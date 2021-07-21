В средние века многие племена и народности возводили оборонительные сооружения для защиты от вражеских набегов. Так в городе Приозерске Ленинградской области на острове реки Вуоксы и появился мощный каменный комплекс. В свое время он сыграл значительную роль в обороне Карельского перешейка и северных границ допетровской России.

Сегодня исторический объект частично разрушен, а в оставшихся помещениях музея-крепости «Корела» размещена историческая экспозиция. На территории комплекса проводятся экскурсии, фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия.

История крепости

Первое упоминание города Корелы в летописях датируется 1143 годом. Его финское название звучит как Käkisalmi или «кукушкин пролив», а шведское Kexholm означает «кукушкин остров». Такое разнообразие наименований отражает поочередную принадлежность этого места Российскому государству, Швеции и Финляндии.

Первую деревоземляную крепость в 1310 году возвели новгородцы. А после сильного пожара появились уже каменные сооружения. Благодаря удачному расположению на острове посреди реки они успешно перекрывали вход Ладожского озера. Со временем река менялась, ее уровень падал, и сегодня от прежнего русла мало что осталось. А фортификационное сооружение оказалось на мысе.

В XIV веке в крепости стояло 100 бревенчатых домов и проживало около 300 человек. Чтобы цитадель могла выдержать долгие осады неприятелей, в ее подвалах размещались запасы продуктов и оружия. Потом подвальные помещения превратились в тюремные казематы. В свое время здесь содержались офицеры-декабристы, шведский историк Мессениус, солдаты-бунтари и семейство Емельяна Пугачева.

Одной из загадок крепости остается узник «Безымянный», который пребывал в заточении около 30 лет. Известно лишь, что заключенного освободили после личной встречи и долгой беседы с Александром I. Несмотря на относительную свободу бывшему узнику было запрещено открывать свою личность и покидать город. По мнению ряда историков это был свергнутый Елизаветой II престолонаследник Иоанн VI (Антонович).

Историко-краеведческий музей

В 1944 году произошел окончательный переход территории под юрисдикцию СССР, а спустя несколько лет начались восстановительные работы. В 1962 году крепость получила статус историко-краеведческого музей «Корела». Плита у входа сообщает, что в 879 году в крепости погребен родоначальник династии Рюриковичей.

О мощности крепости свидетельствует нижний ярус башни, толщина стен которого составляет 4 метра. Закругленная стена помогала останавливать нападающих с любой стороны сооружения.

В состав музейного комплекса входят:

Старый и Новый арсенал;

Круглая башня;

Гостеприимный зал и сувенирная лавка;

Пороховой погреб;

Часовые и Мельничные ворота.

Основная краеведческая часть экспозиции музея посвящена истории местности со II века до н. э. и расположена в Новом арсенале. Она охватывает артефакты от каменного века до советского периода. В музее можно узнать о народах Приладожья, о ледниковом периоде и формировании геологии, о военных событиях и видах оружия, о жизни приграничья в разные периоды времени.

Окружающая территория ухожена, разбит уютный парк, летом работает фонтан. Все постройки реально обойти за день и получить впечатлений на много месяцев вперед.

Мероприятия в музее-крепости

На территории музея периодически проводятся разные мероприятия:

Майское дерево . Популярный средневековый праздник Бельтейн и сегодня представляет живую музыку, народные танцы, старинные обряды, выступления жонглеров и многое другое.

. Популярный средневековый праздник Бельтейн и сегодня представляет живую музыку, народные танцы, старинные обряды, выступления жонглеров и многое другое. Русская крепость . Масштабный ежегодный фестиваль, где профессиональные реконструкторы демонстрируют захватывающие рыцарские поединки в средневековых доспехах. Особенно впечатляет массовый штурм крепости.

. Масштабный ежегодный фестиваль, где профессиональные реконструкторы демонстрируют захватывающие рыцарские поединки в средневековых доспехах. Особенно впечатляет массовый штурм крепости. Гарнизон Кексгольма . Осенний фестиваль посвящен временам Северной войны. Здесь можно познакомиться с бытом крепости времен Петра I и увидеть показательные бои между «русскими» и «шведами».

. Осенний фестиваль посвящен временам Северной войны. Здесь можно познакомиться с бытом крепости времен Петра I и увидеть показательные бои между «русскими» и «шведами». Летний день в Старой крепости. Красочная ярмарка проводится раз в два года, продажа изделий прикладного искусства сопровождается выступлениями разных творческих коллективов.

Как добраться до достопримечательности

Путь из Санкт-Петербурга до крепости занимает всего 2-3 часа. До Приозерска можно доехать на электричке, которая отходит от Финляндского вокзала. А также рейсовыми автобусами: №859 от метро «Девятнико» или №960 от станции «Парнас».

При поездке личным авто нужно ехать по Приозерскому шоссе по прямой до города Приозерска. Крепость хорошо видна уже с дороги. Путь из Карелии проходит по Сортавальской автотрассе. Съезд к достопримечательности — в центре Приозерска, между мостами.

Возле туристического объекта оборудована удобная бесплатная автостоянка. Обязательно побывайте в этой старинной крепости и окунитесь в уникальную атмосферу средних веков.