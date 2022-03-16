Кирьяж (ныне Куркиёки) – старинное русское поселение с историей, уходящей вглубь веков. Ныне один из административных центров Ланденпохского района Карелии.
Первое упоминание о Кирьяже встречается еще в ранних новгородских летописях. Люди жили здесь тысячелетиями, а потому в среде археологов здешние места называют «Карельской Троей» - из-за обилия находок поселений разных эпох, начиная от неолита.
Для окрестностей характерна живописность пейзажей, типичная для западного побережья Ладоги. Из множества прежних старорусских, шведских и финских названий поселка прижилось именно данное жителями Суоми. Среди достопримечательностей больше других сохранились также свидетельства пребывания поселения под финнами.
По-фински «Куркиеки» означает «Журавлиная река». Среди местных бытует легенда, что когда-то стая журавлей, остановившаяся на речке на ночевку, буквально вмерзла в лед из-за ударившего ночью лютого мороза. Жители помогли невольным пленникам и освободили их от ледяных оков. А изображение красивой птицы появилось на городском гербе.
Географическое расположение поселка – ладожские шхеры близ Куриекского залива. Домики стоят на берегах одноименной короткой речушки протяженностью чуть более полукилометра.
Близлежащие населенные пункты и дороги:
Трасса А171 на Сортавалу – 3,6 км;
Лахденпохья – 37 км;
Приозерск – 65 км;
Санкт-Петербург – 190 км.
Окружающая территория должна войти в создаваемый Национальный парк. Однако пока из-за недостатка финансирования и бюрократических проволочек идея находится в подвешенном состоянии.
Туристической привлекательности поселка служит расположение почти на середине трассы Петрозаводск – Петербург. О повороте на Куркиеку сигнализирует придорожный указатель.
Официальный год основания городища на новгородской земле – 1396-й. Поблизости имеется еще ряд уже несуществующих, но оставивших археологические следы поселений того же периода:
Яамяки,
Лопотти,
Ранталиннамяки.
Расположение на торговом перекрестке приводило к частым попыткам захвата этой территории. Воеводы Новгорода неоднократно отбивали атаки, но не могли воспрепятствовать периодическому преданию огню существующих деревянных построек и укреплений.
Больше всего донимали эти земли свеи. И спустя 200 с лишним лет им таки удалось присоединить все побережье Ладоги к Шведскому королевству.
Так Кирьяж впервые поменял название и превратился в Кроноборг.
В 1617 году между Москвой и шведами был подписан «Столбовой мир», и поселок вскоре разросся до среднего по тем временам торгового города. Интересно, что документы о торговле, походах и административных указах все это время дублировались на трех языках – русском, прусском и шведском.
Попытки отбить поселение и территорию пересечения торговых путей Россией предпринималось неоднократно. Но только с приходом на царствование великого Петра I и после успешно выигранной Северной войны Кирьяж-Кроноборг вернулся к российской Короне.
На всех отвоеванных у давнего противника землях было основано Великое Княжество Финляндское. А город получил свое третье, окончательное название – Куркиеки. За последующие почти 200 лет он несколько потерял в экономической значимости и снова стал незначительным поселком Выборгского уезда.
Тем не менее, жизнь здесь не затихала, и следующий политический переход случился в 1917-м, с получением Финским княжеством независимости.
Финны начали активно развивать в окрестностях сельское хозяйство, прежде всего скотоводство. Было построено несколько молочных ферм. Этому не помешал даже ряд мелких советско-финских войн 1920-1930 годов. Но после третьей, масштабной войны 1939 года, поселок вместе с частью Западной Карелии окончательно вернулся в СССР.
В период ВОВ в заливе Ладоги базировалась крупная база советского подводного флота, а также стоянка торпедных катеров. Начиная с 1960-х, после постройки крупного нефтяного порта, отсюда осуществлялся транзит в Финляндию нефти.
Наибольший интерес для туристов в наши дни представляют следующие достопримечательности:
красивое жилое здание начала 20 века (ул.Совхозная,1);
мемориальный комплекс с братской могилой павших воинов;
аналогичная мемориальная группа, посвященная погибшим финнам;
здание бывшего банка в старинном купеческом стиле (ул.Ленина,112);
дом-музей Ларса Сонка – включает не только выставочную экспозицию, но и гостиницу;
широко известный музей – с собственным обширным сайтом в интернете данного Куркиекского краеведческого центра.
На территории поселка функционируют турбаза и несколько отелей. Там же предлагаются экскурсии по окрестным заповедным местам, включая возможность порыбачить.