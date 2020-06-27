ЖД билеты в туре «Жемчужное ожерелье Карелии»

Добрый день, дорогие друзья! Совсем скоро Вы отправитесь в свое путешествие по Карелии, в рамках нашего тура «Жемчужное ожерелье Карелии». Чтобы Ваш отдых прошел максимально комфортно, не забудьте заранее позаботиться о билетах. Железнодорожные билеты можно купить за 90 суток до отправления. Билеты можно купить в кассах любого вокзала России, а также на официальном сайте РЖД: pass.rzd.ru Есть возможность прибытия в Петрозаводск на автобусе из города Санкт-Петербург, автобусного перевозчика ECOLINES: ссылка на сайт перевозчика. Кроме того, Вы можете прилететь в Петрозаводск на самолете. В наш город летает самолет из Москвы (авиакомпания ПОБЕДА) и Череповца, Адлера, Симферополя, Архангельска, Хельсинки (авиакомпания СЕВЕРСТАЛЬ).

1 ЧАСТЬ: ПРИБЫТИЕ В ПЕТРОЗАВОДСК. Вы можете выбирать для своего прибытия в Петрозаводск любые удобные поезда. Мы встретим Вас в любом случае. Идеальный вариант для тех, кто едет из Москвы, это поезда №018 (прибытие в Петрозаводск в 7:50) или №092 (прибытие в Петрозаводск в 9:18).

Если Вы хотите лететь в Петрозаводск самолетом, то из Москвы в Петрозаводск летает авиакомпания ПОБЕДА. Рейс №DP281. Полет занимает всего 1,5 часа но есть несколько НО:

Это «Победа» — значит все может пойти не так, как Вы планировали. Нет регулярности рейсов — постоянные изменения в расписании. Скорее всего время Вам не подойдет (но оно меняется постоянно и может именно в тот день когда Вам нужно — самолет будет прилетать в Петрозаводск в первой половине дня). Для жителей Петербурга предлагаем следующие варианты: К сожалению, РЖД в угоду своим коммерческим интересам, без удовлетворения человеческих потребностей в спокойном ночном переезде на поезде — убрал ночной поезд в Петрозаводск из Петербурга в ночь с субботы на воскресенье — для того чтобы люди покупали поезд «Ласточка» в этот не популярный для поездов день. Таким образом:

Есть очень неудобный поезд с прибытием в Петрозаводск в 3:05 ночи — №022Ч. Это будет достаточно тяжело. Вы можете выбрать поезда с отправлением из Петербурга ночью или ранним утром, но прибытием в Петрозаводск в районе 12:00 — №160В (из Петербурга в 0:44) или Ласточка (комфортная скоростная электричка нового типа) №804Ч (из Петербурга в 6:32):

При выборе данного варианта — мы Вас обязательно встретим и присоединим к группе, как раз к обеду и второй части экскурсионного дня. 3) Есть вариант ночного автобуса компании ECOLINES с отправлением из Петербурга в 23:00 и прибытием на автовокзал Петрозаводска (10 минут пешком до ЖД вокзала) в 7:00. Автобусы очень комфортабельные у данного перевозчика, хотя и ночь в автобусе — достаточно тяжело в любом случае. Обратите внимание, что наш экскурсионный автобус подъезжает на ЖД вокзал в 7:30 и мы начинаем встречать Вас с этого времени — до 7:30 Вы можете отдохнуть в комнатах ожидания вокзала или прогуляться по площади / зайти в пекарню Беккер (круглосуточная), где готовят вкуснейшие булочки и варят вкусный кофе. Ну и не стоит забывать про вариант приезда в Петрозаводск на 1 день до начала тура. Это предложение действительно не только для наших дорогих петербужцев, но и для всех остальных. Вы можете приехать на 1 день раньше — мы обязательно встретим Вас на ЖД вокзале / в аэропорту и заселим в гостиницу. Стоимость размещения (дополнительный день) в гостинице Cosmos — 4900 рублей за номер. Если Вам требуется данная услуга — обязательно напишите нам, мы забронируем для Вас номер. Трансфер с ЖД вокзала / аэропорта в день приезда + на следующий день на ЖД вокзал к группе — бесплатно (при заказе гостиницы у нас). Завтрак первого дня — в гостинице «Шведский стол», на вокзал мы привозим Вас к группе уже после завтрака. 2 ЧАСТЬ: ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА (СЕМИДНЕВНАЯ ПРОГРАММА). Для тех, кто приезжает в тур на 7 дней (без Соловков), необходимо покупать билеты из Петрозаводска. Экскурсионный день заканчивается в 17:30. В связи с этим Вам подойдут следующие билеты: Для жителей Петербурга это может быть поезд «Ласточка» №805 в 18:00 (ночной поезд, как мы писали выше, по субботам отменен в угоду Ласточке)

Для тех, кому нужно доехать до Москвы, это могут быть поезда №017 в 21:00 и №091 в 21:10. Вы сможете оставить вещи в камере хранения и немного погулять по Петрозаводску вечером, либо посидеть в кафе.

