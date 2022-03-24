Ледовый дворец в Кондопоге

два атлетических спортивных зала для проведения соревнований и тренировок.

Площадь, на которой расположен дворец, сама по себе является произведением архитектурного искусства. Перед входом в здание арены с одной стороны расположен каскад зонтичных фонтанов на воде, а с другой – гигантский, четырнадцатиметровый музыкальный инструмент карильон, составленный из 23 колоколов. Его ни с чем несравнимая мелодия звучит во время торжественных мероприятий и соревнований, проводимых во дворце.

Значение для города и края

Построенный в 2001 году, Ледовый дворец сразу стал одной из самых посещаемых городских достопримечательностей. Продолжительное время он оставался единственным крытым катком на территории региона. На его льду проводят тренировки профессиональные и любительские хоккейные команды, оттачивают мастерство местные фигуристы, организуются соревнования международного и регионального уровня. Благодаря строительству спортивной арены, катание на коньках стало одной из самых популярных форм проведения досуга среди жителей и гостей города.

Ледовый комплекс является домашней ареной для хоккейного клуба «ГОУР Карелия», отстаивающего честь республики в национальной молодежной хоккейной лиге. Также регулярно на территории спортивного комплекса проводятся тренировки студентов Кондопожского училища олимпийского резерва. При спортивном комплексе работает детская школа хоккея академии СКА.

Современная деятельность дворца спорта

Оценить качество местного льда удалось выдающимся представителям российского фигурного катания. Свои грандиозные ледовые шоу на кондопожской арене проводили Илья Авербух и Татьяна Навка.

Все желающие покататься на коньках могут это сделать в часы свободного посещения: расписание следует уточнять у администрации или на сайте дворца. При центре доступны услуги по аренде снаряжения и профессиональной заточке коньков.

Просторная ледовая площадка и вместительный зрительный зал дают возможность организовывать на арене выступления эстрадных исполнителей первой величины, устраивать развлекательные шоу и театрализованные постановки балетов на льду. Каждый год на арене проводятся матчи турнира «Ночной хоккейной лиги» среди любительских команд.

В спортивных залах комплекса проводятся тренировки профильных секций: баскетбола, легкой атлетики, художественной и спортивной гимнастики. В здании дворца работает тренажерный зал, оснащенный передовым спортивным оборудованием.

Администрация Ледового дворца предоставляет услуги организации массовых спортивно-культурных мероприятий и тематических праздников «под ключ»: от создания сценария до созыва компетентных судейских бригад и продажи билетов.

Как добраться

Спортивный дворец расположен в центре города Кондопога по адресу: Строительная улица, дом 2.