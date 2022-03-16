Кирьяж (ныне Куркиёки)

Официальный год основания городища на новгородской земле – 1396-й. Поблизости имеется еще ряд уже несуществующих, но оставивших археологические следы поселений того же периода:

Туристической привлекательности поселка служит расположение почти на середине трассы Петрозаводск – Петербург. О повороте на Куркиеку сигнализирует придорожный указатель.

Окружающая территория должна войти в создаваемый Национальный парк. Однако пока из-за недостатка финансирования и бюрократических проволочек идея находится в подвешенном состоянии.

Ранталиннамяки.

1. Новгородский период

Расположение на торговом перекрестке приводило к частым попыткам захвата этой территории. Воеводы Новгорода неоднократно отбивали атаки, но не могли воспрепятствовать периодическому преданию огню существующих деревянных построек и укреплений.

Больше всего донимали эти земли свеи. И спустя 200 с лишним лет им таки удалось присоединить все побережье Ладоги к Шведскому королевству.

Так Кирьяж впервые поменял название и превратился в Кроноборг.

2. Шведский период

В 1617 году между Москвой и шведами был подписан «Столбовой мир», и поселок вскоре разросся до среднего по тем временам торгового города. Интересно, что документы о торговле, походах и административных указах все это время дублировались на трех языках – русском, прусском и шведском.

Попытки отбить поселение и территорию пересечения торговых путей Россией предпринималось неоднократно. Но только с приходом на царствование великого Петра I и после успешно выигранной Северной войны Кирьяж-Кроноборг вернулся к российской Короне.

3. В Российской империи

На всех отвоеванных у давнего противника землях было основано Великое Княжество Финляндское. А город получил свое третье, окончательное название – Куркиеки. За последующие почти 200 лет он несколько потерял в экономической значимости и снова стал незначительным поселком Выборгского уезда.

Тем не менее, жизнь здесь не затихала, и следующий политический переход случился в 1917-м, с получением Финским княжеством независимости.

4. Финский период

Финны начали активно развивать в окрестностях сельское хозяйство, прежде всего скотоводство. Было построено несколько молочных ферм. Этому не помешал даже ряд мелких советско-финских войн 1920-1930 годов. Но после третьей, масштабной войны 1939 года, поселок вместе с частью Западной Карелии окончательно вернулся в СССР.

5. Советский период

В период ВОВ в заливе Ладоги базировалась крупная база советского подводного флота, а также стоянка торпедных катеров. Начиная с 1960-х, после постройки крупного нефтяного порта, отсюда осуществлялся транзит в Финляндию нефти.

Поселок сегодня и его достопримечательности

Наибольший интерес для туристов в наши дни представляют следующие достопримечательности: