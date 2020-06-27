Подробно о туре «Жемчужное ожерелье Карелии»

Уважаемые гости! Мы написали данный материал для всех, кто забронировал тур «Жемчужное ожерелье Карелии» в нашей компании «Золотое кольцо Карелии». Пожалуйста, внимательно изучите этот материал. Так, Ваш отдых пройдет максимально комфортно и Вы получите ответы на все возможные вопросы о подготовке к Вашему отдыху.
Большая просьба — после покупки ЖД/авиа билетов написать нам на почту информацию как по прибытию, так и по обратному отправлению: время и номер поезда. Заранее спасибо!
Распечатывать договоры, ваучеры и другие документы необходимости нет. При встрече мы выдадим Вам данные графики с расписанием всех экскурсий по дням и точным временем начала и окончания каждого экскурсионного дня.
КАК ПРОИСХОДИТ ВСТРЕЧА НА ВОКЗАЛЕ?
Наглядная схема устройства привокзальной площади Петрозаводска и организации встречи гостей туроператора «Золотое кольцо Карелии»
За 1 день до Вашего приезда, мы пришлем СМС с пожеланиями хорошей дороги и напоминанием, что мы встретим Вас в назначенное время. Для тех, кто приезжает за 1 день ДО, ночью или чуть позже (в 12:00) — мы напишем кто Вас будет встречать.
Для тех, кто приезжает стандартными поездами (в районе 9 утра в день начала тура), также придет СМС с напоминанием, что мы Вас ждем. Встречаем мы всех с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии» на ЖД вокзале, со стороны города. Автобус будет стоять на вокзальной площади начиная с 8:30 утра.
По прибытию, Вам нужно подойти к человеку с табличкой и сообщить свою фамилию (на кого оформлялся договор). Мы отметим Вас в списках и после этого можно будет оставить вещи в автобусе и отправиться на завтрак.
Примерно так наш менеджер встречает гостей на ЖД вокзале Петрозаводска (фото любезно предоставлено нашими туристами).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Политика нашей компании разделяет обязанности экскурсовода и менеджеров. По любым вопросам, касающихся организаторской работы, каких-либо возможных ситуаций или вопросов, прочих моментов, звоните на телефон нашего офиса: +7 (911) 050-34-77. Мы всегда подскажем и сориентируем, сможем решить любые вопросы и какие-либо проблемы. Звонить можно круглосуточно, по не срочным вопросам с 8 до 24 — всегда рады. Не стесняйтесь — по практике прошлых лет: всегда кто-то, что-то, где-то забудет, потеряет. Иногда что-то заболит и нужно лекарство. Бывают разные ситуации — мы всегда стараемся решать их.
Кроме того, по прибытию Вы познакомитесь с нашим экскурсоводом и она даст Вам свои контакты. С ней также можно созваниваться / переписываться в чатах (Вибер, вотсап). Но лишний раз, особенно по организационным вопросам, экскурсовода лучше не дергать — каждый должен заниматься своим делом.
Также, наш офис находится по адресу: проспект Ленина, дом 3 и открыт с 9:00 до 21:00 — Вы всегда можете зайти к нам и пообщаться лично, так как гостиница Cosmos находится в 5ти минутах от нас.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Вопрос про вещи, это вопрос, в первую очередь, про погоду. Погода в Карелии очень капризная и непредсказуемая. Тем более, Вы посетите как самый юг Карелии, так и самый Север — а это расстояние даже по прямой в 500 километров. Соответственно когда на Валааме плюс 25 и солнечно, на Соловках может быть 8 градусов тепла и ливень. И наоборот.
Именно поэтому, в наш тур «Жемчужное ожерелье Карелии», мы советуем всем брать вещи на все случаи жизни. Что поделать — лучше быть подготовленным. При этом, в Карелии бывает лето и бывает жарко. Яндексу и гуглу, а также Гисметео доверять у нас не приходится — прогноз точен максимум на 2-3 дня вперед. Местные жители следят за погодой в данной группе в Вконтакте: Погода в Петрозаводске и Карелии — там прогноз максимально точен.
Из списка обязательных вещей, мы советуем:
- Удобная обувь (кроссовки) — 2 пары. Везде различные неровные поверхности и на каблуках будет сложно ходить. Кроме того, частенько можно промочить обувь, поэтому замена ей нужна в любом случае.
- Средство от клещей и комаров. Каждое утро начинаем с опрыскивания одежды и открытых частей тела средствами от клещей и комаров. Они хорошо работают и будут Вам крайне полезны. А каждый вечер заканчиваем тем, что внимательно осматриваем свое тело, чтобы нигде не ползал клещ. В большинстве своем они не опасны, но предусмотрительность — наш лучший друг.
- Куртка/Ветровка с хорошей ветро и влагозащитой. Обязательная вещь. Чтобы не заболеть, всегда лучше держать горло закрытым. особенно это касается островов, где могут быть достаточно сильные ветра. А влагозащитный материал поможет не промокнуть в случае дождя.
- Большинство наших туристов купаются во время тура. Купальник / плавательные шорты будут не лишними, в т.ч. и на Соловках.
- Медицинский полис и паспорт/свидетельство о рождении. Везде с собой их брать не обязательно, но документы нужны при заселении в гостиницы.
Все остальное — по Вашему желанию и на основании Ваших потребностей/опыта. Мы предоставляем Вам удобные гостиницы, транспорт, любую помощь. Соответственно, по максимуму оберегаем Вас от различных неудобств. Тем более, Карелия это не край земли и всегда в шаговой доступности есть магазины / сервис. Но вышеперечисленные вещи — обязательны.
- Мобильная связь: Лучше всего ловит в Карелии Мегафон. В населенных пунктах и в Петрозаводске — МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и ТЕЛЕ2, за городом Мегафон и МТС хорошо, Билайн и ТЕЛЕ2 будут периодически пропадать. В Петрозаводске 3G быстрый, за городом встречается редко.
- Банки: Практически везде в республике можно оплатить банковской картой, но какой-то запас наличных средств Вам все же потребуется. Сбербанки в Петрозаводске на каждом шагу, много отделений ВТБ. Остальных банков мало, как правило по одному отделению, банкоматы других банков бывает сложно найти и их мало, поэтому, если Вы не используете Сбер или ВТБ, лучше позаботиться о наличных заранее.
- Аптечка: У нас в автобусе и у экскурсовода, есть все необходимое, на все случаи жизни. Но если хотите — можете подстраховаться и взять свое.
- Хорошее настроение — обязательно нужно взять с собой! 🙂
ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ?
Большинство дней в туре Вы проведете в Петрозаводске. Вечерами мы предоставляем свободу действий — Вы можете самостоятельно гулять, сходить в музеи, посетить местные рестораны. Для ужинов, можем посоветовать следующие места:
- Кафе Дежавю (Проспект Ленина, 20). Классическая европейская кухня. Если говорить простым языком — дешево и вкусно.
- Ресторан Ягель (Проспект Ленина, 28). Местная карельская кухня для местных жителей. Адекватные цены и очень вкусная еда. Насыщенное меню с больших выбором блюд карельской и северной кухни, национальной выпечки, десертов и напитков.
- Ресторан Фрегат (Карла Маркса, 1А). Если хотите карельской рыбы — это туда. Знаменитый карельский сиг, судак, форель, лосось — все есть в меню данного заведения. безупречный сервис, но довольно высокие для Петрозаводска цены.
- Ресторан Панорамный и лобби-бар в Cosmos. Вы будете жить в данной гостинице и данные заведения прямо в отеле мы однозначно рекомендуем и советуем. Вкусно, нормальные цены.
- Ресторан Карельская горница (Энгельса, 13). Раскрученная петрозаводская визитка. Очень высокие цены, ориентированные на туристов, но при этом высокий уровень и блюд и обслуживания. Шеф-повар из Финляндии, интерьер в стиле карельской избы, разнообразное меню карельской кухни.
- По всему городу расположены пекарни Беккер в формате мини-кафе, где можно выпить вкусного кофе и перекусить свежей и очень вкусной выпечкой.
Из культурных мероприятий, можно выделить:
- Для заезжающих в июне и начале июля — в Петрозаводске будут белые ночи, уникальное действо. Круглую ночь светло и день легко спутать с ночью. В позднем июле и августе другой подарок природы — невероятной красоты закаты и рассветы, которые можно наблюдать прямо с набережной (прямо на которой и находится отель).
- Каждый вечер можно покататься на кораблике, отправляющегося с речного вокзала. Это часовая прогулка по Онежской губе, с обзором всего города, стоимостью 500 рублей. Билеты покупаются прямо перед корабликом, отправление каждый час.
