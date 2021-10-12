На границе Северной Карелии и Ленинградской области расположена уникальная территория – Северное Приладожье. Природно-историческая ценность этого района заключается в невероятном по красоте ландшафте.

Особенно поражает всех, кто впервые попадает в этот край, удивительные Ладожские шхеры, прозрачные реки в скалистых ущельях и знаменитый архипелаг Валаам с живописными деревушками.

Ладожские шхеры

На шведском «шхера» означает отвесную скалу, нависающую над рекой, фьордом или морем. В Северном Приладожье такими склонами обладают почти все многочисленные острова.

Проливы между ними настолько узкие и извилистые, что стали причиной возникновения отдельного термина – «шхериться». Буквально он означает «прятаться между скал» и часто употребляется карелами на практике. В этом крае часты сильные ветра, и чтобы лодки на огромном озере не перевернуло порывом, рыбаки на время уводят их в шхеры.

Бараньи лбы

В последний Ледниковый период Северное Приладожье полностью покрывали ледники. Около 14 тыс. лет назад они стали отступать. К 10-тысячному году до нашей эры льды ушли полностью, но при отступлении сгладили вершины невысоких гор и холмов. В результате их форма стала напоминать «бараний лоб» - покатый верх и резкий обрывистый склон, что характерно для Карелии, Скандинавии и северной Канады.

Еще одним следом движения древних ледников стали «насечки» на горных склонах. Глубокие борозды в камне оставляли гигантские глыбы льда, когда ледяные плиты вставали дыбом, образуя торосы.

Озы

Вторая известная достопримечательность края – «озы». Так здесь называют длинные прибрежные участки, покрытые песком и крупной каменной галькой. Необычность любой озовой гряды в том, что валуны в ней крупные и очень гладкие. Это тоже следствие отступления ледников, которые отшлифовали гранитную поверхность камней.

Наиболее известная из насыпей, длиной около 10 метров, находится на берегу озера Лоухиярви. Остальные участки короче, либо валуны в них перемежаются песчаными участками.

Девичья скала

Северное Приладожье расположено в сейсмически активной зоне, и землетрясений эти края пережили немало. В результате многочисленных подземных толчков силой до 9 баллов образовался рельеф, изобилующий обрывистыми скалами и расщелинами.

Одной из красивейших скал является «Девичья скала», возвышающаяся над заливом Меллойстен-лахти неподалеку от Сортавалы. Название связано с красивой легендой, повествующей о событиях времен Шведских войн. По сюжету именно с обрыва этой горы спрыгнула в море местная девушка, чтобы не попасть в руки шведских воинов. По-фински «Девичья скала» звучит как Нейтсютриутта

Разбойничья гора

Практически с каждой возвышенностью Северного Приладожья связана какая-то история. Не является исключением и Разбойничья гора, расположенная на западном берегу озера Ристиярви. В десятку самых крупных она не входит – ее высота всего 85 метров. Но склоны горы пологие, а потому подножие простирается на 400 м в длину и 150 м в ширину.

Росвокаллио (именно так звучит ее название по-фински) приобрела известность не своими габаритами. Во-первых, она изобилует множеством пещер, входы в которые часто не видны из-за огромных каменных валунов, достигающих высоты двухэтажного дома. Во-вторых, этот пещерный лабиринт стал причиной популярности горы у разбойников.

По легенде, в древние времена Росвокаллио служила пристанищем всех, кто был в неладах с законом. В пещерах могли одновременно жить тысячи людей, а появление их буквально «из ниоткуда» пугало местных жителей и даже представителей властей.

Жилось здесь преступникам вполне вольготно, пока в дело не вмешалась сама природа. Очередное землетрясение завалило почти все входы, большинство разбойников погибло, а напоминанием о могучем толчке служат многочисленные валуны.

Воттоваара

Гора Воттовара поднимается на 400 метров и считается самой загадочной вершиной региона. Ее ландшафт поражает даже бывалых путешественников и выглядит как картина из фильмов о неандертальцах.

Плоские каменные валуны выступают прямо из-под земли. Из мшистой почвы поднимаются редкие, низкие, с изогнутыми стволами деревья. На плоском плато кое-где встречаются постройки из камней, предназначение и возраст которых неизвестны.

Наиболее распространенная версия гласит, что строительство было связано с религиозными обрядами. Древние карелы приписывали горе целительные свойства. А туристам по сей день говорят: «По легенде, если прикоснуться ладонью к валуну на Воттоваре, можно вылечить болезнь или исполнить любое желание».

Местный ландшафт настолько удивителен, что в 2021 году сюда – и уже не в первый раз – приезжала команда RussiaDiscovery.

По их рекомендациям, каждому туристу обязательно надо увидеть такие места, не упомянутые в списке.