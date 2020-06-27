Подробно о туре «Жемчужное ожерелье Карелии»

Большая просьба — после покупки ЖД/авиа билетов написать нам на почту информацию как по прибытию, так и по обратному отправлению: время и номер поезда. Заранее спасибо! Распечатывать договоры, ваучеры и другие документы необходимости нет. При встрече мы выдадим Вам данные графики с расписанием всех экскурсий по дням и точным временем начала и окончания каждого экскурсионного дня. КАК ПРОИСХОДИТ ВСТРЕЧА НА ВОКЗАЛЕ? Наглядная схема устройства привокзальной площади Петрозаводска и организации встречи гостей туроператора «Золотое кольцо Карелии»

За 1 день до Вашего приезда, мы пришлем СМС с пожеланиями хорошей дороги и напоминанием, что мы встретим Вас в назначенное время. Для тех, кто приезжает за 1 день ДО, ночью или чуть позже (в 12:00) — мы напишем кто Вас будет встречать. Для тех, кто приезжает стандартными поездами (в районе 9 утра в день начала тура), также придет СМС с напоминанием, что мы Вас ждем. Встречаем мы всех с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии» на ЖД вокзале, со стороны города. Автобус будет стоять на вокзальной площади начиная с 8:30 утра. По прибытию, Вам нужно подойти к человеку с табличкой и сообщить свою фамилию (на кого оформлялся договор). Мы отметим Вас в списках и после этого можно будет оставить вещи в автобусе и отправиться на завтрак.

Примерно так наш менеджер встречает гостей на ЖД вокзале Петрозаводска (фото любезно предоставлено нашими туристами). КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Политика нашей компании разделяет обязанности экскурсовода и менеджеров. По любым вопросам, касающихся организаторской работы, каких-либо возможных ситуаций или вопросов, прочих моментов, звоните на телефон нашего офиса: +7 (911) 050-34-77. Мы всегда подскажем и сориентируем, сможем решить любые вопросы и какие-либо проблемы. Звонить можно круглосуточно, по не срочным вопросам с 8 до 24 — всегда рады. Не стесняйтесь — по практике прошлых лет: всегда кто-то, что-то, где-то забудет, потеряет. Иногда что-то заболит и нужно лекарство. Бывают разные ситуации — мы всегда стараемся решать их. Кроме того, по прибытию Вы познакомитесь с нашим экскурсоводом и она даст Вам свои контакты. С ней также можно созваниваться / переписываться в чатах (Вибер, вотсап). Но лишний раз, особенно по организационным вопросам, экскурсовода лучше не дергать — каждый должен заниматься своим делом. Также, наш офис находится по адресу: проспект Ленина, дом 3 и открыт с 9:00 до 21:00 — Вы всегда можете зайти к нам и пообщаться лично, так как гостиница Cosmos находится в 5ти минутах от нас. ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ? Вопрос про вещи, это вопрос, в первую очередь, про погоду. Погода в Карелии очень капризная и непредсказуемая. Тем более, Вы посетите как самый юг Карелии, так и самый Север — а это расстояние даже по прямой в 500 километров. Соответственно когда на Валааме плюс 25 и солнечно, на Соловках может быть 8 градусов тепла и ливень. И наоборот. Именно поэтому, в наш тур «Жемчужное ожерелье Карелии», мы советуем всем брать вещи на все случаи жизни. Что поделать — лучше быть подготовленным. При этом, в Карелии бывает лето и бывает жарко. Яндексу и гуглу, а также Гисметео доверять у нас не приходится — прогноз точен максимум на 2-3 дня вперед. Местные жители следят за погодой в данной группе в Вконтакте: Погода в Петрозаводске и Карелии — там прогноз максимально точен. Из списка обязательных вещей, мы советуем:

Удобная обувь (кроссовки) — 2 пары. Везде различные неровные поверхности и на каблуках будет сложно ходить. Кроме того, частенько можно промочить обувь, поэтому замена ей нужна в любом случае.

Средство от клещей и комаров. Каждое утро начинаем с опрыскивания одежды и открытых частей тела средствами от клещей и комаров. Они хорошо работают и будут Вам крайне полезны. А каждый вечер заканчиваем тем, что внимательно осматриваем свое тело, чтобы нигде не ползал клещ. В большинстве своем они не опасны, но предусмотрительность — наш лучший друг.

Куртка/Ветровка с хорошей ветро и влагозащитой. Обязательная вещь. Чтобы не заболеть, всегда лучше держать горло закрытым. особенно это касается островов, где могут быть достаточно сильные ветра. А влагозащитный материал поможет не промокнуть в случае дождя.

Большинство наших туристов купаются во время тура. Купальник / плавательные шорты будут не лишними, в т.ч. и на Соловках.

Медицинский полис и паспорт/свидетельство о рождении. Везде с собой их брать не обязательно, но документы нужны при заселении в гостиницы. Все остальное — по Вашему желанию и на основании Ваших потребностей/опыта. Мы предоставляем Вам удобные гостиницы, транспорт, любую помощь. Соответственно, по максимуму оберегаем Вас от различных неудобств. Тем более, Карелия это не край земли и всегда в шаговой доступности есть магазины / сервис. Но вышеперечисленные вещи — обязательны.

Мобильная связь: Лучше всего ловит в Карелии Мегафон. В населенных пунктах и в Петрозаводске — МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и ТЕЛЕ2, за городом Мегафон и МТС хорошо, Билайн и ТЕЛЕ2 будут периодически пропадать. В Петрозаводске 3G быстрый, за городом встречается редко.

Банки: Практически везде в республике можно оплатить банковской картой, но какой-то запас наличных средств Вам все же потребуется. Сбербанки в Петрозаводске на каждом шагу, много отделений ВТБ. Остальных банков мало, как правило по одному отделению, банкоматы других банков бывает сложно найти и их мало, поэтому, если Вы не используете Сбер или ВТБ, лучше позаботиться о наличных заранее.

Аптечка: У нас в автобусе и у экскурсовода, есть все необходимое, на все случаи жизни. Но если хотите — можете подстраховаться и взять свое.

Хорошее настроение — обязательно нужно взять с собой! 🙂 ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ? Большинство дней в туре Вы проведете в Петрозаводске. Вечерами мы предоставляем свободу действий — Вы можете самостоятельно гулять, сходить в музеи, посетить местные рестораны. Для ужинов, можем посоветовать следующие места: