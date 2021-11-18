Сегодня город Вытегра на восточном берегу Онежского озера административно относится к Вологодской области. Однако исторически Вытегорье всегда было связано с соседней Карелией. Оба края обладают схожим ландшафтом, флорой, фауной, расположены на одной водной артерии и с древнейших времен были заселены одними и теми же племенами лопи, веси и чуди.

Ранняя история Вытегорья

Своим названием город обязан одноименной реке. В переводе с местных финно-угорских наречий это слово означает «озерная река», либо «река, богатая рыбой». С XIII века регион входил в состав Новгородского княжества.

К началу XV столетия на месте будущего города уже находился Вытегорский погост. Еще через 100 лет на берегу реки активно функционировал постоялый двор «Гостиный берег», где останавливались на ночлег новгородские и заморские купцы. С 1492 года упоминания о нем постоянно встречаются в хрониках.

От Петра до Екатерины

Следующий виток развития регион получил при Петре I. Один из величайших русских царей приказал обустроить торговый путь из Архангельска в новую столицу, Санкт-Петербург. Новый тракт должен был пролегать вдоль рек, поскольку по ним было удобнее и быстрее перевозить товары. Одним из водных перекрестков на этом водном пути, позднее названном Мариинским, было место слияния двух рек – Вянки и Вытерги. А посему, согласно повелению Петра, в 1715 году здесь было заложено крупное поселение «Вянгинская пристань», построенное завезенными крестьянами и мастеровыми.

На берегу реки заложили верфи, и построенные суда отправлялись через Онегу и Карелию в столицу. Прошло еще 60 лет, и дело своего предшественника окончательно завершила Екатерина Великая. Ее указ от 20.12.1773 года гласил: «Высочайшею Императорского Величества конфирмацией повелеваем учредить на сем месте город именем Вытегра».

Новоиспеченный российский судостроительный град начал быстро расти. К концу XVIII столетия здесь работало более 10 заводов и фабрик. Предприятия массово производили судовую металлическую оснастку, канаты, парусину, доски и гвозди. Ежегодно с верфей спускалось на воду свыше 100 кораблей, преимущественно галиотов. Изображение кормы такого судна с установленным на ней флагом стало официальным гербом города.

Вытегра в XIX - XX веках

Только в XIX столетии давний план царя Петра стал воплощаться в жизнь по-настоящему. Создание Мариинской водной системы началось с соединения реки Вытегры и соседней Ковжи. Между водными артериями был прорыт канал, на котором обустроили систему из восьми шлюзов. Строительство продолжалось девять лет – с 1801 по 1810 год. После этого по Мариинке было торжественно открыто постоянное судоходство.

Водный путь оказался настоящим «мостом» между срединной Россией и Северной Европой. Через Вышегорье и Карелию проходили тысячи судов в год. Почти все население Вышегорского уезда было занято обслуживанием судоходства. Местные ремесленники нанимались на суда матросами и лоцманами, работали на верфях, ходили на соймах и галеотах до Петербурга и Кронштадта.

Вытегра превратился в крупнейший порт и торговый центр Олонецкой губернии, а также второй после Петрозаводска город по численности населения. В определенный период при императорском дворе даже рассматривался вопрос о назначении города новой губернской столицей.

Только через 150 лет, в 1964 году, Мариинский водный путь официально стал частью самого длинного в мире Волго-Балтийского пути между Рыбинском и Санкт-Петербургом. Но на всей его протяженности в 1100 км наиболее разветвленная сеть гидросооружений так и осталась в Вытегорском районе.

Достопримечательности Вытегры

Город известен множеством достопримечательностей, отражающих его официальную 300-летнюю историю.

1. Светские архитектурные постройки.

Практически полностью сохранились в «старой», правобережной части Вытегры. Наиболее привлекательны: • старинные особняки купцов и чиновников – 18-19 век; • центральная площадь – архитектурный ансамбль первой половины 19 века; • «Зимостой» – порт, где швартуются суда, своеобразная «визитная карточка» города.

2. Храмы и часовни

Среди них выделяются: • Воскресенский собор – реставрирован, здание 1796-1800 г.г. первоначальной постройки; • Храм Сретения Господня на Красной горе (1873 г.) – самой высокой точки города в левобережной части; • Часовня Исаакия Далматского – небольшая, но абсолютно уникальная постройка XIX века, классический образец русского резного зодчества; • в прилегающих к городу деревнях – церковь Илии Пророка (1699 г.) в Самино и церковь Богоявления Господня (1733 г.) в Палтоге.

3. Современные достопримечательности

Жителей и гостей города наиболее привлекают: • Дендропарк им. Н.Клюева – был открыт в 2014 году, расположен вокруг храма Сретения Господня, посвящен талантливейшему местному поэту времен «Серебряного века». В центре парка расположен памятник поэту, изображенного с птицей на руке. • Маяк на месте бывшей речной пристани. С его смотровой площадки открывается прекрасный вид на первый из семи шлюзов знаменитой Мариинской гидросистемы – шлюз №1 имени Святого Сергия.

На момент первоначальной постройки «Мариинка» считалась выдающимся и не имеющим себе равных гидротехническим комплексом. На Всемирной выставке 1913 года в Париже проект была удостоен Большой золотой медали и признан шедевром российской инженерной мысли.

Чрезвычайно красив, особенно летом, и сам город. Его улицы и парки утопают в зелени, а набережная и природные пляжи привлекают любителей солнечных и речных ванн.