Также есть возможность улететь самолетом ПОБЕДЫ в Москву, но надо учитывать, что в таком случае Вы пропустите экскурсионный день, так как самолеты по субботам улетают в Москву с утра (обычно в 10:30 или 12:00). Кроме того, Вы можете продлить свой отдых и остаться еще на один день в Петрозаводске. Мы обязательно отвезем Вас на следующий день в аэропорт или ЖД вокзал. Стоимость размещения (дополнительный день) в гостинице Cosmos — 4900 рублей за номер. Если Вам требуется данная услуга — обязательно напишите нам, мы забронируем для Вас номер. Трансфер на ЖД вокзал / аэропорт — бесплатно (при заказе гостиницы у нас). 3 ЧАСТЬ: ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДА КЕМЬ (ПОСЛЕ СОЛОВКОВ). Для тех, кто едет с нами на Соловки, есть несколько вариантов отправления домой, просьба внимательно изучить все варианты и обязательно написать нам о том, какой вариант Вы выбрали и какие билеты купили — это очень важно. До 2020 года с Соловков можно было добраться водным транспортом до 2 карельских городов- Беломорск и Кемь. К нашему огромному сожалению, рейс Соловки-Беломорск отменен и больше не существует, уехать теперь можно только в город Кемь — это единственный оставшийся вариант. Путь с Соловков до города Кемь — короче, чем до Беломорска и занимает всего 2 часа. В зависимости от выбранного варианта поезда и отправления домой, у туристов есть 2 варианта — вариант с отправлением в 16:00 (для тех кто уезжает из Кеми в Санкт-Петербург в 19:21) и вариант с отправлением из Соловков в 19:00 (для тех у кого ночные поезда в Москву). Рекомендуем для тех, кому необходимо добраться до Санкт-Петербурга, поезд №021Ч (отправление из Кеми в 20:39). Мы отвезем Вас с морского порта на ЖД вокзал и проконтролируем процесс Вашей посадки на поезд.

Рекомендуем для тех, кому необходимо добраться до Москвы, поезд №285А (отправление из Кеми в 01:45, уже следующего дня). Мы отвезем Вас с морского порта на ЖД вокзал (будем на вокзале примерно в 22:00). Еще один вариант — поезд #293А, но его ждать еще дольше. На вокзале придется ждать поезда с 22:00 (примерно) — т.е. около 3,5 часов. Вокзал безопасный, охраняемый — хоть и совсем небольшой.

К сожалению, в этом году РЖД не пошел на уступки туристическим компаниям, и сделал этот поезд очень поздним. В более ранние годы он отбывал из Кеми в час ночи. Повлиять на это мы не как не смогли. Поэтому, предлагаем рассмотреть следующие, альтернативные варианты: Один из основных вариантов — это остаться на ночь в городе Кемь. Мы отвезем Вас в гостиницу, Вы поспите, с утра позавтракаете и доедете на такси до ЖД вокзала (20 минут в пути). Поезда на Москву — №015 (отправляется из Кеми в 06:48) и №091 (отправляется из Кеми в 10:13). Стоимость размещения (дополнительный день) в гостинице в Кеми — 5900 рублей за номер (с завтраком). Если Вам требуется данная услуга — обязательно напишите нам, мы уточним, возможно ли забронировать для Вас номер. Второй вариант — это отправиться на нашем автобусе в Петрозаводск. Мы всегда отправляем транспорт за нашим экскурсоводом в Кемь и можем также взять Вас с собой. В таком случае, мы приедем в Петрозаводск около 12 вечера того же дня. То есть это будет шестичасовой переезд, достаточно утомительный — но нам в любом случае нужно отправлять машину за экскурсоводом. Стоимость данной услуги высокая, так как перевозчики берут огромные деньги за этот километраж — 3500 рублей с человека. Поэтому, если что — можете рассмотреть варианты переезда на поезде из Кеми до Петрозаводска, но имейте ввиду и такой вариант. Надеемся, мы смогли очень полно и объемно донести до Вас эту необходимую информацию. Очень просим Вас, написать нам, когда купите билеты — какие именно Вы взяли поезда и требуются ли Вам дополнительные услуги (трансферы, дополнительное проживание и тд). Как всегда, если у Вас будут вопросы — пишите или звоните, мы с радостью на все ответим! До скорой встречи в Карелии! С уважением, команда турфирмы «Золотое кольцо Карелии»