Пряжинский район находится на юге республики Карелия. Он имеет статус национального района и находится между Ладожским и Онежским озерами. Граничит с Ленинградской областью и 5 регионами Карелии. Это регион Крайнего Севера. Административный центр – пгт Пряжа.
В основном рельеф региона равнинный. На востоке есть Олонецкая возвышенность, на которой многочисленные моренные холмы сменяются межморенными понижениями.
Здесь проходит водораздел Ладоги и Онеги, поэтому много рек и озер. Протекают здесь Шуя, Совда, Важинка. Среди озер стоит выделить Сямозеро, Шотозеро, Ведлозеро и другие. В целом 10% территории занимают водные объекты. В водоемах водятся 15 видов рыб, от окуня до хариуса.
Смешанные леса чередуются с сосновыми участками. Встречается много болотистых зон, на которых произрастает клюква и морошка.
Здешняя погода переменчива, климат преобладает умеренно континентальный, но мягкий. Благодаря Атлантическим потокам зимы теплые и снежные (в среднем -11℃), а лето короткое и прохладное (+ 16℃).
Археологи обнаружили на пряжинской земле стоянки древних людей возрастом около 10 тысяч лет. Первые полноценные поселения, появились здесь в XVI веке, когда сюда пришли карелы-ливвики. Они занимались охотой, рыболовством и собирательством.
Отличительной особенностью этой народности было умение работать с металлом. Это подтверждается найденными остатками каменных горнов, кованых земледельческих орудий и подков. А после открытия в Петрозаводске металлургического завода, вся руда перевозилась на переработку. Было здесь и свое производство – Топорецкий и Тулмозерский заводы.
Современное летоисчисление края началась в 1930 году, когда был создан Пряжинский район слиянием двух ранее существовавших Святозерского и Сямозерского районов. В годы ВОВ на оккупированной земле действовала тюрьма оккупационной власти и концентрационный лагерь. В послевоенный период к региону присоединили Ведлозерский регион. В 1966 году территория получила статус национального муниципального образования.
В состав региона входит 7 муниципальных образований, одно из которых – городское поселение. Население составляет около 14 тысяч человек. В национальном плане среди жителей преобладают русские (52%) и представители коренных карельских народностей: ливвики и людики (31%).
Здесь развита мясо-молочная отрасль, изготовление стройматериалов, есть форелезаводческие комплексы, лесозаготовка.
Количество зарегистрированных субъектов рынка – более 350 единиц. Объем собственного производства составляет около 100 млрд.руб.
Регионообразующие предприятия:
ЗАО «Шуялес»;
ООО «Прионежская горная компания»;
АО «Эссойла»;
ОАО «Совхоз Ведлозерский»;
ООО «Рыбное хозяйство «Гонганалицкое».
Пряжинский район – территория, которая не оставит равнодушными тех, любит активный туризм, и тех, кому интересно историческое и культурное наследие. По документам здесь насчитывается около 350 различных локаций и территорий, входящих в обязательный список для посещения. В «наличии» целые деревни-музеи: Корза, Кинерма, Рубчойла.
Среди археологического достояния выделяют стоянки первобытных людей, медеплавильную мастерскую I тысячелетия до н.э. в Каменьнаволоке и промысловый стан Кинеярви.
До сегодня сохранилось более 120 архитектурных локаций, представленных домами, хозпостройками, культовыми церковными сооружениями. Среди последних культурно ценные часовни XVI-XIX веков: Сошествия Святого Духа в деревне Ахлойла, Смоленской Богоматери в деревне Кинерма и Николая Чудотворца и Ильи Пророка в деревне Чуйнаволок.
Любители истории обязательно пометят на своих туристических маршрутах руины Топозерского доменного завода в селе. Крошнозеро и Тулмозерского завода в селе Колатсельга, а также точку размещения тюрьмы и концлагеря периода ВОВ в деревне Киндасово.
