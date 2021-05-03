Зоологический заказник «Кижский» получил свое название благодаря расположению на архипелаге множества скалистых островков – шхер – в акватории Онежского озера. Ввиду особой ценности и уникальности местной флоры и фауны относится к землям Федерального значения и охраняется государством.

Особенности

Дата создания – 1989 год. Площадь – 50 тыс. гектаров. Входит в состав Водлозерского национального парка.

Наиболее значимыми и особо охраняемыми территориями являются:

Олений остров (южный);

Боярщинковское, Петриковское и Замошское болота;

места гнездовья птиц, внесенных в «Красную книгу России» - прежде всего белохвостых орланов, скоп, сапсанов, беркутов, малых лебедей и др.

Помимо флоры и фауны, археологическую ценность представляют несколько древнейших мест стоянок «хомо сапиенс» времен мезолитической и неолитической эпох.

Частью Кижского заказника служит музей-заповедник «Кижи» на одноименном острове. Общая площадь живописных шхер составляет почти 150 кв.км. Каждый из скалистых островков уникален и отличается от других составом каменных пород, почв, растительности и т.д.

Даже для столь удивительного края, как Карелия, заказник «Кижский» признается одним из наиболее красивых ее мест.

Растительный мир

Согласно данным биологов, на островках и болотах произрастает 423 разновидности растений. Наиболее распространены:

вязы;

липы;

ольховые;

осины;

березы;

сосны;

ели.

Встречаются также заросли дикой черемухи, ягодные деревья из семейства рябиновых.

Животный мир

На сравнительно небольшой территории заказника «Кижский» обитает большинство животных, характерных для карельского края. Здешние леса богаты:

кабанами;

лосями;

волками;

лисами;

бурыми медведями;

зайцами;

горностаями;

хорьками;

белками.

Широко распространены также норки американской разновидности – порядка 1-2 семей на каждые 5 км извилистого побережья. Гораздо реже встречаются выдры.

Пернатые

Шхеры – идеальное место для птичьих гнездовий. Только откладывающих кладки яиц птиц в «Кижском» насчитывается 172 вида – как оседлых, так и мигрирующих. Среди них наибольшее представительство у таких пернатых:

крохалей;

крякв;

речных крачек;

сизых чаек;

куликов-«перевозчиков».

чернозобых гагар;

клуш и пр.

Из любимых охотниками пернатых наибольшее количество белых куропаток, рябчиков и тетеревов.

Особо охраняются:

белоспинные дятлы;

скопы;

коростели;

серые журавли;

белохвостые орланы;

беркуты.

Охрана и запреты

Уровень охраны заказника примерно равноценен таковой в парках национального значения. Плаванье моторных и парусных лодок разрешено, но только на маршрутах общественного пользования.

Свободное посещение, вылов рыбы, сбор даров природы разрешается только местным жителям, а также сотрудникам музея и парка.

Разбить лагерь на ночь допускается, но исключительно в местах, для этого предназначенных и специально указанных.

Посещать места гнездовий птиц в период кладки и выращивания потомства воспрещается, как и охота (как правило – до 1 августа).

Запрещены также вырубка леса, любые геологические, мелиорационные работы и использования ядохимикатов при выполнении местными жителями сельскохозяйственных работ. Смотрите все наши Туры на остров Кижи и выбирайте удобный.