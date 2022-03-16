Пряжинский район находится на юге республики Карелия. Он имеет статус национального района и находится между Ладожским и Онежским озерами. Граничит с Ленинградской областью и 5 регионами Карелии. Это регион Крайнего Севера. Административный центр – пгт Пряжа.

Рельеф и климат

В основном рельеф региона равнинный. На востоке есть Олонецкая возвышенность, на которой многочисленные моренные холмы сменяются межморенными понижениями.

Здесь проходит водораздел Ладоги и Онеги, поэтому много рек и озер. Протекают здесь Шуя, Совда, Важинка. Среди озер стоит выделить Сямозеро, Шотозеро, Ведлозеро и другие. В целом 10% территории занимают водные объекты. В водоемах водятся 15 видов рыб, от окуня до хариуса.

Смешанные леса чередуются с сосновыми участками. Встречается много болотистых зон, на которых произрастает клюква и морошка.

Здешняя погода переменчива, климат преобладает умеренно континентальный, но мягкий. Благодаря Атлантическим потокам зимы теплые и снежные (в среднем -11℃), а лето короткое и прохладное (+ 16℃).

Исторический очерк

Археологи обнаружили на пряжинской земле стоянки древних людей возрастом около 10 тысяч лет. Первые полноценные поселения, появились здесь в XVI веке, когда сюда пришли карелы-ливвики. Они занимались охотой, рыболовством и собирательством.

Отличительной особенностью этой народности было умение работать с металлом. Это подтверждается найденными остатками каменных горнов, кованых земледельческих орудий и подков. А после открытия в Петрозаводске металлургического завода, вся руда перевозилась на переработку. Было здесь и свое производство – Топорецкий и Тулмозерский заводы.

Современное летоисчисление края началась в 1930 году, когда был создан Пряжинский район слиянием двух ранее существовавших Святозерского и Сямозерского районов. В годы ВОВ на оккупированной земле действовала тюрьма оккупационной власти и концентрационный лагерь. В послевоенный период к региону присоединили Ведлозерский регион. В 1966 году территория получила статус национального муниципального образования.

Современные реалии региона

В состав региона входит 7 муниципальных образований, одно из которых – городское поселение. Население составляет около 14 тысяч человек. В национальном плане среди жителей преобладают русские (52%) и представители коренных карельских народностей: ливвики и людики (31%).

Здесь развита мясо-молочная отрасль, изготовление стройматериалов, есть форелезаводческие комплексы, лесозаготовка.

Количество зарегистрированных субъектов рынка – более 350 единиц. Объем собственного производства составляет около 100 млрд.руб.

Регионообразующие предприятия: