычаев. В песнях-колядках прославляли рождение Христа. Если хозяева щедро угощали колядующих, в их адрес как из рога изобилия сыпались пожелания счастья и добра. Но вот стоило только кому-то поскупиться или не пустить непрошенных гостей на порог – порицания было не избежать.

Во многих деревнях был популярен ритуал «ряженья». Все желающие принять участие в действе наряжались во что душе было угодно. Главное условие: не быть узнанным. Затем ряженные устраивали целые представления с веселыми сценками из повседневной жизни. Особенностью таких постановок было их полное безмолвие, чтобы не выдать себя новоиспеченные актеры молчали, а для выражения задуманного использовалась пантомима и танцевальные движения.

Завершались разудалые праздничные гуляния окунанием в ледяную воду проруби на Крещение. Этот обряд по преданию должен смыть все грехи и очистить и тело, и душу от всей скверны.

Чем заняться в Карелии на новогодние праздники?

Празднование Нового года в Карелии непременно подарит целый спектр ярких эмоций и впечатлений. Это именно то место, где лучше всего ощущается атмосфера зимнего праздника. Здесь можно по-настоящему забыть обо всех насущных проблемах и искренне поверить в чудеса.

От бескрайних карельских просторов, плотно укрытых кипельно-белым покрывалом; вальяжных вековых сосен, чьи макушки украшают высокие снежные шапки; задумчивых озер, зеркальная гладь которых покрыта слепящей на солнце ледяной коркой, по-настоящему захватывает дух. Это неотразимое сказочное царство, сотворенное самой природой, которым хочется любоваться как можно дольше.

Насладиться сполна красотой окружающих ландшафтов можно во время неспешной прогулки на лыжах. Любители экстремальных ощущений могут бороздить местные просторы на снегоходах. Одним из популярных видов зимнего отдыха в Карелии является катание на собачьих упряжках. Такое времяпрепровождение приводит в восторг как детей, так и взрослых. Заряд положительных эмоций от общения с природой в сопровождении милейших четвероногих обеспечен.

Карелия славится своими богатыми рыбными местами. Зимой здесь открываются неограниченные возможности для подледной рыбалки. А приготовленное блюдо из пойманного трофея станет наилучшей наградой за непростое испытание карельским морозом. Идеальным завершением такого дня станет посещение русской бани или финской сауны, которые помогут снять усталость и подарят заряд бодрости для последующих свершений.