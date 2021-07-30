Карельская деревня Варишпельда

Варишпельда – старинная карельская деревня, расположенная в Пудожском районе в самом сердце Водлозерского национального парка. В настоящее время в населенном пункте нет постоянных жителей.

Географическое положение

Деревня находится на побережье одноименного залива. От Водлозера населенный пункт отделяет узкий, продолговатый мыс Утиннаволок.

Краткая история поселения

Первые письменные упоминания о селении, раскинувшемся на живописном берегу залива Варишпельды, датированы серединой 16 века. В писцовых книгах Обонежской пятины оно указывается как «нежилая деревня на Вороньем поле». Позднее местные земли были переданы для обработки и заселения соседним общинам. Все деревенские дома располагались в одну линию вдоль уступа над озером, а лучшие земельные участки были отведены для пахоты. Но по последним данным археологических исследований местные земли были освоены прибалтийско-финскими народами еще в 11-12 веке.

Наиболее активный виток развития поселения пришелся на период с 18 по начало 20 века. К 1905 году в деревне проживало всего 67 человек. Великая Отечественная война окончательно опустошила местные земли: после ее завершения в селе осталось лишь 3 вдовы с малолетними детьми. Через десятилетие поселок и вовсе опустел.

К концу 20 века практически все деревянные сооружения поселка были безвозвратно утрачены. До наших дней в первозданном виде сохранилась лишь небольшая деревенская часовня во имя Тихвинской Божией матери, построенная в 19 столетии местными крестьянами на самой высокой точке поселка. Ее внутреннее и внешнее убранство отличается скромностью и сдержанностью. Это единственная постройка во всем Водлозерье, не пострадавшая от массовых гонений 20 века на православные святыни. аришпельдская часовня всегда использовалась по своему прямому назначению.

В конце 20 века большинство деревянных строений было реконструировано. Сегодня деревня является примечательным местом для ценителей экологического туризма.

В поселке регулярно проводятся различные этно-фестивали и художественные выставки, отмечаются фольклорные праздники.

Что посмотреть: интересные места и достопримечательности

На территории населенного пункта находится несколько жилых двухэтажных деревянных домов, экстерьер и интерьер которых воссоздан с соблюдением всех традиций северного зодчества 18-19 веков. Каждый желающий может максимально полно ощутить самобытную атмосферу крестьянской жизни того времени. В хозяйственных дворах размещены экспозиции с аутентичными предметами ежедневного крестьянского обихода.

Варишпельда – еще и образец успешного внедрения экологических технологий в жизнь. Здесь функционирует собственная электростанция, оснащенная ветрогенератором и солнечными батареями.

Для любителей трекинга по деревне и ее окрестностям проложена экологическая тропа протяженностью в 40 км. Через населенный пункт также проходит старинная Монастырская тропа – древний путь паломников.

Помимо старинной крохотной часовни, на территории деревни находится еще одна православная церковь, возведенная в 2009 году во имя Спаса Нерукотворенного.

На мысе Утиннаволок поблизости от поселения находится крупнейшее в Карелии скопление ритуальных деревьев «карсикко». По финно-угорским традициям в день важного или торжественного события членами общины обрубались хвойные деревья для придания им специфической формы.

Еще одной необычной деревенской достопримечательностью является сосна-часовня, в которую врезаны старообрядческие иконы и подсвечники.

Как добраться

Чтобы посетить старинное поселение, необходимо сначала доехать на автомобиле или общественном транспорте до карельской деревни Куганаволок, затем переплыть залив на арендованном моторном судне. Зимой водоем можно преодолеть на снегоходе или лыжах.

Координаты для навигации: 62.411726, 37.012090.