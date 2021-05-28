Крест Скорби рядом с Питкяранта

В годы Советско-финской войны в Карелии происходило немало трагических событий. Так, в конце 1939 года советские войска пересекли границу Финляндии близ города Питкарянта с целью захвата Сортавалы, но встретили мощное финское сопротивление.

В результате ожесточенных боев, которые продолжались в течение 105 дней и закончились победой финнов, финская армия потеряла около 22 тысяч военнослужащих, а советская – более 35 тысяч убитыми и до 100 тысяч пропавшими без вести.

В память о тех трагических событиях в 19 км от Питкарянты, в так называемой Долине смерти, или Долине Героев, был создан Мемориальный комплекс «Крест Скорби».

Его торжественное открытие состоялось 27 июля 2000 года. На нем присутствовали правительственные делегации РФ, Карелии и Финляндии, ряд почетных гостей, участвовавших в работе над созданием комплекса, и, конечно, ветераны.

Этому важному событию предшествовала долгая организационная работа. Решение о создании на территории Долины Героев мемориала погибшим воинам было принято еще в 1992 году. В течение всего 1993 года проходил конкурс проектов, а в 1994 году среди 14 работ был выбран проект-победитель авторства известного петрозаводского скульптора Лео Ланкинена. Автор предлагал установить на искусственно созданном холме 5-метровый крест, на противоположных сторонах которого изображены фигуры скорбящих женщин, символизирующие финских и советских матерей. На склонах холма было решено хаотично разложить камни как символы погибших солдат.

К весне 1996 года был создан полноразмерный макет креста, но смерть Ланкинена заставила прервать реализацию проекта. Однако спустя 4 года под руководством петрозаводского архитектора Вячеслава Шевлякова команда финских ландшафтных проектировщиков и карельский скульптор Эдуард Акулов завершили работы по созданию мемориального комплекса. Финансирование проекта осуществлялось преимущественно за счет бюджетных средств Республики Карелии, но кроме этого еще привлекались средства федерального бюджета, мэрии финского города Куопио и частных пожертвований.

Мемориал «Крест Скорби» – это первый в Российской Федерации памятник, установленный как дань памяти жертв Зимней войны. Кроме монументального креста, в комплекс входит еще 18 одиночных и братских могил, а также сохранившиеся до наших дней оборонительные укрепления, блиндажи, огневые точки и окопы.