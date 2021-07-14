Музей Карельского фронта, открытый в Беломорске – важнейший памятник истории Великой Отечественной войны, запечатлевший героические страницы жизни региона. В музее собрана подробная информация об отважной борьбе воинов Карельского фронта.
Идея создания музейного комплекса принадлежит Совету ветеранов Карелии. Впоследствии она была лично одобрена президентом РФ Путиным, и в 2017 году был запущен процесс создания музея. В работе над его экспозицией принимали активное участие:
В музейной экспозиции представлены различные артефакты военного времени, личные семейные реликвии участников тех событий, наградные ордена и медали, копии боевых знамен, военное снаряжение и обмундирование, архивные документы, макеты боевой техники. В итоге музейная коллекция насчитывает более 1100 предметов военной истории, 90% из которых подлинные.
Для более детального изучения событий того времени в музее подготовлены реалистичные инсталляции, масштабные диорамы и мультимедийные панели.
Город Беломорск был выбран неслучайно, так как именно здесь в период с 1941 по 1944 годы в здании бывшей школы находился фронтовой штаб. Здесь и решено было разместить экспонаты военного музея. Для реализации проекта было полностью отреставрировано двухэтажное историческое здание, 1930 года постройки.
Символично, что открытие музея состоялась в памятный для всей Карелии день: 30 сентября 2020 года. В это время ровно 76 лет назад республика была освобождена от фашистских захватчиков.
Особенностью музейной экспозиции является то, что она выстроена по географическому принципу, то есть по линиям движения самого протяженного фронта: с юга на север, от Ленинграда до Мурманска. Все экспонаты размещены на втором этаже в 9 залах, соединенных единым коридором-галереей героев:
Стены Галереи Героев украшают 3000 фамилий отважных солдат, пожертвовавших жизнью, защищая родину, и 140 фотографий военнослужащих, удостоенных почетного звания Героя СССР.
Подготовленная экспозиция мгновенно переносит в атмосферу суровой, беспощадной войны и позволяет своими глазами увидеть, что происходило на каждом участке Карельского фронта.
В музейном комплексе регулярно проводятся тематические экскурсии, учебно-просветительские занятия и мастер-классы. Во дворе музея установлено несколько единиц боевой техники для наглядного ознакомления.
Музейный комплекс находится в Беломорске по адресу: улица Банковская, дом 26.