- В программу нашего мероприятия включена допуслуга — возможность посещения концерта Кантеле. Это национальный ансамбль, который играет на народных инструментах и пляшет народные танцы. Очень красиво и интересно. Записаться на концерт можно будет через экскурсовода — к сожалению заранее забронировать нельзя, так как коллектив ансамбля очень часто в разъездах на гастролях, а также в летних отпусках и нет 100% гарантии, что они смогут провести концерт именно в наши даты.
- Есть одно потрясающе красивое место, которое мы не посещаем в программе тура, но Вы можете съездить туда самостоятельно. Это в черте города Петрозаводска, ботанический сад и урочище Чертов стул. Доехать можно на такси или общественным транспортом.
Петрозаводск — небольшой город. Вызвать такси можно на ресепшене отеля, а также по телефону: 8 8142 76-14-14. Кроме того, у нас действуют международные приложения по заказу такси: Яндекс.Такси и GETT.
Что касается сувенирной продукции, то лучше всего покупать сувениры в нашем магазине «Золотое кольцо Карелии» по адресу Ленина, 3. Тем более, для всех, кто едет по туру «Жемчужное ожерелье Карелии», действует скидка в 10%.
Вблизи от гостиницы Cosmos есть 2 магазина местных продуктовых сетей: Олония (Ленина, 9) и Бородинский (Куйбышева, 13). Там всегда можно купить местную молочную продукцию, рыбу, а также знаменитые карельские настойки: Карельский бальзам, а также горькие или сладкие настойки на морошке, клюкве или бруснике. На проспекте Ленина, дом 4 есть магазин Якорь — там всегда свежая местная рыба, в т.ч. копченая и вяленая.
Вблизи от Cosmos, по адресу Ленина 14 находится торговый центр Макси. Там есть различные фастфуды (Макдональдс, Бургер Кинг и прочее), а также огромное количество брендовых магазинов одежды и кинотеатр.
2-УХ ДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА НА ВАЛААМ
Как Вы могли заметить по программе, мы уедем из Петрозаводска на 2 дня, чтобы посетить Валаам и Рускеала. В этот день нужно будет выселиться из гостиницы Cosmos и сдать ключи. А на следующий день вновь пройти упрощенную процедуру заселения (все Ваши данные будут в системе гостиницы). Номера могут поменяться, так как в Cosmos действует система распределения номеров, в которой программа в автоматическом режиме распределяет — кто и где будет жить, оставляя Вашу категорию номера.
Что касается вещей — с собой можно не брать все чемоданы, а оставить их в камере хранения гостиницы Cosmos. Можно, в двухдневную поездку взять только рюкзак с самым необходимым на 2 дня. Этот момент остается на Ваше усмотрение, в любом случае в автобусе будет большой багажный отсек.
7-ОЙ ДЕНЬ, СОЛОВКИ И ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Для тех, кто едет на 7 дней и заканчивает путешествие в субботу, с утра нужно будет выселиться из гостиницы и сдать ключи, выйти к автобусу уже с вещами. В 17:30 мы будем на ЖД вокзале Петрозаводска.
Для всех, кто проглядел наше письмо по ЖД билетам, внимательно просим его изучить: КОММЕНТАРИИ ПО ЖД БИЛЕТАМ
Все, кто продолжают путь на Соловки — выселение в воскресенье утром из гостиницы, с вещами выходим к автобусу. На Соловках у Вас будет достаточно большое количество свободного времени. Можно сходить с нашим экскурсоводом на утреннюю службу, можно воспользоваться дополнительными экскурсиями при туристском центре.
В любом случае — едете Вы в Кемь, остаетесь в гостинице или едете с нами в Петрозаводск — всю информацию мы записали и мы полностью Вас сопровождаем в соответствии с договоренностями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самое главное, что хочется сказать перед туром — мы всех очень ждем! У нас все готово и осталось совсем чуть-чуть до главного приключения Вашего лета!
Нет ничего важнее, чем уважение внутри коллектива. Просьба всегда внимательно слушать экскурсовода, уважительно относиться ко всем туристам в Ваших группах. Где-то можно подать руку на камушке, где-то уступить место. Улыбнуться, пожелать хорошего дня. Мы очень надеемся, что Вы станете одной большой семьей.
В этом году, Жемчужное ожерелье Карелии, посетят люди со всей России: Севастополь, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Омск, Екатеринбург, Якутск, Хабаровск и многие другие города нашей необъятной страны! Приедут наши друзья из Казахстана, Белоруссии и Украины. В туре по-участвуют русскоязычные граждане Израиля. Италии и Чехии.
Мы всех очень ждем! Добро пожаловать в Карелию!