Музей Карельского фронта, открытый в Беломорске – важнейший памятник истории Великой Отечественной войны, запечатлевший героические страницы жизни региона. В музее собрана подробная информация об отважной борьбе воинов Карельского фронта.

История создания

Идея создания музейного комплекса принадлежит Совету ветеранов Карелии. Впоследствии она была лично одобрена президентом РФ Путиным, и в 2017 году был запущен процесс создания музея. В работе над его экспозицией принимали активное участие:

волонтеры поискового движения «Эстафета поколений»;

сотрудники Национального музея Карелии;

известный коллекционер военных артефактов и специалист петрозаводского Центра воинской славы Валерий Лазарев;

историки Илья Герасев и Жений Парфёнов.

В музейной экспозиции представлены различные артефакты военного времени, личные семейные реликвии участников тех событий, наградные ордена и медали, копии боевых знамен, военное снаряжение и обмундирование, архивные документы, макеты боевой техники. В итоге музейная коллекция насчитывает более 1100 предметов военной истории, 90% из которых подлинные.

Для более детального изучения событий того времени в музее подготовлены реалистичные инсталляции, масштабные диорамы и мультимедийные панели.

Город Беломорск был выбран неслучайно, так как именно здесь в период с 1941 по 1944 годы в здании бывшей школы находился фронтовой штаб. Здесь и решено было разместить экспонаты военного музея. Для реализации проекта было полностью отреставрировано двухэтажное историческое здание, 1930 года постройки.

Символично, что открытие музея состоялась в памятный для всей Карелии день: 30 сентября 2020 года. В это время ровно 76 лет назад республика была освобождена от фашистских захватчиков.

Экспозиция

Особенностью музейной экспозиции является то, что она выстроена по географическому принципу, то есть по линиям движения самого протяженного фронта: с юга на север, от Ленинграда до Мурманска. Все экспонаты размещены на втором этаже в 9 залах, соединенных единым коридором-галереей героев:

В первом зале детально воссоздан интерьер кабинета командующего фронтом генерал-лейтенанта Валериана Фролова. Олонецкое направление. Здесь освещены события, происходившие на южном фронтовом участке между Олонцом и Ленинградом. Отдельное внимание уделено подвигу пограничников и бесстрашным действиям бойцов 3-й ленинградской добровольческой дивизии. Петрозаводское направление показывает военные события, связанные с оккупацией и освобождением столицы Карелии. Медвежьегорское направление знакомит посетителя со страницами военной истории об обороне Медвежьегорска как ключевого транспортного узла на пути к Беломоро-Балтийскому каналу. Мурманское направление. Здесь подробно представлены события обороны Заполярья и освещены подвиги моряков Северного флота. Концлагеря. В зале подготовлены инсталляции, показывающие обустройство лагерей для военнопленных и мирных жителей в период финской оккупации. Петсамо-Киркенесская наступательная операция. В зале раскрываются подробности «Десятого сталинского удара», главного переломного момента в освобождении Советского Заполярья. Тыл. Здесь собрана вся информация об особенностях партизанского движения Карелии и его важнейшей роли в освобождении республики, а также самоотверженных действиях гражданского населения и его неоценимой помощи фронту. Победа. В зале можно увидеть уникальные кадры и фотографии грандиозного парада в честь Великой победы над фашизмом.

Стены Галереи Героев украшают 3000 фамилий отважных солдат, пожертвовавших жизнью, защищая родину, и 140 фотографий военнослужащих, удостоенных почетного звания Героя СССР.

Подготовленная экспозиция мгновенно переносит в атмосферу суровой, беспощадной войны и позволяет своими глазами увидеть, что происходило на каждом участке Карельского фронта.

В музейном комплексе регулярно проводятся тематические экскурсии, учебно-просветительские занятия и мастер-классы. Во дворе музея установлено несколько единиц боевой техники для наглядного ознакомления.

Расположение

Музейный комплекс находится в Беломорске по адресу: улица Банковская, дом 26.