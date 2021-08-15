История бессмертного подвига

Перед группой Тойво Антикайнена, сформированной из 136 красногвардейцев-выпускников Интернациональной военной школы, была поставлена сложнейшая задача попасть в западный штаб белофиннов, разгромить его и уничтожить все коммуникации противника. Лыжный рейд начался 7 января 1922 года со станции Масельгская. До вражеского тыла отряд добрался к 20 января, преодолев на лыжах более 1000 километров заснеженной тайги.

Красноармейцам удалось полностью окружить деревню Кимасозеро, где находился штаб, что исключило возможность бегства противника. В ходе стремительной боевой операции белофинский штаб был полностью разгромлен, уничтожены склады с боеприпасами, спасена от расстрела группа заключенных карельских крестьян, отказавшихся сотрудничать с интервентами. Без единой личной потери группе удалось взять в плен 31 противника.

Отряду Антикайнена удалось полностью выполнить задание. Этот поход во многом переломил ход Гражданской войны и непосредственно повлиял на изгнание белофинских интервентов с карельской земли.

Победоносный рейд группы Антикайнена является одной из сложнейших операций за всю историю Гражданской войны. Его участники преодолели более 1100 километров по труднопроходимой местности, неся на своих плечах 20-тикилограммовые грузы с боеприпасами, и всё это в сорокаградусный карельский мороз. Практически ежедневно они участвовали в боях по освобождению лежащих на маршруте деревень. В ходе рейда было захвачено 2 сторожевые заставы. За проявленный героизм 34 бойца отряда были награждены орденом Красного знамени.

Лыжня Антикайнена – пример мужества, отваги и выносливости. В 1935 году группа карельских спортсменов под руководством участников героического рейда Аксели Антилла и Эркки Ояла решила повторить легендарный маршрут. Также в полном обмундировании и с запасами продовольствия они успешно преодолели сложнейший путь от Масельги до Кимасозера. Впоследствии маршрут регулярно проходили бойцы Красной армии вплоть до начала Великой Отечественной войны.

С 1968 года под общим названием «Лыжня Антикайнена» по всей Карелии стали проводится массовые лыжные походы, участники которых не только соревновались при прохождении различных дистанций, но и обучались азам выживания в диких условиях, помогали ветеранам, ухаживали за памятниками военной истории. Это стало настоящим патриотическим движением.

Фестиваль «Нетающая лыжня»

По инициативе главы республики Карелия был организован региональный многодневный зимний фестиваль «Нетающая лыжня», участники которого могут преодолеть путь Тойво Антикайнена и его соратников. Гонка-поход стартует, как и 100 лет назад, со станции Масельгская в Медвежьегорском районе и заканчивается на Кимасозере.

Для подготовленных лыжников и спортсменов организовано 2 дистанции:

укороченная (на прохождение 225 километрового маршрута до деревни Реболы отведена неделя);

полная (для преодоления 550 километров снежного пути предоставляется 2 недели).

Попробовать свои силы в преодолении легендарного маршрута может любой желающий. Для регистрации на марафон нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. В рамках фестиваля предусмотрено 3 зачета: для опытных спортсменов, лыжников-любителей и школьных команд.

Проведение данного ежегодного лыжного фестиваля направлено на развитие в крае спортивного туризма и популяризацию здорового образа жизни.