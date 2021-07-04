Костомукшский ГОК «Карельский окатыш»

Несмотря на то, что Костомукша самый молодой карельский город, он является настоящим промышленным центром региона. Здесь успешно функционирует ведущее российское предприятие по добыче и переработке железной руды «Карельский окатыш». Компания выпускает пятую часть всех российских железорудных окатышей и по объему производства занимает 3 место в стране.

История комбината

После обнаружения крупного перспективного месторождения железной руды с обилием кварцитов и кристаллических сланцев в тайге на северо-западе Карелии в 1974 году на правительственном уровне было решено строить здесь горно-обогатительный комбинат (ГОК). Через 3 года был подписан крупный межправительственный договор, и к строительству присоединилась финская компания «Финнстрой». Первый камень в фундамент будущего промышленного гиганта был заложен в 1978 году лично Президентом Финляндии Кекконеном и Председателем Совета Министров Косыгиным.

Параллельно с предприятием возле него рос и расширялся город. Комбинат строился на протяжении 8 лет в 3 очереди. В мае 1982 года была выпущена первая пробная партия продукции. В октябре этого же года подписаны все необходимые документы о полном введении в эксплуатацию первой очереди подразделений костомукшского комбината. Осенью 1983 года были налажены экспортные поставки сырья в Финляндию.

Уже в 1985 году была достигнута проектная мощность по рудной добыче и выпуску продукции: было произведено 24 миллиона тонн сырой руды; 8,5 миллионов тонн окатышей и 8,8 миллионов тонн концентрата.

В 1993 году Костомукшский комбинат был реорганизован в акционерное общество «Карельский окатыш».

С 1999 года оно входит в состав крупнейшего мирового горнодобывающего и сталелитейного холдинга «Северсталь». В 2007 году компания начала разработку нового месторождения: Корпангского, которое расположено в 5 км от основного Костомукшского. Всего в работе предприятия задействовано 5 карьеров. Глубина Центрального достигает 330 метров, что больше высоты парижской Эйфелевой башни.

Компания ежегодно увеличивает объемы производства: в 2020 году было выпущено более 23 миллионов тонн товарной продукции.

Производственная структура предприятия

Акционерное общество Карельский окатыш» состоит из следующих производственных подразделений:

рудник;

дробильно-обогатительная и окомковательная фабрики;

горно-транспортный комплекс;

ремонтно-строительный цех;

логистический отдел. Весь производственный процесс максимально автоматизирован. Все подразделения компании оснащены современным модернизированным оборудованием.

Ассортимент выпускаемой продукции

«Карельский окатыш» – крупный поставщик сырья для компаний из различных отраслей металлургической промышленности. На предприятии изготавливаются:

офлюсованные и неофлюсованные окатыши;

сырье для производства щебня;

железорудный концентрат.

Содержание железа в окатышах достигает 67%, что существенно повышает их рыночную стоимость. Вся выпускаемая продукция отвечает европейским и мировым стандартам качества.

Более половины выпущенной товарной продукции предприятие продает за рубеж. Организация экспортирует свою продукцию в США, Китай, Нидерланды, Великобританию, Италию.

ОАО «Карельский окатыш» – настоящая гордость республики, это одно из самых молодых и эффективных промышленных предприятий не только Северо-Западного региона, но и всей России. Что подтверждают ежегодно улучшаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности компании. Предприятие удостоено множества российских и международных наград, в том числе в области сохранения экологической безопасности.

Контактная информация

Промышленная организация находится по адресу: город Костомукша, шоссе Горняков, 284. Телефон для справок: +7 (81459) 3-36-09.