Стоит отметить, что в каждой деревне и поселке есть на что посмотреть. Так пгт Пряжа появился путем слияния 3 деревень конца XVI века. До 60-х годов ХХ столетия в ней были только старинные дома, а после начали отстраивать и модернизировать село, появились мощеные улицы, многоэтажки. Сейчас действует Молодежный центр, в котором работают несколько кружков и школ, а в ДК занимаются различные ансамбли и коллективы. По сути, в пгт есть все для культурного отдыха и туризма: гостиница, места для питания, магазины, спорткомплекс, этнокультурный центр. От «старой деревни» осталось несколько домов, таких как Дом Марковых. Строение – самое старое в поселке, ему более 100 лет.
У въезда в дер.Кяргеля находится Поклонный Крест. Он вырезан вручную из дерева и установлен на кубическом основании. Это редкий экземпляр с рельефной резьбой и монохромной росписью.
Село Ведлозеро интересно тем, что в нем в марте проводятся национальные «Деревенские игры», а с1702 года открыта церковь Пророка Ильи.
Деревня Киндасово известна своими «рассказчиками». Это кладезь баек, анекдотов и «правдивых» историй. Здесь даже проводится Международный фестиваль юмора «Киндасово», а для того, чтобы погода не испортилась, назначают переговорщика с погодой. В 1972 году вышла книга баек «Kaskuja. Были-небылицы». Около деревни действует музей культовых сооружений. Главный экспонат – каменный лабиринт. Размещены в музее и саамские кромлехи, и сейды.
Настоящим памятником деревянного зодчества карел-ливвиков по праву является дер. Кинерма. Это и часовня Смоленской Богоматери и крестьянские дома и бани «по-черному». Особый антураж создает Дом Егоровых – 5-стенное строение. Как и везде в Карелии хозпостройки размещались под одной крышей с жилой частью. По сути ,это самодостаточный дом зажиточных крестьян, т.к. в нем есть отдельные места для складирования мяса, рыбы, ягод, инструментов. Благодаря проекту по возрождению деревень, Кинериа постоянно «ремонтируется» ,что способствует развитию и туризма в регионе. Дер. Котчура «сохранила» часовню Иоанн Богослова.
Кудалма известна тем, что на базе питомника спортивных ездовых собак «Кудама» действует клуб по ездовому спорту «Karelian Sleddog Team» и проводятся национальные и международные соревнования. Соответственно, развитие туризма и спорта открывает перспективы дальнейшего процветания региона.
Деревушка Чална – родина Талви Укко. Здесь карельский Дед Мороз проживает с оленями, ездовыми собаками.
В кладбищенской роще в дер. Чуралахта возведена вначале XIX века часовня Алексадра Свирского.
У поселка Кроношозеро бьет крупнейший в Карелии родник «Кроношозерский». Его дебит 60-70 л/с, вода пресная, минерализация 90мг/л. В воде присутствуют железо, магний и кальций, которые оседают на дне Мельничного ручья.
Среди рукотворных современных объектов стоит выделить зоокомплекс «Три медведя». Он возведен на площади в 3 га на берегу Сямозера в 2004 году. Здесь в приближенных к природным условиям содержат медведей, рысей, кабанов, волков, рысей, дальневосточных леопардов, шиншилл, гималайского медведя, а также ряд птиц и других животных. Экскурсии проводятся в присутствии экскурсовода, который расскажет много интересного о каждом животном. Есть возможность прикормки. Здесь же можно разместиться в номерах и «отведать» баньку. Координаты 61°56′53″N, 33°24′24″E.
Около дер. Алекка построен уникальный парк развлечений «Шервуд». Он представляет собою веревочный парк, свитый как большая паутина между столетних сосен. Здесь посетители могут пройти «подвесные бочки», «лестницу в небо», скалодром. Это прекрасное место для проведения коллективного досуга, проведения корпоративов и тимбилдингов.
Через район проходит трасса «Кола», а также автомагистраль «Петрозаводск-С.-Петербург». Территория входит в перечень локаций международного туристического маршрута «Голубая дорога».
Паутина транспортных путей – 650 км. Организовано автобусное сообщение с Петрозаводском, С.-Петербургом, Сортовалой.
Есть ж/д линия Октябрьской дороги.